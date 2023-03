La Semana hace 50 años: acusan de ''plagio'' al yucateco Armando Manzanero

Domingo 18 de marzo de 1973: Terceras Competencias Anuales de Escuelas Primarias y Secundarias Particulares

COMPETENCIAS.— Con la participación de atletas de 18 colegios, ayer se realizaron en el Estadio, a partir de las ocho de la mañana, las Terceras Competencias Anuales de Escuelas Primarias y Secundarias Particulares, en las que lo más sobresaliente fue la actuación, casi arrolladora, de los alumnos del Colegio Montejo y el CUM en las pruebas para varones, y de las estudiantes del Colegio Mérida, en la rama femenil.

Los escolares de la primaria montejista conquistaron siete primeros lugares en las diez pruebas efectuadas y solo dejaron dos a los de la Cristóbal Colón y uno al Peninsular, mientras que los atletas de la secundaria del CUM se adjudicaron seis veces el lugar de honor, pero en esta rama la resistencia a los montejistas fue mayor, como lo demuestra el hecho de que la secundaria Colombia ganara cuatro primeros lugares y el Colegio Americano, uno.

Por su parte, la primaria del Colegio Mérida no tuvo prácticamente rival, ya que se adjudicó siete primeros lugares y solo el América pudo arrebatarle dos, mientras que las alumnas de secundaria del mismo plantel conquistaron seis puestos de privilegio, en tanto que el América, el Colombia y el Hispano Mexicano ganaron uno por escuadra.

Otra nota sobresaliente la dio el montejista Alberto Hagar, quien, extraoficialmente, impuso nueva marca estatal para salto de altura, al elevarse sobre el suelo a un metro 63 centímetros. El récord anterior era, según estadísticas del reportero, de 1.55 metros.

(De “Diario de Yucatán” número 17,188)

Lunes 19 de marzo de 1973: Eloy Cavazos triunfa en la Plaza Mérida

PLAZA MÉRIDA.— Eloy Cavazos, as de la tauromaquia mexicana, refrendó ayer su sitio de alto nivel en la Plaza Mérida y, como no logró el triunfo grande en su lote normal, regaló el cornúpeta de reserva, al que le cortó una oreja después de tersa y alegre faena.

En el último festejo de la temporada formal, Raúl García realizó una buena labor en su primer enemigo, pero en su segundo estuvo gris, mientras Mariano Ramos ejecutó dos aliñadas faenas, mejor la primera que la segunda.

Los toros de Begoña, ganadería nueva en el Coso de Reforma, mostraron menos signos de afeitado que otros encierros y dieron buena pelea a los piqueros. Algunos demostraron debilidad en los remos y uno de ellos fue pequeño en demasía, lo que originó el obsequio de un séptimo cornúpeta, un castajo de bravura ejemplar que puede enorgullecer a cualquier vacada. , “Artista”, el primer enemigo de Eloy Cavazos, sigue embebido la alegre muleta del torero, el 18 de marzo de 1973 en la Plaza Mérida. Foto de Megateca

Entre los pupilos de Begoña destacó también el cuarto de la tarde. La plaza registró un lleno en poco más de sus tres cuartas partes y al iniciarse el festejo, a las cuatro de la tarde, no hubo nadie que hiciera el despejo, pues el encargado, un integrante de la Asociación de Charros, no se presentó.— Mateo Rueda.

ATLETISMO.— Ayer, desde las 8 horas, se efectuaron en el Estadio Salvador Alvarado las competencias de la VI Jornada de Atletismo, organizada por la Asociación Yucateca de Atletismo, durante las cuales se batieron 14 récords de estas jornadas, en 200, 800 y 5,000 metros planos y lanzamiento de bala. Los resultados fueron los siguientes:

200 metros planos.— Manuel Romero Navarrete, del Tecnológico, rompió el récord anterior que perduraba desde la II Jornada y que era de 23” 2/10 de César Cárdenas Ortiz, del Tecnológico, para establecer el nuevo de 23” flat. En segundo lugar entró Félix Caballero Márquez y en tercero, Iván Aguilar, ambos también del Tec.

800 metros.— Juan Ceballos impuso también nueva marca en esta prueba con 2’ 8” 9/10, para ganar el primer lugar. El segundo y tercero fueron para Ernesto Mendicuti Loría y Luigui Cocom, todos del Tec. Ganadores de las Competencias de Escuelas Particulares, el 17 de marzo: de izquierda a derecha, Elda Alicia Abraham, en lanzamiento de bala; Guillermo Ríos Arjona, en 200 metros; Roxana Fáller Campos, salto de 1.25 metros de altura, y Cristina Muñoz Menéndez, en lanzamiento de disco

5,000 metros.— Rafael Cruz Peraza, del Tecnológico, registró 17’ 38” 5/10, para romper la marca anterior de Salvador Aguilar, del 22º. Batallón de Infantería en la V Jornada. El segundo lugar fue para Manuel Arjona, siempre del Tec, y en tercero entró Daniel Góngora, de la Federal número 3.

(De “Diario de Yucatán” número 17,189)

Martes 20 de marzo de 1973: anuncian actividades de la Semana Vocacional

SEMINARIO.— Con un concierto de música moderna, en el Aula Magna del Seminario, dio principio ayer el programa de actividades de la Semana Vocacional que se desarrollará en esta ciudad hasta el próximo domingo, día en que se hará la colecta pro Seminario.

A las 4:30 de la tarde comenzaron a llegar al Seminario grupos de jóvenes de diversas escuelas secundarias y preparatorias de la ciudad para participar en el concierto, que estuvo a cargo del conjunto Los Deltons. Los Deltons en su presentación del 19 de marzo de 1973 en el Seminario Conciliar, en la primera jornada de la Semana Vocacional. En el orden de costumbre: Humberto Millán Fernández y los hermanos Víctor, Patricio y Humberto Espinosa Ávila. Foto de Megateca

Jóvenes de uno y otro sexo colmaron el Aula Magna para convivir con los seminaristas y percatarse de la vida que llevan, semejante a la de cualquier alumno: horas de estudio, de trabajo, de deportes y de diversión, pero con orden. El encargado de los eventos a nivel escolar de la Semana Vocacional, presbítero Jorge Villegas Blanco, prefecto del Seminario Menor, informó que ese concierto de música moderna, que por primera vez se realiza en la casa de los seminaristas, se hizo para atraer a los estudiantes y mostrarles lo que es realmente el Seminario.

(De “Diario de Yucatán” número 17,190)

Miércoles 21 de marzo de 1973: Luis Echeverría ve intereses extranacionales en filmes sobre Tlatelolco

CINE MEXICANO.— MÉXICO (AEE).— El presidente Echeverría afirmó ayer, durante la ceremonia de entrega de los Arieles, que quienes divulgan películas acerca de los sucesos de Tlatelolco reciben pequeños subsidios de intereses extranacionales; pero aseguró que ha solicitado a sus colaboradores que no interrumpan la exhibición de tales cintas, “porque hasta allí queremos llegar en la libertad de expresión para el cine”.

En otra parte de su discurso, el Jefe de la Nación dijo que tiene conocimiento de que existen algunas salas cinematográficas en donde se proyectan obras de franca pornografía o de propaganda para el uso de las drogas e indicó:

“No nos asustamos, pero es necesario que se piense un poco en la salud y evitar que se haga mal uso de la libertad de expresión al fomentar actitudes no constructivas”.

LEONES.— CÓRDOBA (Especial).— Con un decisivo racimo de seis carreras en el octavo episodio, los Cafeteros sacaron a relucir su corona de campeones del año pasado, le dieron la voltereta al partido y obtuvieron su primer triunfo de la campaña 1973, a costa de los Leones de Yucatán, 8 carreras por 4.

En el cierre de esa octava entrada con la pizarra 4-2 a favor del Yucatán, el cafetero Pancho García inició la tanda y recibió la base por bolas, para marcar la salida de Leonardo Martínez Ferguson, quien en 7 entradas completas y un bateador aceptó dos carreras, 8 jits, regaló dos bases por bolas, cometió un “wild” y ponchó a 3. Luis Meré entró por Ferguson y nulificó a Luis Peralta con palomón a la segunda base.

Pero cuando todo parecía que iba a seguir viento en popa, Roberto Castellón conectó un sencillo al jardín derecho, para comandar así la ofensiva de ese acto decisivo. Enseguida, Lupe Cansino salió a batear de emergente por el pítcher Ramón Araño y recibió boleto de libre tránsito, para congestionar el lunetario. Wilfredo Arano fue golpeado y, cómodamente, García anotó una carrera. Vino entonces la explosión de seis carreras en el octavo acto, que determinó el encuentro.

AVISO.— Por ser hoy día de descanso general, el personal de este periódico disfrutará de asueto y con tal motivo mañana no se publicará el Diario.

(De “Diario de Yucatán” número 17,191)

Viernes 23 de marzo de 1973: acusan de ''plagio'' a Armando Manzanero

HOMENAJE.— Anoche, durante la acostumbrada Serenata que presenta el parque de Santa Lucía, el Ayuntamiento rindió un homenaje al veterano compositor Ricardo Duarte Esquivel, autor de “Ensueño de mi alma”, grabada por varios tríos y rondallas en diferentes marcas de discos. El compositor estuvo acompañado de su esposa Ana María González Duarte e hijos Ligia, Ricardo y Wílbert. En reconocimiento a sus composiciones, Duarte Esquivel, de 86 años de edad, fue condecorado con una medalla de oro.

ARMANDO MANZANERO.— Hace algún tiempo el compositor yucateco Armando Manzanero Canché fue demandado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia Civil, en el Distrito Federal, por José Federico Hernández de la Rosa sobre pago de la cantidad de tres millones de pesos a título de indemnización, porque, según el actor, Manzanero utilizó indebida y dolosamente en su canción “Adoro” 18 compases de la melodía “Una pena”, de la que es autor el demandante.

El Juez de Distrito condenó al demandado al pago de una indemnización sin fijar cantidad concreta, porque en su concepto existe similitud entre ambas canciones, y la de Hernández de la Rosa se registró con anterioridad. No se conformó Manzanero con el fallo e interpuso apelación que acaba de resolver el Segundo Tribunal Unitario del Primer Circuito en el sentido de revocar la sentencia apelada y absolver a Manzanero, por considerar que no fue demandado porque su canción sea semejante a “Una pena” sino porque, según el actor, aprovechó con dolo 18 compases de esta última y tal afirmación no quedó probada.

LEONES.— CÓRDOBA (Especial).— En un final no apto para cardíacos, ya que estuvieron a punto de perder el juego por costosos errores, los Leones de Yucatán lograron imponerse ayer a los campeones Cafeteros, en el último juego de la serie, con el apretado marcador de 7 carreras a 6.

(De “Diario de Yucatán” número 17,192)

Sábado 24 de marzo de 1973: se hace obligatorio el uso de casco para motociclistas en Yucatán

NOTAS DE PALACIO.— A partir del próximo 10 de abril, todas las personas que transiten en motocicleta en el Estado tendrán la obligación de usar un casco protector, de acuerdo con un decreto expedido ayer por el jefe del Ejecutivo, Carlos Loret de Mola Mediz.

El decreto establece también que “en las motocicletas podrán viajar solo las personas que ocupen asientos especialmente acondicionados para el objeto”. A los infractores se les impondrán multas de $330 en este municipio y de $50 a $500 cuando violen la disposición en las carreteras estatales.

AJEDREZ.— Ayer se efectuaron en el Tecnológico ocho partidas de ajedrez entre jugadores de ese instituto y el Centro Universitario Montejo. El director del plantel, Alberto Gutiérrez Alcalá, hizo la primera jugada, peón 4, alfil dama, y después de cerca de dos horas y media de juego el marcador en conjunto favoreció al Tecnológico con 5 victorias, contra solo 3 del CUM.

(De “Diario de Yucatán” número 17,193)