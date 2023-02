Mujeres, libros y comida

Si bien las cocinas son relacionadas con los ideales de hogar, calor, reunión y familia, también son el espacio del trabajo y del subyugo femenino, indican Laura Astrid Villarreal-Pimienta y Carlos Ríos-Llamas en “El espacio arquitectónico y la opresión de la mujer en la vivienda mexicana” (revista “Legado de Arquitectura y Diseño”, volumen 15, número 27, 2020, Universidad Autónoma del Estado de México).

Basta un vistazo, indican, a la literatura mexicana para notarlo: Tita, protagonista de la novela “Como agua para chocolate” de Laura Esquivel, es presentada al lector como un personaje vinculado con los actos de cocinar y alimentar desde el momento de su nacimiento, sobre la mesa de la cocina y entre los olores de sopa de fideo y especias: “Este inusitado nacimiento determinó el hecho de que Tita sintiera un inmenso amor por la cocina y que la mayor parte de su vida la pasara en ella, prácticamente desde que nació…” (Esquivel, 2016: 5).

Esquivel presenta, a partir de Tita, el personaje principal, un símbolo de la mujer como sanadora y dadora de alimento. Sin embargo, también es el símbolo de la mujer oprimida por una tradición familiar que le niega cumplir sus aspiraciones y que designa a la cocina como el escenario de una vida limitada a saciar a los demás:

“Tita bajó la cabeza y con la misma fuerza con que sus lágrimas cayeron sobre la mesa, así cayó sobre ella su destino. Y desde ese momento supieron ella y la mesa que no podían modificar ni tantito la dirección de estas fuerzas desconocidas que las obligaban, a la una, a compartir con Tita su sino, recibiendo sus amargas lágrimas desde el momento en que nació, y a la otra a asumir esta absurda determinación” (Esquivel, 2016: página 7).

“La comida es una parte muy importante en la mayoría de los textos pero siempre detrás de la comida hay una mujer preparándola. Muchas veces el rol de estas mujeres es tan interesante como la función de la comida”, indica Tiffany Osburn en el ensayo “La construcción de la mujer y los roles femeninos”, en el que analiza cuatro obras: “Lección de cocina” de Rosario Castellanos, “Cocinando con Elisa” de Lucia Laragione, “The Fat-Free Chicana and the Snow Cap Queen” de Eaine Romero y “Antieros” de Tununa Mercado.

“En conjunto los textos son inherentemente feministas y sirven para comentar sobre los roles tradicionales de la mujer y cómo cada mujer de cada cuento rechaza estos roles y trata de cambiarlos en sus vidas”.

Cada texto tiene un elemento de la mujer y su posición en la sociedad como mujer. También, en muchos casos, influye que a la mujer no le gusta su rol y su identidad dada e intenta escapar de estos límites.

Moderna

La mujer de “Lección de cocina” de Rosario Castellanos es un ama de casa y está cocinando la cena para su marido. A esta mujer el matrimonio, o ser ama de casa, es algo de anticuado determinado por la tradición. Desde el inicio del monólogo la narradora usa un tono de desdén y frustración.

Ella piensa en su posición y dice: “Qué me importa. Mi lugar está aquí… Yo anduve extraviada en aulas, en calles, en oficinas, en cafés; desperdiciada en destrezas que ahora he de olvidar para adquirir otras”.

“Esta mujer es una mujer educada e inteligente y quien tiene experiencias trabajando afuera de la casa, pero ahora necesita olvidar sus habilidades anteriores y reemplazarlas con las habilidades de una esposa. En este sentido este texto tiene un sentido subversivo en que ella no quiere someterse a las tradiciones del matrimonio”, analiza Tiffany Osburn.

“Lección de cocina”, de Rosario Castellanos, se estructura como respuesta a un entretejido simbólico: carne asada como correlato de la propia carne, del coito y de la acción literaria, especialmente en lo que afecta a la identidad de la mujer. “Esta triple caracterización sustenta las pautas que proponemos para el acercamiento a este relato, desde una perspectiva didáctica, que trasciende lo literario, pues cada uno de estos estratos se encuentra sazonado por la opresión de la sociedad mexicana hasta mediados del siglo XX”, indica a su vez Elia Saneleuterio (Universitat de Valencia, España; Universidad de California en Berkeley) en “La subversión de conciencia en Rosario Castellanos: un acercamiento didáctico a ‘Lección de cocina’”.

La protagonista de “Antieros”, un cuento erótico, es totalmente diferente a la de Rosario Castellanos, pues ella encuentra placer en sus quehaceres, especialmente en cocinar, pues el espacio de la cocina es un lugar de creatividad y exploración, así como de sensualidad, explica Osburn.

Violencia

En “Cocinando con Elisa” las mujeres son cocineras de una familia de clase alta. Nicole, la cocinera veterana, está tratando enseñar a Elisa cómo cocinar los platos franceses que le gustan a sus jefes. Nicole es una mujer de 60 años y sabe mucho de su oficio, es una cocinera típica, construida como una mujer obediente y diligente quien ha servido a esta familia por mucho tiempo y sin cuestionar su posición como sirviente. Ella está cómoda con su posición y la usa para ejercer autoridad sobre su aprendiz, de quien abusa verbalmente.

La dinámica entre Nicole y Elisa es interesante porque Nicole usa su posición de antigüedad en el servicio para maltratar a Elisa. Ambas practican una crueldad desmedida sobre los animales que sacrifican en su cocina. La autora establece un descarnado paralelismo con la práctica de la tortura y el asesinato durante la dictadura argentina en este relato, considera Osburn.

En la obra “The Fat-Free Chicana and The Snow Cap Queen” de Elaine Romero, las tres mujeres de la historia son más modernas que Nicole y Elisa y no son indígenas, son chicanas, en el caso de las hijas. “Mami” en particular es la más tradicional de las tres porque ella no es chicana, es mexicana y todavía cree en las tradiciones y normas de su patria. Ella es responsable de cuidar de su familia por medio de la cocina.

El texto explora la tensión entre ser una mujer chicana en la sociedad americana y cómo es difícil balancear estas dos identidades, en el caso de las hijas de “Mami”.

Sor Juana

Pero ya sea desde la imposición o la tradición, como parte de la identidad mexicana o de la herencia familiar, la cocina sigue siendo un espacio importante para la mujer.

Incluso, Sor Juana Inés de la Cruz, feminista que combatió la desigualdad con educación en su época, se rindió por el arte culinario y habría legado recetas muy curiosas de la preciada cocina conventual del Virreinato.

En el convento de San Jerónimo se le confinó a Sor Juana a la cocina como castigo, según la Universidad Autónoma de Nuevo León, pero ella convirtió el castigo en reflexión filosófica.

En el “Libro de cocina. Convento de San Jerónimo” Sor Juana indica cómo preparar dulce de jericaya, buñuelos o tortas de arroz, por citar algunas de 30 de sus recetas.— Patricia Garma Montes de Oca