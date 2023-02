Lucinda Hinojos, la primera mujer con raíces mexicanas en crear el arte del Super Bowl 2023.

El Super Bowl es uno de los eventos más importantes a nivel deportivo y de entretenimiento. Los equipos se enfrentan para conseguir el trofeo Vince Lombardi y ser catalogados como los mejores de la liga, mientras que el show de medio tiempo es de los espectáculos más vistos a nivel mundial y busca traer a los artistas más relevantes del mundo de la música.

Sin embargo, en esta ocasión contaremos una historia diferente, que si bien, está relacionada con el fútbol americano y el Super Bowl 2023, habla de cultura, de raíces, de sueños y de una artista que no solo está marcando un antes y un después para las mujeres a nivel mundial, sino también está poniendo muy en alto a la comunidad indígena de origen mexicano en Estados Unidos. Ella es Lucinda "La Morena" Hinojos, la primera mujer nativa con raíces mexicanas en crear el arte del Super Bowl LVII.

Lucinda "La Morena" Hinojos, con el mural que hizo para el Super Bowl 2023.

¿Quién es Lucinda "La Morena" Hinojos?

Lucinda Hinojos, conocida también como "La Morena", es originaria de Phoenix, Arizona y se dedica al muralismo. En su arte refleja sus raíces indígenas y aborígenes para dar visibilidad a su comunidad así como también enmarca temas políticos, sociales, de cultura, inspiración de sus ancestros, entre otros.

Es madre soltera de tres hijos, y en entrevista con Diario de Yucatán nos contó que fue víctima de violencia doméstica por parte de su expareja, por lo que desde hace mucho tiempo el arte ha representado una sanación y escape para salir adelante no solo por ella, sino también por su familia.

Con sus obras ha llegado a estar en importantes galerías y museos alrededor de Estados Unidos y hace unos meses, la embajada americana en Francia la invitó a pintar en Marsella. En 2018 lanzó "Colors of La Comunidad" una incubadora para el 'artivismo', donde los artistas pueden mostrar su activismo a través del arte.

Mural de Lucinda Hinojos para el Super Bowl LVII.

Su más reciente trabajo fue crear el arte para el Super Bowl 2023, el cual se verá reflejado en los boletos del evento así como en un mural, siendo hasta ahora, el más grande en la historia de la NFL, pues medirá 882 metros cuadrados y fue pintado por ella y por otros artistas indígenas en el Monarch Theatre de Arizona; dicha obra enfatiza los temas de comunidad y unidad.

Como artista chicana y aborigen con raíces multiculturales de México, y de las tribus Pascua Yaqui, Chiricahua Apache, White Mountain Apache, y Pima (Akimel O'Odham) Tribes, ella usó su identidad para diseñar el arte que representará al Super Bowl 2023 y que la NFL ya comenzó a difundir en diversas plataformas y productos.

El sueño de "La morena" Hinojos al trabajar con la NFL en el Super Bowl 2023

Para Lucinda Hinojos es un sueño colaborar con la NFL y que su arte se vea reflejado en un evento como lo es el Super Bowl LVII. "La Morena" comentó que cuando le llegó el primer correo electrónico de la National Football League contactándola para trabajar con ellos, pensó que era mentira, sin embargo, fue su mánager quien acordó una reunión con los directivos de la NFL y le confirmaron la noticia.

Lucinda, quien estaba con sus tres hijos en ese momento, no pudo contener las lágrimas al saber que el Super Bowl sería el siguiente paso en su carrera, pues eso la hizo recordar sus inicios como artista y todos los obstáculos que había tenido que pasar a lo largo de su vida para llegar a este punto tan importante.

Se convirtió en madre por primera vez a los 18 años y en 2009 tuvo que dejar al padre de sus hijos luego de vivir violencia doméstica; ahí fue donde el arte la salvó, sin embargo, afirma que no fue fácil entrar a la industria, pues la comunidad artística no la aceptaba debido a su cultura y siempre había mucha "negatividad alrededor". Por otro lado, tal y como Lucinda lo explicó, ella siempre ha tenido ese "espíritu de supervivencia", por lo que no se detuvo, simplemente se concentró en su arte y en trabajar arduamente.

Lucinda Hinojos, la primera mujer con raíces mexicanas en crear el arte del Super Bowl 2023.

"Mis acciones dicen más que las palabras", afirmó Lucinda Hinojos, y esas mismas acciones son las que han logrado que hoy por hoy sea la artista tan reconocida que es y que actualmente esté abriendo una brecha a nivel artístico y social para su comunidad. Su trabajo no solo está siendo un intercambio cultural sino también está logrando romper barreras.

"¿Cómo te sientes al ser la primera mujer chicana en trabajar con la NFL?", pregunta Diario de Yucatán a Lucinda, a lo que ella, muy segura, respondió así: "me siento como una 'chingona'". Su vida no ha sido sencilla; creció sintiendo que no tenía ninguna identidad; primero escuchaba que era mexicana, y luego se burlaban de eso y le negaban ser parte de esa cultura; tampoco se sentía americana, pues afirma que solo veía a "gente blanca de ojos azules" y era consciente de que nadie que le daba voz a las personas como ella, morenas, nativas e indígenas, por lo que eso significaba que su comunidad no era visible para los demás.

Para "La Morena", este trabajo significa visibilizar su cultura; es comenzar a abrir espacios no solo para las mujeres, sino también para todos aquellos artistas que, al igual que ella, teniendo raíces latinas y de otras comunidades, tienen algo que decir a través del arte. Por primera vez siente que las personas los están "reconociendo".

El mensaje de Lucinda "La Morena" Hinojos para las mujeres: ''No se rindan''

Lucinda "La Morena" Hinojos quiere que muchas niñas y mujeres tengan las mismas oportunidades que ella. Pese a que ha tenido muchas dificultades, no ha permitido que nadie haga menos sus sueños y su trabajo.

Sabe que ahora tiene una responsabilidad muy grande al ser la primera mujer indígena en hacer historia al trabajar con la NFL y desea que las niñas crezcan sabiendo que pueden hacer todo lo que quieran, que pueden lograr sus sueños. Quiere inspirar a muchas mujeres, no solo de su comunidad, sino en general.

Al preguntarle qué mensaje manda a las mujeres que quieren ser como ella, "La Morena" les dice que no se rindan, que sepan que todo es posible, que sean determinadas, valientes y que luchen siempre por lo que quieren y lo que les corresponde.

Continuó expresando que siempre habrá personas que critiquen sus acciones, pero tienen que aprender a ignorar esos comentarios y seguir lo que su corazón les diga.

Para finalizar, la muralista quiere hacerles saber que no importan los obstáculos que se les presenten, si hacen lo correcto, la vida las compensará con muchas oportunidades, tarde o temprano.