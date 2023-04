Progreso, zona de epidemia de dengue en Yucatán

MÉRIDA.- En solamente cuatro semanas, el municipio de Progreso pasó de zona de alarma a zona de epidemia de dengue en Yucatán, casi duplicó su cifra de enfermos y los casos graves aumentaron 69%, informa la Secretaría de Salud federal (SSA).



El reporte sanitario federal cobra relevancia porque en estas vacaciones de Semana Santa y Pascua, Progreso recibe a cientos de visitantes a diario y, además, familias meridanas residen temporalmente en sus casas de playa en ese municipio.

Durante las primeras nueve semanas de este año, Progreso fue zona de seguridad (identificada con el color verde) de dengue en los reportes de la SSA sobre este mal.

Sin embargo, en la semana 10 (del martes 6 al lunes 13 de marzo), Progreso debutó como zona de alarma (color amarillo) y desplazó a Temozón en ese sitio.

Dengue en Progreso, Yucatán

Esa vez, Progreso registró una tasa de 24.59 casos de Dengue Grave (DG) o de Dengue con Signos de Alarma (DCSA) por cada 100,000 habitantes y una tasa de 3.07 casos de Dengue No Grave (DNG), informó la SSA.

Asimismo, Progreso sumaba 18 casos o enfermos de dengue (dos de DNG y 16 de DG o DCSA).

En la tabla estatal, Progreso ocupó el cuarto sitio, después de Santa Elena, Yobaín (focos rojos) y Umán (primer foco amarillo). con tasa de 91.30, 39.70 y 13.50 de DNG, respectivamente, y de 68.48, cero y 15.19 de DG.

Para la semana 11 (del 14 al 20 de marzo), Progreso escaló al tercer puesto estatal, con tasas de 4.61 casos de DNG y 27.67 casos de DG o DCSA por cada 100,000 habitantes.

Además, los casos de dengue en Progreso aumentaron de 18 a 21 (tres no graves y 18 del tipo grave o de alarma).

Asimismo, Santa Elena y Yobaín siguieron como zonas de epidemia y Umán se mantuvo como área de alarma, pero cayó al cuarto sitio.

En la semana 12 (del 21 al 27 de marzo), el tablero estatal se mantuvo igual, con Santa Elena y Yobaín como zonas de epidemia y Progreso y Umán, como zonas de alarma.

No obstante, los casos de dengue subieron otra vez en Progreso, de 21 a 24, y además los tres nuevos enfermos presentaron el cuadro clínico grave o de alarma.

Por ende, en Progreso la tasa de DNG se mantuvo en 4.61, pero la de DG subió de 27.67 a 32.28 en siete días.

Progreso, zona de epidemia en Yucatán

Para la semana 13 (del 28 de marzo al 3 de abril), que es el reporte más reciente de la SSA, Progreso desbancó a Yobaín como zona de epidemia de dengue, con tasas de 7.69 casos de DNG y 41.50 de DG; además, los enfermos aumentaron de 24 a 32, de los cuales cinco son no graves y 27, graves o de alarma.

El reporte de casos de dengue en Yucatán

De esa manera, en Progreso los casos de dengue grave van en aumento, pues se detectaron dos, tres y seis enfermos nuevos en las semanas 11, 12 y 13 de este año, respectivamente.

Al 3 de abril, dice la SSA, Santa Elena sigue como el primer foco rojo de dengue en Yucatán, con siete casos (tres no graves), Progreso es el nuevo foco rojo y ahora Yobaín, con un caso (no grave) y Umán, con 21 casos (nueve no graves) son zonas de alarma.

El dengue en Yucatán, en cifras

281 casos confirmados

La entidad es la segunda de México con mayor incidencia de esta enfermedad, después de Quintana Roo (con 871 enfermos). En Yucatán los casos confirmados pasaron de 225 a 281 de la semana 10 a la 13.



3 muertes descartadas

La SSA ya descartó tres decesos por dengue en Yucatán, del 1 de enero al 6 de abril de 2023.