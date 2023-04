Semana Santa en Roma: sacerdote de Yucatán, con el Papa

MÉRIDA.- Llamamos al Pontificio Colegio Mexicano en Roma. A la antigüita, al teléfono domiciliario que aparece en la página web. Los números celulares de Mérida ya no están activos. Una religiosa responde. Es una de las ocho que ahí viven. "Puede repetirme solo su nombre", dice. Para ellos ya es de tarde. Aquí, alrededor de las 9 de la mañana.

Transfiere la llamada. Responde Ricardo Alberto Atoche Enseñat, quien es el director espiritual del colegio que alberga a 111 sacerdotes de distintas diócesis de México, desde las más pequeñas y calurosas hasta las más frías y violentas; con un par de presbíteros que son estrellas del TikTok y otros que prefieren la evangelización tradicional. Todos ellos, con historias de dolor y esperanza, dejaron los quehaceres propios de la vida parroquial, por cumplir con la encomienda de convertirse nuevamente en estudiantes en alguna de las universidades católicas que ahí tienen sede.

Sacerdotes del Pontificio Colegio Mexicano que participaron en la Clericus Cup. Al frente, el primero de derecha a izquierda, el presbítero Ricardo Atoche Enseñat

Luego de asegurarse haber entendido la petición, el sacerdote de 49 años de edad accede amablemente a narrar cómo se vive la Semana Santa en Roma, aunque pide tiempo para reflexionar y escribir. Él tiene 15 años de ordenación sacerdotal y fue alumno también del Pontificio Colegio Mexicano hace 14 años. Ahí cursó un diplomado en Formación Sacerdotal y una licencia en espiritualidad. Luego fue asesor espiritual en el Seminario de Yucatán, hasta que a finales de 2019 se integró como directivo de la casa de presbíteros.

Semana Santa en Roma: ¿cómo se vive?

En la Semana Santa, él se queda en Roma, en el colegio, "por si alguno de los sacerdotes requiere algo". Para los presbíteros mexicanos que estudian en Italia son vacaciones escolares y tienen diferentes opciones para pasar estas fechas. La mayoría, se dedica al servicio apostólico.

"La Semana Santa es esperada por todos nosotros, porque es una oportunidad para vivir de cerca la alegría y profundidad de nuestra fe. Aunque los estudios teológicos que se realizan en Roma tienen como intención un mejor servicio pastoral, en muchas ocasiones, es un gran reto para el sacerdote desprenderse de su comunidad parroquial en México, donde las relaciones humanas permeadas por la fe y el afecto de los feligreses suele ser una fuente de sostén y entusiasmo a su servicio pastoral", explica.

Sacerdotes del Pontificio Colegio Mexicano en Roma. El padre Ricardo Atoche, el primero de la primera fila.

Así, la mayoría de los sacerdotes mexicanos acuden a apoyar a párrocos de poblados de Italia o España, quienes solicitan apoyo. Y es que en estas fechas aumenta la cantidad de fieles en los templos, así como el "turismo religioso", por lo que las manos de más vienen bien. Generalmente acuden a celebrar misas, oficios y a confesar. "La mayoría busca una temporada para ir a ayudar aquí en Europa", agrega.

Cuando él estudiaba ahí, hizo labor apostólica en Grottammare, una ciudad de 15,000 habitantes frente al mar. "Conoces a nuevas personas, conoces la cultura italiana. Es bellísimo que te inviten a su casa y te abran su corazón y su fe. La parte más bonita es ver cómo Dios actúa en las culturas", explica en una videollamada posterior a la primera plática.

Retos para los sacerdotes mexicanos en Roma

"No es fácil venir a insertarse en un mundo académico donde las exigencias sobre tu persona y la eficacia de tus capacidades son puestas a prueba. Se comprenderá el anhelo de volver a experimentar durante la Semana Santa la fuerza viva de nuestra fe, capaz de convertir los corazones, de reunir a los hermanos dispersos, de suscitar la esperanza en un mundo que sufre el caos de la guerra y animar nuestra comunión aún con personas de culturas muy distintas", afirma el sacerdote..

Otros sacerdotes optan por tener algún tipo de experiencia espiritual, ya sea acudir a los santuarios marianos en Europa, viajar a Jersusalé o tener "alguna experiencia fuerte como el "camino de Santiago" o hacer ejercicios espirituales en España en los lugares donde vivió San Ignacio de Loyola.

La misa crismal del Jueves Santo presidida por el Papa Francisco

"Otro grupo más pequeño nos quedamos en Roma, donde tenemos la oportunidad de participar en las celebraciones presididas por el Santo Padre en la Basílica de San Pedro. Es una 'gracia' muy especial, vivir estos valores durante la Semana Santa, acompañados y guiados por el Papa Francisco, el cual con insistencia continúa dirigiendo nuestra mirada a la necesidad de aprender a 'caminar juntos' con una actitud de sinodalidad, teniendo siempre presentes a nuestros hermanos que más sufren, de manera especial por quienes adolecen las consecuencias de la guerra o la pobreza".

Sacerdote yucateco, con el Papa Francisco

Y como muestra de esto, el padre Atoche Enseñat compartió fotografías de ayer, durante la misa crismal en la Basílica de San Pedro. Estaba en tercera fila, viendo pasar al Papa Francisco que llegó en silla de ruedas. Y ahí, junto a él, decenas de sacerdotes, cuyos rasgos hacen evidente que vienen de territorios lejanos. "A veces no nos damos cuenta de cuanta fuerza puede tener la Iglesia hasta verlos reunidos a todos", comentó horas antes.

Fotografía tomada por el padre Ricardo Atoche Enseñat, durante la misa crismal del Jueves Santo en la Basílica de San Pedro

También escribió lo siguiente: "Roma tiene un significado muy particular, es un lugar privilegiado para experimentar la universalidad de la Iglesia Católica. El hecho de convivir en las universidades con compañeros de todas las nacionalidades del planeta nos enseña a abrirnos a modos culturales, muy diversos a los nuestros. Es una oportunidad muy profunda para valorar la acción y la presencia de Dios en la historia de todos los pueblos y culturas con las que entramos en contacto".

Y es que este año regresaron a Roma las celebraciones multitudinarias. "Bendito sea Dios", dice el yucateco, "Durante la pandemia se vivieron en Europa momentos muy dramáticos. En el norte de Italia el Covid devastó el país. Había mucho miedo. Vivimos nuestra Semana Santa internos en el colegio, encerrados. Fue muy profundo", recuerda.

¿Qué hace el director espiritual del Pontificio Colegio Mexicano?

Sobre su trabajo en el colegio, lo resume así: "Escuchar a mis hermanos sacerdotes, tratando de ser empático con ellos; también dar la interpretación desde la fe, orar por ellos y estorbar lo menos posible al Espíritu Santo".

"Esto es una obra de Dios, que implica vivir con ellos sus luchas y sus anhelos de santidad. Es la lucha de nuestra humanidad por amar como nuestro Señor", detalla el sacerdote, quien no es el único yucateco en el colegio. El padre Cristian Cáceres Solís, quien era prefecto del Seminario Mayor de Mérida, cursa actualmente la licenciatura en Formación Sacerdotal en Roma.

"Lo más difícil es escuchar muchos dramas que vivimos los padres y sentirse impotente. Hay muchas situaciones en las que uno no puede más que animar y escuchar al hermano. Es una situación fuerte para el que escucha", explica.

Su labor también implica retos. "Yo he tenido que romper varias de mis estructuras", afirma. Y es que antes solo acompañaba seminaristas, quienes están acostumbrados a acudir periódicamente a sus citas de dirección espiritual. Con los sacerdotes es distinto. "Yo tengo que ir a ellos, buscarlos".

El presbítero Ricardo Atoche en dos momentos de las celebraciones navideñas en el Pontificio Colegio Mexicano. A la derecha, luego de romper la piñata

Luego de cuatro años de labor en el Pontificio Colegio sabe también que "cada persona tiene una forma de vivir y las actitudes que tenemos frente a la autoridad varían según la diócesis. Hay que entender las diferencias, ya que hay una diversidad de formas de pensar y entender la vida".

Sacerdotes mexicanos, con historias de dolor y esperanza

"Este tiempo que he estado viviendo aquí, lo veo como una gracia de Dios para mi vida. Me ha hecho, me ha ayudado y me ha conducido para que yo pueda profundizar mucho en mi sacerdocio, en mi vida espiritual. Como nunca he tenido tiempo para mi oración y para profundizar en la vida de santos, como Santa Teresa y San Juan de la Cruz".

"He aprendido mucho y he conocido la realidad de México y la realidad de nuestro iglesia. Los padres de aquí son una muestra de todo. Hay situaciones de mucho dolor, junto con eso me llena de esperanza ver las actitudes de los sacerdotes y su esfuerzo". La videollamada se interrumpe y la plática concluye a través de un intercambio de mensajes vía WhatsApp. En Roma son ya los primeros minutos del Miércoles Santo.