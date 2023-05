Licenciatura en cine en Yucatán: ¿qué se espera de ella?

MÉRIDA.- Muchos aficionados, promotores y creadores lo soñaron. Ahora será una realidad, según se anunció en días pasados: la entidad ya contará con la licenciatura en cine, que se impartirá en lo que ahora es la Universidad de las Artes de Yucatán (UNAY) y que antes era la Escuela Superior de Artes.

En este contexto se entrevistó a dos promotores del séptimo arte en el Estado. Ambos coinciden en que aunque en la entidad ya existen trabajos destacados, se trata de esfuerzos aislados, por lo que esperan que la Universidad y su licenciatura funjan como integradoras y difusoras.

Es un hecho. Ambos lo celebran y están emocionados. "Es una noticia gratificante, desde hace mucho hace falta una escuela que se dedique al acercamiento y a la didáctica del cine, ya que tiene un lenguaje propio", afirma Mario Helguera Bolio, egresado del Centro Universitario de Estudios Cinematográficos de la UNAM.

"Hemos visto esfuerzos importantes en la entidad a nivel individual, tanto de hombres y mujeres. Tengo alumnos que han estado haciendo cosas muy interesantes en cine digital; pero son esfuerzos individuales, plausibles, como cortometrajes o documentales, con producción aislada... Sin embargo no se debe de pensar 'Después de mí, el diluvio', y cada quien jala por su lado", explica.

En opinión del catedrático de la Universidad Anáhuac Mayab, lo más importante de contar con una escuela de cine en la entidad es "lograr una actitud crítica ante el cine, que los estudiantes sepan hacerlo y cuya formación incluya facetas históricas, artísticas y comerciales".

Helguera Bolio hace mucho énfasis en que la licenciatura permitirá que los estudiantes tengan los elementos necesarios en la gestación de su película, que estén contextualizados y que conozcan los clásicos: "Tenemos que conocer lo que hubo antes para no repetirlo menos bien que lo que ya se hizo".

Mario Helguera, quien también ha sido productor y director, también remarca la idea del trabajo en equipo y la importancia de que los egresados sepan promover sus productos, así como ayudarse entre sí a comercializarlos.

"Primero hay que conseguir una planta docente bien preparada y con base en eso incentivar la idea de que el cine es un trabajo de equipo, en el que necesitas de otros para comercializar. El cine es un trabajo básico de golpear puertas, porque para hacer cine se necesita dinero", opina.

"El objetivo no es solo educar para que puedan hacer ficción o no ficción. Se trata de que el egresado sea una persona que dedique su vida a lo que le guste y que apoye a otros para la comercialización. El cine es un producto y hay que generar estrategias para que los productos de una escuela de cine se puedan vender", afirma el también docente de la Universidad Modelo.

"No podemos crear un cineasta que no sepa comercializar su producto, conocer el desarrollo del lenguaje cinematográfico, luego la producción en sus diferentes campos (audio, luz, imagen). No todos pueden ser director de cine", explica.