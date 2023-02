Por un salto industrial en Yucatán

A escasas horas de que fue electo como nuevo presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra) en Yucatán, Abelardo Casares Add se declaró aliado de todos los esfuerzos que contribuyan a elevar la productividad para que las empresas locales salten a un nivel superior.

“Es fundamental que no solo veamos que vienen empresas de talla internacional a generar empleos bien remunerados. También es importante que nos podamos ver a nosotros mismos con el potencial de llegar a ser empresas de esa magnitud”, enfatizó.

Entrevistado en su despacho de Canacintra, el nuevo dirigente señaló que tal vez pudiera generarse conformidad con una mejoría en la ocupación laboral, con mayor remuneración y mejores condiciones, pero es válido que los industriales se vean como cabezas de esa modernización y del impulso a la industria de transformación en Yucatán.

“Para eso es fundamental que le apostemos a la trasformación de nuestras empresas y a la automatización de nuestras líneas de proceso, para que alcancemos una alta productividad”, manifestó.

Como publicamos, Abelardo Casares relevó hace unos días en la presidencia de Canacintra Yucatán a Jorge Abel Charruf Cáceres, quien estuvo dos años al frente de la delegación.

En su mensaje en la asamblea electiva, el nuevo líder de los industriales yucatecos dejó clara su apuesta por la continuidad del trabajo en la Cámara.

En la entrevista con esta casa editorial abundó en sus propuestas de trabajo en el ciclo que recién inicia.

“Algo que me queda muy claro es que la posición que hoy tiene Canacintra, la fuerza de su presencia en la sociedad tiene que ver con la continuidad que se ha dado a su agenda”, apuntó. “No somos una cámara que cada dos años se renueva y empieza de cero”.

“Esa continuidad, sus objetivos de largo plazo, es lo que le da trascendencia y la lleva a ser interlocutora permanente con las instancias de gobierno y con la sociedad en su conjunto. Definitivamente, allí está la clave”.

Los siguientes números muestran el peso que tiene el sector industrial de Yucatán: son más de 500 afiliados a Canacintra, cuyas empresas generan empleos que benefician a un rango de 28,000 a 30,000 familias.

Valor en la agenda

El arquitecto Casares señaló otros aspectos en los que pondrá especial énfasis:

—La continuidad es fundamental, aunque todos los puntos de la agenda tienen su propio peso. La representatividad es uno de ellos, con un valor para la Cámara y nuestros socios. Que nuestros socios sientan que están representados y que su voz se escucha tiene un valor en sí mismo.

—También debemos seguir trabajando en que la conectividad logre sus objetivos. En la medida que fortalezcamos la conectividad del Estado estaremos fortaleciendo el potencial de nuestras empresas.

—Algo importante: no es que conectemos al Estado y ya las empresas crecieron. Conectar al Estado permite abrir la puerta para que las empresas crezcan. Desde luego, las empresas tendrán que poner su parte, porque en la medida en que se consoliden y modernicen se harán más productivas y podrán acceder a mejores mercados.

—Otro de los puntos de la agenda, muy sobresaliente, es la economía digital. Si bien las empresas tenían el anhelo, la inquietud, el entusiasmo por sumarse a esta estrategia, la pandemia vino a darles un empujoncito. Ya no había que pensarlo. Era un tema de “lo hacemos o lo hacemos”.

—Afortunadamente ha sido favorable el resultado para las empresas que se han sumado a esta iniciativa de convertir parte de sus operaciones a la economía digital. Y las vamos a seguir apoyando en la conversión.

Por más productividad

—Quiero meter un punto adicional en la agenda, en lo referente a la atención a los socios. Quiero que trabajemos, en la medida de lo posible y en la medida que los afiliados lo permitan, para mejorar la productividad de nuestro gremio.

—Al mejorar las empresas se genera una simbiosis: mejoran los empleos, mejora la retribución a nuestra gente, mejoran las condiciones de vida y con todo eso mejoramos el mercado interno.

—En períodos anteriores se apostaba mucho a que no subiera el salario, en aras de que no fuera un factor inflacionario. Visto en retrospectiva, eso fue un error, porque hizo que nuestro mercado interno a nivel nacional se pauperizara. No sé cuántos países hablan hoy de una canasta básica, pero en México hablar de una canasta básica ya debería ser un concepto del pasado.

—Deberíamos ver que las condiciones de trabajo, las remuneraciones de nuestra gente le permita adquirir la cantidad y la calidad de bienes y servicios que las familias modernas demandan.

Trabajo conjunto

El nuevo presidente de Canacintra también señaló la importancia de que se concrete la modernización del puerto de altura, proyecto clave para Yucatán.

Manifestó su confianza en que la obra se concrete gracias a la coordinación de esfuerzos de los gobiernos federal y estatal y la iniciativa privada.

“Debe continuar la coordinación con las autoridades”, subrayó. “Debemos seguir firmes en nuestro deseo de sacar adelante al Estado, debemos seguir invirtiendo en la modernización de las empresas, apostando con nuestra gente para mejorar las condiciones de vida”.

“El Estado debe generar las condiciones y dotar de infraestructura, pero los empleos se generan en la iniciativa privada, las condiciones para los trabajadores se generan en la iniciativa privada. Entonces, nosotros, desde nuestra trinchera, debemos seguir empujando para que cada día mejoren esas condiciones y haya mejores oportunidades”.

En el tema energético dijo que Canacintra ha sido la voz más enfática en la lucha por reducir los costos de operación de las empresas y también las tarifas para los ciudadanos.

Recalcó que hoy, con las nuevas plantas de ciclo combinado de la Comisión Federal de Electricidad y el mayor abasto de gas natural, se puede ver la luz al final del túnel.

“No hemos llegado a la luz, pero ya se ve”, indicó. “Las construcciones (de las plantas) están en marcha, igual que las obras para traer mayores volúmenes de gas. Es buena noticia”.

Acompañaron a Abelardo Casares en la entrevista Alejandro Gómory Martínez, uno de los vicepresidentes del comité directivo 2022-2023 de Canacintra Yucatán, y Luis Puerto Gutiérrez, director general de la delegación de la Cámara.— ÁNGEL NOH ESTRADA