Las amenazas, el delito cibernético más reportado en Yucatán

Las amenazas son el principal delito cibernético que se comete contra niñas, niños y adolescentes en Yucatán, según datos oficiales.

De acuerdo con un estudio de la Asociación de Internet MX (AIMX), titulado “Estado de las políticas y regulación sobre la ciberseguridad para NNA (niñas, niños y adolescentes) en México 2022”, un reporte de la Guardia Nacional indica que esta corporación investigó más de 5,800 delitos cibernéticos contra ese sector de la población de mayo de 2019 a marzo de 2022 en todo el país, incluidos el tráfico de personas, las amenazas y la pornografía infantil.

Sin embargo, se hace notar que hay una “cifra negra” muy elevada. Ese término se refiere a los delitos no denunciados o casos en que la autoridad no inició una carpeta de investigación.

Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), la “cifra negra” en México es muy alta, de 93.3 por ciento.

El reporte de la Guardia Nacional señala que solo en 2021 los delitos cibernéticos cometidos contra niñas, niños y adolescentes aumentaron 157%. El de pornografía infantil creció en 73%.

Mensajes y amenazas en internet

La Asociación de Internet dice que las estimaciones apuntan a que una de cada diez mujeres de 12 a 17 años en México ha recibido mensajes, vídeos sexuales o amenazas en internet, y que a 3.8% de las adolescentes les publicaron información íntima o falsa en redes sociales con intención de dañarlas.

En general, el 25 por ciento de adolescentes entre 12 y 17 años ha sido víctima de alguna forma de ciberacoso.

Delitos informáticos en Yucatán

En el caso específico de Yucatán, el estudio cita estadísticas proporcionadas por la Fiscalía General del Estado (FGE), correspondientes a delitos informáticos y cibernéticos.

Si bien son de 2021 —la recopilación de la Asociación de Internet es de 2022 y se dio a conocer este año—, los datos ofrecen una idea de los principales ilícitos cometidos contra niñas, niños y adolescentes que usan la red por distintos motivos.

Según esas cifras, en 2021 la FGE yucateca recibió 206 denuncias por delitos cibernéticos contra menores.

De ese número, 97 (47%) fueron por amenazas; 65 (32%), por sustracción de menores; 16, corrupción de menores; 13, contra la imagen personal; 9, pornografía infantil, y 6, contra la intimidad.

Hay que considerar que muchas prácticas delictivas no se denuncian o no se les sigue el procedimiento respectivo. Es la “cifra negra” a que se alude líneas arriba.

Estudio de la Asociación de Internet MX

La Asociación de Internet MX es una organización civil que afilia a empresas que tienen alguna actividad en línea, con el propósito de colaborar activamente en temas que inciden en la industria de internet. Provee de información sobre distintos asuntos del mundo digital y se ha convertido en marco de referencia para el desarrollo y establecimiento de proyectos normativos y de política pública en el ramo.

El citado estudio forma parte del proyecto “Internet seguro para tod@s”, enfocado a niñas, niños y adolescentes, que se inició en 2019. Aborda el tema de políticas públicas sobre ciberseguridad, entrevistas con expertos, resultados de encuestas y estudios, y estadísticas oficiales y de organismos no gubernamentales, entre otros puntos.

El objetivo, precisa la asociación, es identificar información que permita promover la cultura de la ciberseguridad y aportar elementos a los tomadores de decisiones para alentar mejores políticas en la materia.

Se hace hincapié en que no se trata de satanizar internet, pues es una herramienta indispensable en muchos ámbitos, sino de promover su mejor utilización.

Pornografía, uno de los delitos en internet

A continuación, algunos conceptos del documento:

—El Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República ha investigado que más de 50 por ciento de los delitos cometidos vía internet se relacionan con la pornografía y la trata de menores con fines de explotación sexual y que nuestro país aporta, desgraciadamente, más de 60% de la producción global de pornografía infantil.

—El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) ha señalado que 21 por ciento de los usuarios de internet mayores de 12 años han sido víctimas de ciberacoso. Se estima que una de cada diez mujeres de 12 a 17 años en México ha recibido mensajes, videos sexuales o amenazas en internet.

—El estudio Ciberseguridad en Empresas, Usuarios de Internet y Padres de Familia en México 2021 de la AIMX puso de manifiesto que 15% de los padres reportó que sus hijos han tenido acceso a material inapropiado y 2% compartió imágenes íntimas con extraños.

—Fenómenos como sexting, sextorsión, “grooming”, ciberacoso, ciberbullying, robo de información o datos personales, violencia, discriminación, pornografía, trata de personas y otros delitos se han incrementado, aunados a otras conductas relacionadas con noticias falsas, acceso a contenidos inapropiados, “malwares” y hacking incluso. Por ello, la contingencia sanitaria por la pandemia de Covid-19 iniciada en marzo del 2020, que aún persiste, ha representado otro reto para la seguridad de los NNA en el entorno digital por el mayor tiempo que pasaron conectados a la web.

—–El rol familiar es también parte de la problemática, ya que 47 por ciento de los padres no utiliza o no sabe qué es un sistema de control parental y 23% no establece límites para el uso de los dispositivos por parte de sus hijos menores de edad.

Huérfanos digitales en México

—Los ejemplos familiares son también muy importantes. Un mal ejemplo es que los padres miren más al celular que a sus hijos. Esta cuestión ha creado el fenómeno de los “huérfanos digitales”, con consecuencias en los NNA.

—La Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de las Tecnologías de la Información en los Hogares (Endutih) revela que 80% de la población infantil y adolescente en el país utiliza internet.

El “smart phone”

—El dispositivo predilecto de ese sector de la población para acceder a internet es el teléfono celular inteligente. No obstante, en los estudios más recientes de la Endutih se observa un incremento considerable en el uso de la televisión con acceso a la web (“smart TV”) o algún dispositivo conectado a ésta, pasando de 21 por ciento en 2020 a 26% en 2021.

—En cuanto a los dispositivos cuyo uso para conectarse a internet se redujo sobresalen la computadora portátil (laptop, notebook), en 4%, y la computadora de escritorio, en 2%, respecto al año 2020.

—En el renglón de las redes sociales, niñas, niños y adolescentes utilizan más la web para acceder a WhatsApp, Facebook, Instagram, YouTube y Messenger, en ese orden.

—Sobre las actividades consideradas de riesgo por los usuarios, el Estudio sobre los Hábitos de los Usuarios de Internet en México 2022 arrojó que el robo de datos personales es la principal preocupación: a siete de cada diez usuarios de internet les preocupa dicha práctica. A esa preocupación le siguen las de recibir virus (37.8%) e invasión a la privacidad (29.1%).

—En 2020, el principal delito cibernético contra menores de edad denunciado ante la Guardia Nacional fue pedofilia (1,882 denuncias). El delito de pornografía por internet (625 reportes) pasó del primero al segundo lugar, seguido de acoso (183), pederastia (177) y amenazas (159).

—Esto muestra que el delito de pedofilia por internet pasó de representar el 10 por ciento de las denuncias en 2018 a ser el 56% en el año 2020, lo cual lo convierte en el delito más recurrente de los últimos tres años.

—En cuanto a los sitios de conexión, el primer lugar lo conserva el hogar, con 94% de los usuarios NNA; le siguen la casa de un conocido (55%), cualquier lugar con conexión móvil (42%) y la escuela (20%).— ÁNGEL NOH ESTRADA