Confianza en 2023 para las empresas en Yucatán; ven posibilidad de inversión y crecimiento

En medio de complicado entorno internacional y nacional, el 85 por ciento de las empresas de Yucatán reportó un crecimiento en 2022 y ocho de cada diez consideran que 2023 es un buen año para invertir, revela una encuesta del Centro para la Competitividad de Yucatán (CCY) de Coparmex Mérida.

El optimismo en las empresas yucatecas es tal que el 95% tiene la expectativa de crecer durante este año, no obstante los pronósticos de una desaceleración de la economía mundial influenciada en gran medida por una recesión en Estados Unidos.

Más aún, el 50% de los participantes en la encuesta confía en que ese crecimiento será de doble dígito, muy por encima de la inflación esperada, que se estima será de cinco por ciento al cierre del calendario.

Una señal más del buen ánimo que prevalece en el sector privado yucateco es que siete de cada diez empresas afiliadas a Coparmex tiene planes de contratar más personal durante este año. Solo el dos por ciento considera que tendrá la necesidad de reducir su plantilla laboral.

“Las empresas en Yucatán hablan cada vez menos de recuperación y más de crecimiento y expansión”, subraya Beatriz Eugenia Gómory Correa, presidenta de Coparmex Mérida, al exponer los resultados de la muestra.

Encuesta a empresas: ¿Cómo se ve la economía en Yucatán?

La encuesta fue levantada en enero pasado. Participaron más de 120 empresas afiliadas a Coparmex Mérida, de todos los tamaños y todos los sectores, lo cual arroja un trabajo representativo de la economía yucateca.

El objetivo, dice la licenciada Gómory Correa, es medir la situación entre los afiliados tres o cuatro veces el año.

Amenoffis Acosta Ríos, tesorero del consejo directivo de Coparmex Mérida y coordinador del Centro para la Competitividad, hace notar que esta encuesta es distinta a la conocida como Data Coparmex, que realiza la Confederación en el plano nacional e incluye también datos sobre Yucatán.

La medición de Data Coparmex, que se efectuará a fines de este mes, se basa en diez indicadores, de los cuales cinco son de fuentes que consulta directamente la Confederación —el Inegi es una de esas fuentes— y los cinco restantes son de preguntas a los afiliados.

Beatriz Gómory señala que la representatividad de la muestra es un reflejo de la gran riqueza que tiene Coparmex Mérida en su membresía, pues hay empresas de todos los tamaños, desde pequeños talleres y despachos con tres o cuatro colaboradores hasta empresas micro, pequeñas, medianas y grandes.

Gobierno y seguridad

En esta ocasión incluyeron, por primera vez, preguntas sobre la seguridad en Yucatán y la percepción que tienen los empresarios acerca del trabajo del gobernador Mauricio Vila Dosal. En ambos puntos hubo favorables calificaciones. El 85% de los encuestados aprueba la gestión del jefe del Ejecutivo.

La presidenta de Coparmex Mérida revela que al conocer los resultados del levantamiento se sorprendió por el alto grado de optimismo de los empresarios, cuando distintas voces hablan de la espiral inflacionaria y la probable recesión en Estados Unidos, con su consiguiente impacto.

Moderado e importante

A continuación expuso los datos de 2022, apoyada por el maestro Acosta Ríos:

—El 85% de las empresas creció en 2022 en comparación con el año anterior. El 52% respondió que tuvo un crecimiento moderado en ventas y el 33% experimentó un crecimiento importante. El 7% permaneció igual que el año previo (2021), el 6% disminuyó un poco y apenas el dos por ciento habló de una reducción considerable en sus ventas.

—El empresario quizás se pregunte: ¿esto qué significa para mí? Que las empresas y el ecosistema empresarial de Yucatán se están moviendo. Todavía hay algunos, muy pocos, que no se terminan de recuperar de los efectos de la pandemia y de la crisis que le siguió, pero en general la buena noticia es que hay movimiento.

—En materia de empleo, una de cada dos empresas aumentó su plantilla laboral en 2022 y cuatro de cada diez permanecieron igual. El nueve por ciento redujo su personal. Es también una buena noticia, porque significa que la mayoría de las empresas está contratando gente.

Más empleo formal para Yucatán

“En Yucatán hoy no podemos decir que hay desempleo. Todo el que quiera trabajar va a encontrar un empleo”, afirma Beatriz Gómory. “Este año vamos a empujar mucho el tránsito de la informalidad a la formalidad. Antes decían: ‘Pues no hay trabajo y la gente tiene que ver qué hacer y por eso se queda en la informalidad’. Hoy ya no hay ese pretexto. Todo el que quiera un empleo formal lo va a encontrar”.

En el porcentaje de quienes redujeron su plantilla laboral, los puestos operativos y administrativos son los más impactados. En contraste, los roles de ventas han cobrado relevancia para las contrataciones.

El 9% de quienes tuvieron que prescindir de personal es muy consistente con el 8% que reportó un mal año.

Confianza en la mayoría

En cuanto a 2023, ocho de cada diez empresarios considera que es buen momento para invertir. El nueve por ciento del total opina que no lo es.

Un dato interesante es que, si bien el 80% de los que participaron en la encuesta cree que es un buen año para invertir, el 93% planea hacerlo. Es decir, hay un 13% que piensa que no es un buen momento pero de cualquier manera invertirá. Esto habla de la confianza en el sector.

Sobre los recursos que se utilizan en las inversiones, el 59% de las empresas dice que se trata de dinero propio. Lo mismo que generan es lo que utilizan para invertir y crecer.

Los bancos son la segunda fuente de financiamiento, ya que logran colocar el 35 por ciento del dinero que se destina a las inversiones.

“El hecho de que haya acceso al crédito es también una buena noticia”, señala Amenoffis Acosta. “Durante la pandemia muchos nos reportaron que esto había empezado a bajar”.

“Hay que recordar que los bancos te prestan cuando ven que es un buen negocio. Entonces, están revisando los planes de negocios de las empresas y ven condiciones para dar créditos. Eso es también muy bueno”.

El coordinador del CCY subraya también que los datos ratifican el compromiso del empresario yucateco por invertir, independientemente de que el banco le preste o no.

“Eso es muy importante porque en otros estados o en otros países los empresarios dicen: yo le meto pero si me prestan”, añade. “Es decir, están invirtiendo dinero ajeno. Aquí hay un 59% que dice: yo sí le meto porque creo en Yucatán, creo en mi gente”.

“Y de nuevo vemos que ese 7% que dice que no va a invertir es consistente con los que reportaron que les fue mal el año pasado y, además, tuvieron que recortar... Difícilmente van a invertir si están pasando un mal rato”.

La licenciada Gómory aporta más datos sobre las perspectivas empresariales en 2023:

—El 95 por ciento de las empresas tiene la expectativa de crecer este año y el 50% manifiesta que su crecimiento será de doble dígito.

—Un cuatro por ciento cree que seguirá igual que en 2022 y apenas uno por ciento considera que va a decrecer hasta 10% en 2023.

“Más allá de los retos macroeconómicos y todas las preocupaciones que expresan los analistas, los empresarios yucatecos están en una posición de optimismo y crecimiento”, enfatiza la presidenta de Coparmex.

El capital humano

En relación con el empleo, la encuesta arroja que siete de cada diez empresas afiliadas al sindicato patronal tiene planes de contratar más personal.

Tres de cada diez consideran que permanecerán igual. Solo el dos por ciento tendrá la necesidad de reducir su plantilla laboral.

“Las empresas en Yucatán seguirán generando empleos con dinamismo, lo cual es muy consistente con lo que hemos dicho”, señala Beatriz Gómory. “Aquí el gran reto será la disponibilidad de talento, que ya lo estamos viendo hoy. Hay mucha vacante y poca gente que quiera ocuparla”.

“Allí estará el reto de las empresas, cómo atraer el talento y cómo conservarlo, porque el tema de la rotación de personal es muy costoso”.

El maestro Acosta indica que se habla mucho de la competitividad de los yucatecos, pero ahora la competencia está cambiando de nivel.

“¿Qué sucede en las empresas en Yucatán? Que estábamos acostumbrados a competir por los clientes”, abunda. “¿Cuál es la competencia que se inaugura? Con mucho más dinamismo, es la competencia por el talento”.

Beatriz Gómory puntualiza: “Las empresas tendrán que hacer su parte para retener a la gente buena que tengan. Van a tener que competir por eso también”.