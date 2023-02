Marcelo Ebrard: ''Ya estamos muy destapados''

¿Veremos en Marcelo Ebrard Casaubón a una “corcholata” más destapada en los próximos meses?

“Bueno, ¡ya estamos muy destapados!”, respondió el secretario de Relaciones Exteriores.

Y aunque esté “muy destapado”, es muy cuidadoso de los tiempos y las formas:

“Yo he estado en esta lucha desde hace tiempo, lo he dicho abiertamente. El presidente (Andrés Manuel López Obrador) nos ha dicho que tenemos que ser transparentes. Ya no se debe disimular, pero eso sí: hay que cuidar la frontera entre el servicio publico y lo que es la lucha política. Hoy que soy canciller tengo que cuidar también mi tarea, mi responsabilidad”.

Durante una entrevista con Grupo Megamedia, en un receso de sus actividades oficiales de anteayer en Mérida, el secretario admitió que la inseguridad siempre es un problema —“no es un problema importante en Yucatán, pero sí lo es en otros estados”—, pero consideró que hay avances significativos contra ese flagelo.

Asuntos de polémica

También habló, a preguntas nuestras, de dos casos polémicos en los que se involucra al gobierno federal: una mención de supuesto soborno a un alto funcionario y los presuntos beneficios irregulares a un cónsul honorario de Nicaragua en el norte de México.

Del primer punto opinó que se trata de un asunto con el evidente propósito de manchar al gobierno. Del segundo dijo que no tiene muchos detalles y ofreció que los averiguaría al regresar a Ciudad de México.

El nombre de Mauricio Vila Dosal estuvo en parte de la entrevista. Cuando se le recordó que el gobernador yucateco es también señalado como presidenciable, en este casos por la alianza Va por México, el canciller indicó:

“Bueno, yo lo respeto. Creo que ha hecho un trabajo importante. Podemos ser adversarios en un momento dado, pero pienso que tenemos que respetarnos mutuamente”.

Como informamos, Marcelo Ebrard llegó a Mérida para participar en uno de los eventos de la Asociación de Ciudades Capitales de México (ACCM), que preside el alcalde meridano Renán Barrera Concha.

Asistí a la VII Sesión de Ciudades Capitales de México para invitarles al Convoy de Atracción de Inversiones que inicia el 27 de febrero en Los Ángeles,California. Muchas gracias por la invitación a su Presidente Renan Barrera Concha,Alcalde de Mérida. pic.twitter.com/ch0mNU5vMV — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) February 17, 2023

En la jornada de anteayer sostuvo un diálogo con los ediles, tuvo encuentros —por separado— con el alcalde anfitrión y con el gobernador Mauricio Vila, y por la noche asistió a una cena con los participantes en la sexta sesión de la ACCM.

El mejor esfuerzo

En la entrevista le preguntamos sobre sus aspiraciones políticas y su condición de sólida “corcholata”. Después de responder que “ya estamos muy destapados”, el canciller subrayó: “Yo estoy haciendo el mejor de mis esfuerzos”. Angel Noh Estrada, periodista de Central 9, durante la entrevista con el canciller Marcelo Ebrard (Carlos de la Cruz)

Sin aludir a sus potenciales contendientes en Morena, manifestó que participará en el proceso de las encuestas, mencionadas como decisivas a la hora de definir al candidato presidencial de ese partido.

“¿Qué he planteado yo? Separación del cargo meses antes de hacer la encuesta, que haya debates o presentación de lo que propone cada cual, y, tercero, que la encuesta sea creíble en cuanto a que sea transparente... Veo que tenemos muy buenas condiciones”.

Señaló que hay de encuestas a encuestas, “unas muy serias, otras no tanto”, y muchas se han equivocado en los resultados.

“Me voy a concentrar en que la que se llegue a realizar (en Morena) sea como la ha pedido el presidente López Obrador, que refleje lo que la gente opina realmente”, puntualizó.

Reciprocidad

En cuanto a la reunión con los alcaldes de la ACCM y el ingrediente político de su presencia, el secretario de Relaciones Exteriores dijo que ha trabajado mucho tiempo con los alcaldes y los gobiernos de los estados, “porque es nuestra obligación”.

Agregó que en diciembre pasado convocó a los concejales asociados, como parte de un plan para visitar otras ciudades y empresas del mundo con el propósito de atraer inversiones.

“Ahora me invitaron y yo dije: tengo que corresponder”, apuntó. “Es muy fácil decir que no, porque tenemos muchas cosas que atender, pero si ellos fueron (a la mencionada reunión), ¿por qué no voy a venir yo acá? Es una reciprocidad”.

El exjefe de Gobierno de Ciudad de México añadió que entre los alcaldes hay gente de diferentes partidos, “pero no hablamos de temas de tipo político, sino de qué podemos hacer para que cada ciudad tenga más inversión y podamos ayudarle”.

El caso García Luna

En la plática se abordaron dos temas que trascienden más allá del país. En el primero le recordamos al funcionario federal que horas antes el presidente López Obrador dijo que le había instruido a analizar la posibilidad de una demanda contra el abogado de Genaro García Luna.

Al dirigirse al testigo Jesús Reynaldo Zambada, en el juicio que se sigue al exjefe policíaco en Estados Unidos, el abogado preguntó al capo si no recordaba que envió dinero a la campaña de López Obrador por medio de Gabriel Regino García, entonces subsecretario de Seguridad Pública en Ciudad de México.

En las fechas en que ocurrieron esos supuestos sobornos, Marcelo Ebrard era secretario de Seguridad.

“No sabemos, no sabemos exactamente a qué fechas se refiere (el defensor de García Luna), pero yo te diría que este señor fue capturado en la Ciudad de México, este señor fue presentado ante la Fiscalía de la Ciudad de México cuando yo era jefe de Gobierno... El señor que hoy dice eso”, indicó Ebrard.

“Si hubiera colusión no habría sido detenido y presentado en la Ciudad de México... Es absurdo”.

“Ahora vamos más allá”, continuó. “¿Qué es lo que el presidente dice? El señor abogado de García Luna hace una pregunta durante el proceso, que si se le había entregado dinero a este otro señor para la campaña del licenciado López Obrador. El individuo (el testigo) dijo que no y el juez inmediatamente dice: retiren eso del récord, porque evidentemente no tiene que ver con el juicio. Es un tema de otro orden, eso lo dijo el juez”.

El entrevistado señaló que, efectivamente, recibió una instrucción presidencial para explorar qué posibilidades tiene el Estado frente a ese tipo de imputaciones, “que tiene evidentemente un propósito más allá del juicio, un propósito de manchar a una persona, en este caso al gobierno mexicano”.

También le preguntamos sobre la versión, que difundió el medio digital Latinus, de que el cónsul honorario de Nicaragua en el norte de México, Elías Gerardo Valdés Cabrera, ha sido favorecido con millonarios contratos del gobierno federal.

“No tengo los detalles del caso, pero los cónsules honorarios son propuesta de los países”, respondió el ex jefe de Gobierno capitalino. “Y en el caso de este señor, seguramente fue propuesto por el gobierno de Nicaragua. Por supuesto, si algún cónsul honorario comete algo que es irregular, sobre todo un ilícito, se retira esa patente o ese reconocimiento si fuera el caso, pero no tengo los detalles de eso que me dice. Lo voy a preguntar ahora que regresemos (a Ciudad de México)”.

En cuanto al tema de la delincuencia, Marcelo Ebrard formuló, entre otros, los siguientes conceptos:

—México tiene algunos avances importantes, significativos, yo diría alentadores, porque la inseguridad siempre es un problema. No es un problema importante en Yucatán, pero sí lo es en otros estados.

—Empieza a verse una tendencia a la baja, por ejemplo en homicidios, que es lo más difícil de lograr. Estados Unidos tuvo un incremento de 30 por ciento el año pasado. Nosotros tuvimos un decremento casi del 10% en el mismo período.

—Entonces, hay buenos elementos para defendernos, para plantear que se está haciendo un buen trabajo.

—Creo que ha sido un acierto crear la Guardia Nacional. No teníamos fuerza suficiente. El presidente de la república no tenía a su disposición una fuerza policíaca de ese tamaño. Se trata de tener superioridad local frente a cualquier adversario en todos los puntos del país, en el momento que sea.

—Es increíble la labor que se ha hecho en materia de desapariciones. No se buscaba a los desaparecidos. Todo eso, que es reducir el número de casos de impunidad, también está dando algunos resultados importantes”.

—Yo diría que por primera vez en los últimos diez o quince años tenemos una reducción en muchos delitos.