Monumento a la Patria de MÃ©rida: Â¿cuÃ¡l es su historia y por quÃ© es tan trascendente?

Estas piedras hablan y solo es necesario entender lo que dicen, por más que lo que dicen, se sienta penetrando en nuestro corazón. - Antonio Mediz Bolio

MÉRIDA.- El Monumento a la Patria de Mérida llega a 67 años de existencia, tiempo en el que ha alcanzado una relevancia y significado que no todas las obras logran, aunque sus autores lo sueñen. Conjuga historia, mucha, con identidad; entrelaza lo que es Yucatán con el resto de México. Es la obra y también el lugar.

Al centro, una mestiza imponente, de 12 metros con hipil y sandalias, se levanta sobre el Paseo de Montejo. Es la Patria. Y sí, la patria es mujer y ha visto de todo. Desde fiestas, conciertos y carnaval, hasta protestas, violencia y pintas sobre ella. Juan Gabriel, Ricky Martin, Juanes y muchos más. Carreras, bici-ruta y turistas. Gritos y euforia por los triunfos, ya sean deportivos o políticos.

Ambientalistas, defensores del INE, feministas, personas a favor y en contra del aborto, integrantes de la comunidad LGBT. Comunidades tan diversas como lo es Yucatán y México mismo. También convencionistas, novias, quinceañeras, "instagramers" y "vloguers". De todo.

"He levantado en Mérida el primer altar a la Patria para borrar del espíritu nacional las ideas sobre el separatismo yucateco... La Patria es de todos y para todos", dijo Rómulo Rozo, su creador, en 1956 a Diario de Yucatán, en una entrevista -trepado en los andamios- hecha por don Carlos R. Menéndez Navarrete, quien posteriormente se convertiría en el tercer director del Diario.

Monumento a la Patria, obra trascendente en Mérida

Y así, en esas piedras, lo local y lo nacional se entrelazan. Y ese hecho es parte de los varios elementos que la hacen hoy día una obra trascendente y de escala inusual. Pocos monumentos conmemorativos en México tienen la escala que este tiene, afirma Blanca Esther Paredes Guerrero, coordinadora del Doctorado Interinstitucional en Ciencias del Hábitat de la Facultad de Arquitectura de la Uady y de la Escuela del Hábitat de la Universidad de San Luis Potosí.

"Todo artista que hace una obra monumental aspira a que su obra se convierta en un símbolo de lugar. No todos lo logran. Esta es una obra que se ha convertido en un símbolo de la ciudad en Mérida por razones históricas, estéticas y culturales", explica la investigadora.

El Monumento a la Patria, un ícono en el Paseo de Montejo

La catedrática detalla que la obra por un lado tiene esa narrativa de los hechos nacionales, desde la conquista y la colonia hasta el siglo 19 y parte del 20; pero por otro lado tiene una gran cantidad de elementos de la cultura. "Como por ejemplo el elemento central, que es el de la Madre Patria, que la representa como una mujer precisamente mestiza. La Patria es el eje del monumento. La patria es justamente una mujer ataviada con la indumentaria local, entonces es un Monumento a la Patria, a México, a la Nación y en muchos elementos está presente ese país".

Historia de México y de Yucatán en el Monumento a la Patria

"Pero lo que hace el escultor en este caso es imbricar o enlazar el ámbito regional con mucha fuerza, con mucha potencia y eso hace que haya una profunda idea de identificación con lo local. Pero más allá también tienen mucha identificación con la obra... En la parte posterior está representado un acto fundacional del centro del país, que es importante (el águila devorando una serpiente sobre un nopal, símbolo de la fundación de Tenochtitlán). Entonces está este conjunto de elementos históricos, algunos míticos, pero que tratan de enraizarse con una realidad no solo nacional, sino fuertemente local. Hacen estos llamados a la identificación, a la cultura propia, a la identidad de las personas locales", agrega.

La cara norte del monumento, cuya figura central representa la fundación de Tenochtitlán

Para Rozo, cuya obra talló "con las uñas y el alma", " la historia es como una enorme cadena cuyos eslabones están forjados en todos los metales, suprimir uno de sus eslabones equivaldría a romper la cadena; así se ha podido hacer una Patria grande e incomparable, un monumento completo y armonioso", según dijo al Diario. Y es que "tuvo que estudiar como niño aplicado" para plasmar esa historia que pone juntos a personajes de la historia local y nacional.

¿Monumento a la Bandera o a la Patria?

Cabe mencionar que cuando Rómulo Rozzo propuso hacer la obra, originalmente propuso hacer un monumento a la Bandera; sin embargo, se prefirió a la Patria por involucrar un doble aspecto. "Por un lado tenía que hacer un monumento a escala nacional, pero por otro lado tenía que ser un monumento del contexto local".

La doctora considera que en México no hay otra obra como el Monumento a la Patria. "De esa escala creo que no. El otro elemento que la hace única es la técnica de la talla directa. No es una elaboración escultórica de arcillas o argamasas; no es una elaboración entre arquitectura y escultura. Es una escultura total elaborada a base de una talla directa sobre la piedra".

La entrevista de don Carlos R. Menéndez Navarrete a Rómulo Rozo sobre los andamios de la obra

"Rozo venció a estas piedras", escribió Servando de Lis, seudónimo de don Carlos. R. Menéndez, en aquella entrevista publicada en el Diario. "Las piedras del monumento fueron personal, penosamente seleccionadas en la Sierra del Valle de Ticul". Y es que no fue un material fácil. Su dureza impidió a los mayas utilizarlas en sus construcciones y esculturarlas.

¿Cuánto tardó en hacerse el Monumento a la Patria?

No fue la única dificultad. Fueron "once años de oprobios, vejaciones y mofas" los que tardó en hacer la obra, en los que trabajó en "discreta pobreza". La construcción comenzó con 120 hombres; sin embargo "pasó por momentos angustiosos en que Rozo se vio a solas con la piedra". La obra se terminó con 10 trabajadores: dos albañiles, dos talladores, dos canteros, dos peones, un portero y un velador.

"He enseñado al indio a trabajar... Me vi obligado a crear una escuela de albañiles, a convertir al portero en tallador y al velador en artesano", declaró el escultor colombiano al Diario. Él mismo fue picapiedrero constructor, ingeniero arquitecto y escultor.

Además, el sol yucateco le representó un "problema luminoso": mata el claroscuro de la arquitectura y la escultura en piedra. Par resolverlo, Rozo oscureció los fondos del relieve con un color pátina siena, "que con resultados eternos imprimió a la piedra a fuerza de cáusticos, grasas y soplete".

El Paseo de Montejo, clave para la escultura de Rómulo Rozo

La obra incluso no se hizo donde se pensó en un principio. Estaría en la glorieta ubicada frente al hospital "Benito Juárez", lo que para la década de los 50 era la periferia de la ciudad. El cambio, que pudo ser político resultó afortunado, opina la arquitecta Paredes. "Trasladarla al Paseo de Montejo era trasladarla a un punto de referencia muy importante de la ciudad, como era esta avenida", agrega al responder al por qué es una obra donde lo mismo se festeja, que se manifiesta indignación.

Juan Gabriel en el Monumento a la Patria

"Se vuelve un referente porque es una manera también de apropiarse no solo de la obra, sino del lugar, ese lugar que está en un punto preponderante, está en un hito, un nodo urbano sumamente relevante, altamente convergente de muchas dinámicas de la vida urbana y sobre todo eso lo vuelve muy importante. Pero si además de eso está una edificación, una obra emblemática como lo es un monumento conmemorativo, pues con más razón", señala la entrevista, quien incluso lo asemeja a la Columna de la Independencia de la Ciudad de México, en el Paseo de la Reforma. "Es la obra y es el lugar".

"Todos los monumentos se alzan sobre plazas, el mío no iba a nacer sobre un lugar sin nombre: el Monumento a la Patria se encuentra en la Plaza de la República", declaró en 1956 Rómulo Rozo, aunque a la fecha no se le llame así.

¿Las pintas en el Monumento son un daño al Patrimonio?

Blanca Paredes considera que los monumentos conmemorativos son lugares dirigidos a un discurso público, donde la gente misma considera que es un foro, una palestra, para para las personas de todo tipo, para muchos eventos y muchas actividades.

Y en este punto, a pregunta expresa, la doctora Paredes opina sobre la manifestación a través de las pintas en monumentos. El pasado 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, el Monumento a la Patria estuvo entre los edificios que fueron blanco de las manifestantes, quienes escribieron consignas con aerosol sobre él.

"Es un asunto sumamente polémico. Evidentemente entra en contradicción con una postura muy loable que tiene que ver con la conservación de los monumentos. Es importante conservarlos justo para la memoria, justo para la identidad, justo para no olvidar los problemas. Entonces cuando se trata de atacar esas memorias, puede ser visto por muchos de los que estamos a favor de la conservación del patrimonio como un ataque. Pero las lecturas también pueden ser diversas. Puede ser visto como el lugar donde yo también conmemoro algo, donde yo también manifiesto algo y aquí sí es un problema. Es un problema decir mi voz es la determinante. Tenemos que dialogar, la sociedad tiene que evaluar. Esto es nada más una manifestación de un quebranto entre la propia sociedad y el diálogo".

El Monumento a la Patria, con pintas

"Hay un quebranto entre la sociedad y se está manifestando de esta manera y es una pena, porque como ciudadanos también estamos obligados a preservar la memoria y a ser respetuosos con ella... pero también como ciudadanos tenemos que obligarnos a abrirnos a los diálogos, abrirnos a las escuchas y a tratar de evitar que nos confrontemos de esta manera. Porque eso nos habla de confrontación entre nosotros".

"Esas manifestaciones nos hablan de que no nos estamos entendiendo, nos estamos confrontando y no estamos dialogando entre todos. No estamos siendo suficientemente abiertos a comprender, a entender y a modificar incluso conductas, que es muy difícil desde luego. No es un asunto simple, es un asunto que requeriría una estrategia muy clara de acercamiento a la ciudadanía".

Opinión de una arquitecta sobre las pintas a monumentos

"Entonces, visto desde el punto de vista de los monumentos y su conservación, desde luego que es criticable, no es lo deseable, pero creo que no es tan simple como decirlo...Y claro, hay una gran variedad de actores en esta depredación que se hace de los momentos. Hay desde luego los actores auténticos que están tratando de ser escuchados y también están los que se aprovechan de las oportunidades para simplemente vandalizar y destruir. Hay de todo en esto, entonces creo que esto amerita reflexión profunda, análisis profundo, mucha capacidad de escucha y mucha capacidad de respuesta para solucionar este problema". La entrevista de Diario de Yucatán a Rómulo Rozo en 1956

La investigadora explica que estas pintas sí representan un daño al patrimonio, que a veces son irreversibles. "Por ejemplo, estos materiales hechos con piedra, como decía el mismo Rómulo Rozo es un tallado en una piedra fina, no es tan simple de restaurar. Hay muchos monumentos, sobre todo los que tienen que ver con estos materiales, cuya restauración es un problema muy difícil de solucionar o que cada vez que se soluciona le ocasionan un cierto daño, un cierto desgaste, ciertos problemas a la obra. Y sí, visto como un patrimonio propio, como una herencia de la que somos responsables de preservar para las futuras generaciones, se está dañando de manera a veces irreversible o muy costosa para su rescate".

"De que se están dañando las obras, se están dañando definitivamente, además de que las obras urbanas arquitectónicas artísticas, son de todos; las heredamos todos. Entonces no es que sea tu obra y voy a atacarla. Es la obra de todos y es como un un auto flagelo también para quien lo hace, un autoplagio", analiza la investigadora, quien colaboró con Rodrigo Gutiérrez Viñuales, quien escribió la obra "Tallando a la Patria", sobre la obra del escultor colombiano.

¿Qué hacer para preservar el Patrimonio?

Sobre qué hacer al respecto, Blanca Paredes dice: "Nosotros desde la academia, siempre apelamos a esa sensibilización desde la gente muy joven, desde los niños. Deberían ir, no como turistas. Deberían ir realmente a percibirlo, a vivirlo, a entenderlo y apreciarlo. Todos los yucatecos deberíamos ir algún día de nuestra vida. Porque, estoy segura que no todos lo han hecho. Acercarse, observar los detalles. Ver la variedad, la diversidad. Tratar de entender el arte, disfrutarlo, experimentar el lugar.

"Pienso que el aprecio por esta cultura nuestra tenemos que implementarla desde que somos muy jóvenes y es una manera de prevenir que cuando crezcan verdaderamente borren este aprecio y lo agredan. Porque todo el patrimonio arquitectónico artístico es un recurso no renovable. Qué quiere decir esto, que cuando se pierde, se pierde definitivamente. Cuando se destruye, se destruye definitivamente. Aún a veces cuando se restituya o se restaure no es lo mismo. Dada el material con que está hecha no es deseable estar pensando en estarlo restaurando de ninguna manera.

"Lo deseable es conservarlo, mantenerlo y que perdure así, por el tiempo necesario y sí está en riesgo. Todo el patrimonio es frágil. Cualquiera lo puede destruir, grupos, personas. Y eso es lo que tendríamos que entender: la fragilidad, la importancia y todo lo que nos aporta, como ciudad y como ciudadanos. Nos aporta como espacio especial y nos aporta como memoria, como cultura como arte".

Una manifestación en el Monumento a la Patria, con niños y adultos

La historia del Monumento a la Patria y la entrevistada

Al término de la entrevista se le pregunta a la doctora Paredes si tiene una historia personal con el Monumento a la Patria.

Y sonríe. Le gusta el monumento y disfruta pasar a Diario por él, cuando va a su trabajo. Como muchos yucatecos tiene una historia con él. Incluso la portada de su correo electrónico tiene la imagen de la figura central de la escultura.

El Monumento a la Patria, en el Paseo de Montejo de Mérida

"He ido a fotografiarlo a detalle. Me gusta mucho.Me ha gustado mucho ir a encontrar en todos estos personajes que están ahí, las múltiples mujeres que están representadas, pero lo que más me ha gustado es que el centro de todo es una mujer: la Patria es femenina. Obviamente la disfruto mucho: como ciudad, como recorrido, como lugar especial para estar ahí o como lugar para contemplar.

Sobre todo cuando conoces cómo se hizo, de qué se hizo, todos los avatares y todos los problemas para hacer esta obra que duró once años su construcción. Entonces cuando uno tiene que valorar que esto no es cualquier cosa; que no se hizo con simpleza ni con rapidez, que se hizo a base de mucho esfuerzo, de muchos años y se quedó ahí para la ciudad, para para todos nosotros, que está al alcance de absolutamente todos".