María Rojo: Venir a Yucatán es como sacarme la lotería

María Rojo, actriz en más de 140 películas y en innumerables obras de teatro y telenovelas, dice que en México nadie se hace millonario haciendo cine y advierte sobre el riesgo de que las nuevas generaciones desconozcan la historia, sobre todo la más reciente, a partir de 1968, “que es la de sus padres, de sus abuelos”.

La conocida actriz estuvo en Mérida la semana pasada, en la Feria Internacional de la Lectura Yucatán, donde recibió un reconocimiento a su trayectoria y participó en una mesa redonda sobre el trabajo de Xavier Robles, guionista de la película “Rojo amanecer”, en la que ella actúa.

En entrevista con el Diario, María Rojo Incháustegui, de “70 años y más”, disléxica y devota de la Virgen de Guadalupe, habla de las películas en las que ha participado, de la que más le gusta, la más vista por el público y del personaje que le hubiese gustado interpretar, así como de la censura gubernamental que mutiló varias de sus películas.

Trayectoria de María Rojo

A lo largo de su dilatada carrera, que comenzó a los siete años, María Rojo ha recibido once Arieles y múltiples premios y ha participado en filmes emblemáticos del cine nacional, como “El apando”, “El castillo de la pureza”, “Los cachorros”, “Lo mejor de Teresa”, “Las Poquianchis”, “María de mi corazón”, “Rojo amanecer”, “Danzón”, “La tarea”, “El callejón de los milagros”, “Salón México”, “El infierno” y “La dictadura perfecta”.

Además de su carrera como actriz, participó en política. Fue jefa de la delegación Coyoacán, en Ciudad de México, de 2000 a 2003, y senadora por el PRD entre 2006 y 2012, al que renunció “antes de que se empezaran a salir todos”. En 2018 fue candidata de Morena a la alcaldía de Coyoacán, donde perdió en medio de una controversia electoral.

En “Rojo amanecer” interpreta a la madre de dos jóvenes simpatizantes del movimiento estudiantil de 1968, que asisten a la matanza de Tlatelolco el 2 de octubre.

A 54 años de esos sucesos, ¿qué cambios han ocurrido en el país?

Muchos. Hubo de verdad el primer empoderamiento de la mujer, que sigue y que lo veremos cada vez más. También cambió el trato de los padres a sus hijos y éstos dejaron de recibir bofetones de sus papás solo porque los veían feo. Igualmente vinieron leyes muy importantes y también cambió la historia de Latinoamérica, con los gobiernos militares. En fin, creo que luego de 1968 pasaron muchas cosas, aunque ahora no las recordemos. A veces pienso que vivimos en un país que no tiene recuerdos.

¿Cree que existe el riesgo de que “Rojo amanecer” se olvide o quede fuera del alcance de las nuevas generaciones?

Pues sí, porque los jóvenes ¿dónde pueden ver la película? Aunque la deberían ver, ya que está remasterizada, sin cortes y además porque es una historia reciente. Está muy bien que se les hable del cura Hidalgo, pero también hay que hablar de la historia reciente, la de sus padres, la de sus abuelos, que es la historia del 68.

No podemos perder esa historia, porque perderíamos una parte de nuestra razón de ser. Sería como tener Alzheimer: de aquí para acá, no me acuerdo. ¡Pues qué fácil! Corremos el riesgo de que nos digan ésta es la historia oficial, éste es el país donde nunca jamás pasó algo y por eso nos pasa lo que nos pasa y las cosas vuelven a repetirse...

El gobierno puso muchos obstáculos para estrenar “Rojo amanecer”. ¿Sabe usted de más intentos de las autoridades para impedir la transmisión de otras películas?

Pues, por razones que quiera, tengo tres películas que no se ven. Una de ellas fue patrocinada por la Universidad de Guadalajara y dirigida por Jaime Humberto Hermosillo y se llama “La otra aurora”. Trata de una madre que por error mata a su hijo.

María Rojo, en la Filey

¿Está enlatada?

No, se le dio a España y no la pasan aquí.

¿Por qué?

Tendrá que preguntárselo a quien decidió no pasarla.

Se ha dicho que “El infierno” de Luis Estrada, también afrontó problemas para estrenarse en el gobierno de Felipe Calderón.

Sí y yo ayudé a Luis, desde mi posición de senadora en esa época, pero puedo hablar también de otras películas en las que he actuado y que aparentemente fueron censuradas. Es el caso de un filme sobre la historia de la Virgen de Guadalupe, que está guardada.

¿Por qué?

No sé, pero no es nada de lo que creo que usted está pensando. Mire, yo soy guadalupana (y muestra una medalla que le cuelga del pecho).

¿Usted es guadalupana, realmente?

Entonces ¿por qué cree que llevo esta medalla? Pero también ha habido otras acciones de censura de la Secretaría de Gobernación, en las que cortaron películas como “Las Poquianchis” y otra que se hizo basada en “La muerte de Artemio Cruz”, no me acuerdo cómo se llama, pero estaba sacada de la novela de Carlos Fuentes. Ésas y otras películas las censuraron, porque a veces salía la bandera o se hablaba del Ejército.

¿Ya no existe esa censura?

No, no creo, espero que no...

De las más de 140 películas en las que participó, ¿cuál ha sido la más vista por el público?

“Danzón” y ahora que está remasterizada está preciosa.

A propósito, ¿cree que la gente en México sigue bailando danzón?

Sí, como no. Mire, en el Salón Los Ángeles, en Ciudad de México, se sigue bailando dos días a la semana y antes se bailaba en el Salón Colonia, donde se filmó la película.

María Rojo, en entrevista con Hernán Casares Cámara

Pero ahora no es una música popular, sobre todo entre los jóvenes. ¿Por qué se ha perdido el danzón?

¡Es que no se ha perdido! La gente que baila danzón sigue existiendo. En la alcaldía de Coyoacán se baila danzón, en la Cuauhtémoc también. El danzón sigue siendo tan recurrente como el tango argentino, que la gente no lo deja.

Pero es una música para gente grande. Los jóvenes no lo conocen...

¡No, hay niños que bailan danzón!, es parte de la cultura popular. En México no hay fiesta que no termine en un danzón. El mariachi es un danzón, ¿no?

Y de las películas en las que participó, ¿cuál le ha gustado más?

“María de mi corazón” porque me la hizo (Gabriel) García Márquez, porque estuvo rentada un tiempo, porque ahora está remasterizada y porque ahora es mía.

¿Es suya?, ¿en qué sentido?

Nunca nos pagaron la película y es mía porque al morir Jaime Humberto Hermosillo los derechos pasaron a mí y a Héctor Bonilla, y cuando éste falleció los derechos se quedaron conmigo.

¿Qué personaje le hubiese gustado interpretar?

El de Jesusa Palancares, de Elena Poniatowska.

En un tiempo se habló de que usted podría interpretar ese papel...

Sí, pero ahora no necesariamente lo haría yo, porque todos los directores con los que trabajé ya murieron.

En alguna entrevista anterior usted reconoce que fue disléxica. ¿Es correcto?

No lo fui, lo soy aún, pero ser disléxica no es ser tonta. Pablo Picasso fue disléxico, Churchill también y, aunque en mi tiempo eso inquietaba un poco a familiares y maestros, la dislexia es algo que se va curando con el tiempo, con la actuación, con el baile, eso siempre ayuda mucho. La dislexia se va viendo como la gente que es ambidiestra.

La actriz María Rojo, con asistentes a la Filey

En México ¿se gana dinero como actriz de cine?

En el cine no se gana dinero y se lo puedo demostrar. La televisión es la que más paga y luego el teatro. Quienes creen que en esta carrera se pueden hacer millonarios, les digo que esto solo lo logran las estrellas de Televisa, porque les pagan muy bien por una telenovela.

¿Y es negocio hacer cine?, ¿los productores recuperan su inversión?

Si usted piensa en el cine como negocio, pues haga películas con los cómicos de la televisión. Ahora, si piensa en el cine como patrimonio cultural de los mexicanos, eso es otra cosa. Eso, a la larga, da más dinero.

¿Está de acuerdo con que el Estado apoye financieramente al cine?

Financieramente, no; sino con incentivos fiscales, con deducibles, como ocurre en todo el mundo, ya que el cine es muy caro, pero al mismo tiempo es la ventana artística que nos muestra como país a todo el mundo.

Con la trayectoria que tiene, seguramente le llueven las ofertas de trabajo...

¡No, ahora ya no!, pues ya hice todo lo que tenía que hacer. Empecé a trabajar a los siete años de edad.

¿Tiene alguna relación en particular con Yucatán?

Me gusta mucho y siempre me ha parecido que venir acá es como sacarme la lotería. Además, he sostenido relaciones de amistad y profesionales con yucatecos como Fernando Cámara, Alberto Bojórquez, el director con quien hice “Lo mejor de Teresa”; con Manuel Barbachano Ponce, en cuya casa de Mérida, Los Almendros, filmamos “El misterio de los almendros”, además de que él fue mi productor mucho tiempo. Manuel produjo “María de mi corazón” y con su hermano Miguel hice una obra de teatro de niña.

María Rojo en Mérida, durante su homenaje en la Filey

En la política usted empezó en el PRD.

Sí y me salí de allí antes de que se salieran todos. Yo terminé mi carrera política porque sentí que ya no tenía nada que ofrecer.

Pero en 2018 compitió por la alcaldía de Coyoacán como candidata de Morena y perdió.

Sí, por muchas irregularidades atribuidas a entre otras personas a ese señor Toledo, que ahora andan buscando por robarse dinero. (Se trata de Mauricio Toledo Gutiérrez, exdelegado en Coyoacán, exdiputado federal por el Partido del Trabajo, acusado de enriquecimiento ilícito). Entre 2000 y 2003 fui delegada en Coyoacán y ésa fue una de las experiencias más gratas de mi paso por la política. Pero como sea, creo que ya era tiempo de que me retirara de la función pública.

¿No le gustó del todo?

No, sí, mucho y aunque usted no lo crea hice buenas cosas y no me llevé nada. Mis amigos siguieron siendo mis amigos, seguí admirando a la gente que admiraba y en el cine me siguieron diciendo “María de mi corazón”. Creo que lo que tenía que hacer lo hice y ahora no se necesita de mí. Hay un relevo generacional en todo, en el cine, en la política, en todos lados y uno debe respetar y decir: ya, hasta aquí llegué.