La yucateca Emmy Puerto busca ser Miss MÃ©xico: ''Que nadie les diga que no pueden''

MÉRIDA.- El próximo sábado 15 de abril, Morelia, Michoacán, será el lugar que vea coronarse a la nueva Miss México 2023. Ahí Emma Puerto Arteaga, de Yucatán, buscará destacar entre todas sus compañeras y hacerse con la corona nacional.

Previo a partir a la sede del concurso nacional de Miss México, Emma Puerto visitó las instalaciones del Diario de Yucatán donde reveló diversos detalles sobre su preparación rumbo al certamen, así como de su proyecto social.

Miss México es la plataforma que lleva a Miss Mundo, conocido como ‘el más difícil de ganar’ por la cantidad de retos a los que se exponen cada una de las candidatas. Debido a esto, la organización realizó las primeras etapas de manera virtual y ya se conocen a algunas de las clasificadas; La Miss Yucatán ha logrado sobresalir en cada uno de ellos y actualmente es top 16 del reto ‘cara a cara’, top 14 de inglés; top 12 de talento así como del de historia y cultura general.

Activista y reina de belleza: Así es Emmy Puerto Arteaga, Miss Yucatán

Emma Soledad Puerto Arteaga, conocida en redes sociales como Emmy Puerto, con 22 años y 1.75 de estatura, actualmente estudia la carrera en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, además es activista y conferencista. Es la menor de los dos hijos del matrimonio formado por Humberto Puerto Nájera y Emma Arteaga Trillo.

Perseverancia, empatía y fortaleza, son las tres palabras que usa Emma Puerto para describirse así misma. La joven relató que le gusta salir con sus amigas, bailar, tocar el piano, ejercitarse y pasar tiempo con su familia y sus perritos. En su infancia la yucateca fue gimnasta rítmica, practicó taekwondo y fue patinadora sobre hielo, deporte que realizó por más años y tuvo que dejar por una lesión, pero en las tres disciplinas participó en competencias estatales y nacionales.

Emmy fue Reina Infantil del Carnaval de Mérida en 2013. También ha obtenido los títulos de Miss Teen Universe Yucatán 2015, Teen Globe Yucatán 2018 y Teen Globe México 2018, y después obtuvo el título de Miss Teen Globe Internacional en 2019.

Emmy Puerto Arteaga, Miss Yucatán

La joven recordó que cuando inició su preparación como Miss Yucatán llevaba mucho tiempo sin modelar, sin saber bien como bailar jarana y en todo este año se preparó con mucha intensidad. Además ha sido un año fuerte para ella porque se le dislocó el hombro, también ha lidiado con urticaria, que padece desde los 15 años, sin embargo, por el estrés y otros factores las ronchas aparecen. Para combatirlas tiene que llevar una dieta especial, no para bajar de peso..

‘’Pero así como hay momentos malos, también hay buenos; hay momentos en donde una dice, sabes que ya no puedo continuar y luego te recuerdas a ti misma por qué quieres estar en este espacio, que todo el esfuerzo va a valer la pena’’.

Emmy Puerto, una belleza con propósito

El Miss Mundo tiene como premisa trabajar y apoyar diversas causas sociales es por ello que, aunque todo lo que realicen durante el tiempo de concentración sume, el proyecto social en el cuál trabajen es muy importante. Emma desea ganar el concurso nacional y llegar a Miss Mundo, porque para ella es el concurso más humanitario y le permite a las mujeres alzar la voz, además desea usar esa plataforma para que su lucha contra la violencia sexual a la que están expuestos niños, niñas y mujeres sea más escuchada.

Emmy fundó el Proyecto In lak’ech que en maya significa ‘Yo soy tu hermana o yo soy tu pariente’, y ella le da un significado de ‘sororidad’, palabra que no existe en la lengua maya, ''para mí la sonoridad es este apoyo y empatía entre mujeres de yo sé por qué situación puedes estar atravesando y por eso te voy a apoyar''. Trabajos del Proyecto In lak’ech

Aunque la yucateca coolabora desde hace más de cinco años en diversas causas contra la violencia contra las mujeres, el Proyecto In lak’ech inició formalmente hace dos años. Cuando, cansada y harta de la violencia, supo de una convocatoria internacional de ''Voces Vitales'', la ONG de Hillary Clinton y decidió postularse para conseguir financiamiento. Y, aunque en un principio dudó que fuera a ganar, finalmente y luego de muchas etapas consiguió el premio.

''Desde eso se han abierto muchas puertas, no sólo para mí, sino para todas las chicas que conformamos el proyecto porque somos 30 mujeres y cada vez se suman más''.

En el Proyecto In lak’ech las mujeres participantes asisten a las comunidades a dar pláticas de educación sexual integral desde la primera infancia, prevención de violencias hacia las mujeres, ''todo es respetando la cosmovisión de cada comunidad, no vamos y les presentamos diapositivas, vamos y jugamos lotería para que identifiquen las violencias, hacemos dibujos, juegos; además las actividades son en español y en lengua maya para que todas las personas tanto niñas niños adolescentes y mujeres sea cómodo para que lo entiendan''.

De acuerdo a lo relatado, en el proyecto ya han atendido a más de 600 mujeres, más de 400 niñas niños y adolescentes, pero la problemática continúa. Emmy afirmó que el activismo le ha abierto muchas puertas en su vida diaria. ‘’En el proyecto donde trabajo uno piensa que tú vas a enseñar, pero realmente las personas te enseñan muchas cosas’’. Emmy Puerto

‘’Tal vez incómodo a muchas personas, porque no les gusta escuchar las cifras de violencia sexual, no les gusta escuchar que hay mujeres violentadas que hay mujeres violadas y que hay mujeres discriminadas’’.

Recordó que en el vídeo de presentación que envió para el certamen aparece con una capucha y la bandera feminista, situación que la hizo recibir muchas criticas, incluso la llamaron ‘’terrorista’’ y fue amenazada. Sin embargo, al darse cuenta que su mensaje también estaba siendo escuchado, dejó pasar las críticas.

‘’Están viendo una la activista que va en tacones y vestido de lentejuelas y que les está diciendo el mismo mensaje en un espacio en donde no se acostumbra que las mujeres hablen ni de política ni de violencia, ni de discriminación’’.

Orgullosa de representar a Yucatán

Emma Puerto afirmó que se siente muy orgullosa de representar a Yucatán, ya que el estado cuenta con una amplia gastronomía, diversidad cultural y biodiversidad; además espera poder visibilizar todo que pasa en el estado.

Mencionó que quiere mostrarle al país que los estereotipos sobre el estado son solo palabras, que las personas de Yucatán también pueden lograr muchas cosas.

‘’Me gustaría mucho que sonará el nombre de Yucatán, decir yo soy Yucatán y que otras mujeres y niñas de Yucatán vean que sí se puede porque muchas veces tienen sueños y creen que no los van a poder lograr porque están alejadas de la ciudad de México’’.

¿Qué le dirías a las niñas que sufren violencia o creen que no pueden cumplir sus sueños?

‘’Yo les diría que no les crean, no les crean cuando les dicen que no pueden, cuando les dicen que no son bonitas o que no son valiosas, yo les diría que siempre crean en sí mismas, en su intuición alcen la voz. Nunca dejen que nadie les diga que no pueden o que no valen lo suficiente; les diría que se preparen mucho que la vida es difícil y dura, y mucho más para las mujeres, pero no están solas, aquí estamos muchas que estamos dispuestas a apoyarlas y a levantarlas en esos momentos y sobre todo a pasarles el micrófono para que ellas también puedan hablar y expresar lo que ellas quieran’’. Emmy Puerto en las instalaciones de Diario de Yucatán. Foto de: Valerio Caamal

Finalmente la yucateca, que poco a poco ha logrado poner su nombre en alto y destacar en el concurso, mencionó que dará todo de ella para traer a Yucatán la corona de Miss Mundo México, Que sería la primera para el estado desde que la ganara Anabel Solís Sosa en 2009. De ganar Emma Puerto sería la quinta yucateca en pisar el escenario de Miss Mundo.

Las votaciones para el concurso pueden consultarse en las páginas oficiales de la organización: Facebook Miss México Organization e Instagram @missmexicoorg

Emmy Puerto puede ser seguida en sus redes sociales como @emmypuerto, @missyucatanorg en Instagram y Miss Yucatán en Facebook.