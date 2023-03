López Obrador, una figura ''amenazante''; analiza Jorge Zepeda Patterson desde Mérida

Aunque los indicadores macroeconómicos del país favorecen la estabilidad y el crecimiento, hay muchas personas, incluso gente educada y empresarios, que desconfían y hasta odian al presidente Andrés Manuel López Obrador, reconoce el analista político Jorge Zepeda Patterson.

En la segunda entrega de una entrevista con Diario de Yucatán, luego de presentar su última novela “El dilema de Penélope” en la Feria Internacional de la Lectura Yucatán 2023 la semana pasada, Zepeda Patterson señala que este fenómeno “podría explicarse en dos partes”.

“Una, por el hecho de que, en efecto, López Obrador es una figura con muchos años en el panorama político, durante los cuales se ha construido una imagen amenazante, que ya ha sedimentado. Recordemos las campañas de 2006 que lo tildaban de ser una amenaza para México o que si ganaba se irían los capitales del país”.

Dos, que luego de esto él siguió fortaleciendo esa imagen amenazante por medio de la polarización.

“AMLO asumió que le conviene mucho hacer esto para llegar a las masas, a fin de que éstas digan que es un presidente que por lo menos se ocupa de ellas. Por esto él sigue esta estrategia todo el tiempo en contra de los privilegios, de los ricos, lo que, en efecto, lastima a cierta gente”.

La realidad, contraria al discurso de AMLO

Pero, añade, en realidad “la relación del Presidente con los grandes empresarios no es desfavorable. En el Consejo Empresarial de AMLO están los hombres más ricos del país, con los cuales se lleva bastante bien”.

Estos personajes “no ven las mañaneras, solo ven los indicadores, principalmente los macroeconómicos: la estabilidad del peso, el combate a la inflación, el déficit público —que es equilibrado—, la aversión del Presidente por el endeudamiento externo y al final todo eso le conviene mucho al capital”.

Por ejemplo, el jueves en Mérida, en la Convención Bancaria, el Presidente les recordó a los asistentes el nivel récord que alcanzaron sus utilidades este año y los banqueros le aplaudieron. Esto es lo que están viendo los grandes empresarios, igual que el crecimiento de la inversión extranjera, “que nunca había tenido los niveles de hoy día”.

“¿Por qué? Porque los inversionistas extranjeros no ven las mañaneras ni todo aquello que López Obrador dice de Loret o de otros. Lo que los inversionistas de fuera observan son los indicadores macroeconómicos, la estabilidad...”

“Aunque el Presidente descalifique a los jueces, rechace las decisiones del INE o de quien sea, en última instancia acata el resultado. Es cierto, busca por todos lados cómo evitar esas decisiones, con sus pliegues y sus mañas, pero, repito, en última instancia acata las resoluciones, aunque le sean contrarias”.

Previsiones por Morena: ¿Quién será el candidato a 2024?

En la primera entrega de esta entrevista, Zepeda Patterson dice que en el caso de la candidatura presidencial de Morena, la lucha se da entre Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard, mientras más atrás se ubicaría Adán Augusto López Hernández.

De los dos punteros, pregunta ahora el Diario, ¿quién cree que garantiza mejor la continuación del proyecto de López Obrador?

“El Presidente ha dicho que aspira a que su sucesor opere sobre la continuidad con cambio, que es un concepto dual y que en esta dualidad, me parece, un candidato responde más a un pedazo de esa dualidad y el otro, al otro pedazo”.

“Es decir, obviamente Claudia Sheinbaum es percibida como alguien más cercana puntualmente a la ideología del Presidente y que eso aseguraría la continuidad con el cambio, representado por el cambio generacional, la formación de ella, como científica, etcétera”.

“Ebrard, por su lado, es visto más como un político que continuaría (el proyecto de López Obrador), ya que tiene veintitantos años trabajando a su lado, asumiendo su concepción social e ideológica, pero uno pensaría que por su trayectoria muchísimo más diversificada, él enfatizaría la segunda parte de la dualidad, es decir, lo pondría al revés: cambio con continuidad, a diferencia de Sheinbaum, que sería continuidad con cambio”. Jorge Zepeda Patterson en entrevista con Diario de Yucatán desde la Filey en Mérida. Foto de Valerio Caamal

En el caso de Marcelo Ebrard, es posible observar su acercamiento con ciertos grupos empresariales alejados de la 4T y hasta con periodistas críticos del Presidente, lo que sugeriría a algunos que él sería el candidato de Morena menos malo. ¿Esto no actuaría en su contra al momento de seleccionar al candidato oficial?

“Creo que el Presidente se inclinaría por algún candidato en función de dos criterios”, responde Zepeda Patterson.

“Uno, quién le garantiza la continuidad más fiel a su proyecto, pero hay otra segunda consideración y es quién le garantiza hacer un gobierno exitoso o eficaz”.

“Esto es lo que quiere López Obrador, no uno o dos sexenios, sino tres o cuatro: para ponerlo en términos del Presidente, que el gobierno no regrese a los conservadores y para esto necesita que su relevo haga un gobierno eficaz, capaz de imponerse a los muchos obstáculos que se presentarán”.

Siguiendo este criterio, añade, muchos se le están acercando, “particularmente los grandes empresarios, con los que tiene contacto, para decirle que ellos se sentirían más cómodos con Ebrard. Entonces esto puede llevar o no a López Obrador a considerar que su sucesor no solo le asegure la continuidad, sino también que no vaya a tener un problema mayúsculo”. Jorge Zepeda Patterson en entrevista con Diario de Yucatán desde la Filey en Mérida. Foto de Valerio Caamal

Si es así, ¿las encuestas para seleccionar al candidato solo serían una formalidad?

“No. Pienso que el 60% de la población, más o menos, apoya a AMLO y que buena parte de esta población votará en función de quien crea que es el favorito de López Obrador”.

“¿A qué voy? En plata pura, el Presidente ni siquiera tendría que intervenir en las encuestas. Bastará dejar correr en los últimos meses la noción de que uno de ellos es su gallo, para que el grueso de ese 60% vote en función de quien crea es el candidato del Presidente”. (Continuará).