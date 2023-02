Soy yucateco: El “Rayo” Arredondo

Ayer temprano sonó el teléfono de Luis Arredondo. Era llamada del número de Antonio de Valdés, presidente del Salón de la Fama del Béisbol Mexicano.

No le dio importancia porque no esperaba ninguna noticia trascendente. “Yo estaba bien ocupado con mis cosas del trabajo, así que ni en cuenta”, dijo entonces.

El famoso cronista deportivo le felicitó. Fue, como titular de los electores, el encargado de darle la noticia de que fue elegido para ingresar en la Clase 2023 al recinto de los inmortales de la pelota mexicana.

“Yo la verdad, no quería pensar en eso. No le daba importancia, solo sabía que podría pasar en cualquier momento, o tal vez no sucediera nunca. Pero qué les digo, mis queridos amigos yucatecos: esto es una vez en la vida”, dijo Luis Alejandro Arredondo Tiznado, el famoso “Rayo”, al charlar anoche vía telefónica con el Diario desde Guadalajara.

Meses atrás, platicamos con él tras no quedar electo en la elección anterior. Nunca habló de frustraciones, aceptando las realidades como son: “Son elecciones y muchas cosas pasan”, dijo entonces.

A su tiempo

“Siempre digo ‘a su tiempo, a su momento’. Y no lo pensaba, trataba de no pensarlo”, comenta. “Pero cuando lo escuché decir (a Toño de Valdés) ‘felicidades Rayo’, ya fue otra cosa”.

Arredondo, el rey de los robadores de bases de la pelota mexicana, portento de pelotero, encabezará la Clase 2023, que tendrá también a Roberto Vizcarra, el “Chapo” que ahora es mánager bicampeón con los Leones, y fue un brillante segunda base en las dos ligas; Javier Robles, torpedero que destacó como bateador, y Noé Muñoz, sobresaliente receptor, entre jugadores de las ligas Mexicana y Mexicana del Pacífico; Juan Gabriel Castro, quien jugó varios años en Grandes Ligas, como pelotero “Mexicano en MLB”, y del comité de veteranos fueron seleccionados Jesús Moreno y Alejo Ahumada. Alfredo Harp Helú, dueño de los Diablos Rojos del México y los Guerreros de Oaxaca, filántropo y precursor del nuevo recinto de los inmortales en Monterrey, tendrá su nicho en esta generación, en el rubro de directivo, y Tomás Herrera Olachea, conocido como “Sargento Metralla”, será entronizado en el renglón de mánagers.

“Día normal”

Nada cambió el día para el “Rayo” a pesar de que su teléfono celular estaba suena y suena (nosotros le hicimos tres llamadas) y su “whats” no dejó de recibir mensajes de felicitaciones por la nominación (le enviamos dos). “Hoy me fui a entrenar con los niños, como siempre. Allá me la pasé, contento, claro, bien padre porque me llevaron un pastel, refrescos, tomamos fotos, momentos muy bonitos. Pero esta elección no va a cambiar a la persona: seguiré siendo el que he sido siempre dentro y fuera del terreno de juego. Es como ganar un anillo más, como ganar un campeonato. Creo que me conocen aquí, allá. Saben cómo he sido siempre”.

Arredondo Tiznado, el número 2 en sus 14 temporadas con los Leones de Yucatán. Con los melenudos tejió los mejores momentos de su carrera deportiva. Aquí fue campeón con los melenudos en el año 2006, también aquí rompió, en 2009, el récord de bases robadas de todos los tiempos, que era de Antonio Briones y se pensaba que nadie rompería.

Yucateco siempre

¿Usará la gorra de los Leones en su entronización?, le preguntamos.

“Claro… Claro que esa llevaré. Yo soy yucateco, no medio yucateco, estoy totalmente identificado con Yucatán, con ustedes. Cierto, jugué con los Diablos Rojos y con otros equipos en Liga Mexicana, pero mi vida estuvo marcada, y lo tengo marcado, con lo que viví en Yucatán”.

Incluso, hasta bromeamos con modismos yucatecos. Recordó el “hijaaa”, o “el boxito”, y se acordó de muchas cosas, de los aficionados, de los peloteros que estuvieron junto a él en esos largos años, de las comidas, las piedras y las bromas. Recordamos la hazaña de robarse en el Kukulcán la base 491 de su carrera para dejar atrás a Antonio Briones, “qué noche más chingona”.

Y por ello, “como dicen ustedes: ahuevo que me siento feliz. Ustedes en el periódico tienen la foto donde aparezco con Leoncio alzando la base del récord de robos, qué chingón”, relató entre sus recuerdos. La foto, tomada por Jorge Peña Acosta, ha sido replicada por otros medios muchas veces en esta época en que todos usan sin señalar créditos, pero es del Diario de Yucatán.

El récord de robos de base lo dejó en 521. Al retirarse, se fue como tercero en hits en LMB, con 2,815, segundo en triples con 116, y segundo en carreras anotadas 1,646, con otra hazaña grande: es el único pelotero de la historia con al menos 100 hits en 19 años seguidos en la Liga Mexicana de Verano.

El caballo y el Rayo

El hombre que, siendo un pelotero joven, en 1992 fue retado para correr contra un caballo pura sangre y le ganó. “Y qué cosas de esas… Vaya recuerdos”. Y ahora está enfocado en sus niños.

Hace algunos años llegó a Peto con un equipo infantil para un cuadrangular. “Ya andaba en eso, llevé a unos morritos a jugar. Esa es mi vida ahora, mi pasión, enseñar a los niños”.

Lo demás, son estadísticas y más estadísticas. Números que le dieron un lugar entre los inmortales, pero que, insiste, “no me cambiarán por nada como persona”.

Mientras platicaba con el Diario, sonaba y sonaba el teléfono para otra llamada. “Me está esperando mi esposa para ir a cenar, vamos a celebrar apenas. Me apuro, pero vamos a seguir pendientes con Yucatán”.

Para lo demás, habrá tiempo.— Gaspar Silveira Malaver