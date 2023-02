Historia del Carnaval de Mérida: ¿cómo era hace 100 años?

MÉRIDA.- "Con proceridad y bonitura". Así describe la Revista de Yucatán a los asistentes al Carnaval de Mérida en 1923. En ese entonces los festejos no eran como hoy día. Entonces no existía un comité organizador como tal y las celebraciones giraban en torno a los bailes que los varios clubes sociales de la ciudad organizaban durante esos días.

Hace 100 años, el Carnaval de Mérida fue del viernes 8 al martes 13 de febrero. Felipe Carrillo Puerto era gobernador de Yucatán. La edición del día 12 de la antecesora de Diario de Yucatán da cuenta de los bailes ocurridos durante el fin de semana anterior. Los paseos o desfiles eran convocados generalmente por los clubes, de tal forma que terminada la marcha los participantes acudían a los locales de las asociaciones para bailar.

Según la crónica, en esa época los ritmos que sonaron fueron jazz, danzón, foxtrot y paso doble, con orquestas que bisaron (repitieron) las canciones ante las solicitudes de los cientos de asistentes. Los disfraces más usados fueron los de chinas poblanas, manolas, japonesas, húngaras, Pierrots y Colombinas. También hubo "trajes de época (aristócratas del siglo XVIII) admirablemente imitados". Era común el uso de "mascaritas".

Niños de Mérida con disfraces de carnaval en 1925.- El Corso del Club Yucatán en 1925.- Página del "Álbum Recuerdo", editado por Antonio Piña.

Carnaval en clubes distinguidos de Mérida

La Revista de Yucatán da cuenta de los bailes "de la veterana y distinguida sociedad La Unión (creada en 1857)", el "distinguido Yucatán Club", el "simpático Centro Español" y el "entusiasta Social Club". De todos estos lugares el texto refiere que contaban con lujosos salones, los cuales fueron decorados con potentes focos eléctricos y farolitos chinescos. Sobre el ambigú (bufé) servido en dichos lugares, el texto lo reseña como exquisito.

El edificio que albergó al club social "La Unión", en la calle 59 entre 58 y 60.

Según el ensayista Silvestre Uresti las instalaciones de estos clubes "estaban acondicionadas de acuerdo con el último giro de la moda arquitectónica y de decoración europea: poseían billar, comedor, fumadores, cafetería y sala de lectura (incluso llegaron a tener salas de teatro)". De acuerdo con Uresti, las agrupaciones arriba mencionadas estaban entre las más exclusivas de la época.

El interior del edificio "La Unión", que hoy día alberga un hotel boutique.

La publicación también narra detalles de los bailes en el Club de las Rosas y en The Little Boys Club, los cuales se realizaron por primera vez en ese año. Los recuentos también incluyen los festejos en las "entusiastas sociedades obreras" Paz y Unión y El Ateneo. Para aquellas fechas no había reyes del carnaval. Fue en 1925 cuando se mencionó por vez primera que habría un Gobernador del Carnaval.

De acuerdo con Silvestre Uresti, en 1923 las sociedades de El Centro Español, Social Club, La Unión y el Yucatán Club solicitaron permisos para hacer el Corso y la Batalla de Flores en el Paseo de Montejo.

El Corso del Club Yucatán en 1925.- Foto tomada del "Álbum Recuerdo", editado por Antonio Piña.

¿Por qué se le dice Viernes de Corso y Martes de Batalla de Flores?

Cabe agregar que el término de corso se usa hasta la fecha para referirse al desfile inaugural del viernes de carnaval. Uresti señala que en 1886 el club El Liceo de Mérida organizó un paseo bautizado con nombre de corso o paseo de fuego, ya que usaban velas. En 1923 los participantes usaron antorchas.

En el carnaval de 1891 se introdujo la Batalla de Flores, término que también es usado en la actualidad. En ese entonces los asistentes se enfrentaban arrojándose objetos festivos. En 1923 los participantes se lanzaron flores, serpentinas, papel picado, abanicos o dulces por todas las calles del paseo, "desde Mejorada hasta el parque del Centenario".

El carnaval en el Club Yucatán en 1925.- El Corso del Club Yucatán en 1925.- Foto tomada del "Álbum Recuerdo".

En los paseos convocados por los clubes participaron automóviles adornados, coches victoria y carretas, que pasearon en las "calles pletóricas de personas de todas las clases sociales". Sin embargo, el texto establece que "no hubo ningún carro alegórico que llamase la atención, como en los carnavales de otras épocas, prueba inequívoca del malestar económico que prevalece".

"Jóvenes sin educación", detenidos en el Carnaval de Mérida

En ese año "la policía detuvo un grupo de llamados 'jóvenes decentes' sin educación" por lanzar objetos duros a las personas, por lo que recibieron una "enérgica amonestación" para después ser liberados.

En esa página tres que también publica el éxito de "Héctor Herrera y su compañía" en el teatro Virginia Fábregas un anuncio al final de la séptima columna establece lo siguiente.

"Sillas en el Paseo Montejo. El señor Ernesto Ordoñez Lara hace saber a sus amigos y al público en general , que tiene sillas en alquiler, en el 'Paseo de Montejo' para la batalla de flores de mañana martes".

Página de la Revista de Yucatán que da cuenta del Carnaval de 1923

Otros contenidos históricos que podrían interesarte: