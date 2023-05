Brownies mágicos en Yucatán: ¿cuáles son sus efectos y riesgos?

MÉRIDA.- La elaboración de postres y alimentos con marihuana se ha vuelto popular en Yucatán, particularmente en Mérida, al punto que en fechas recientes han ocurrido detenciones y cateos en sitios donde se denuncia su elaboración y venta. El menú es encabezado por gomitas, frappés y brownies con el enervante.

Y aunque el uso de marihuana en postres pudiera sugerir que los efectos son menores, la realidad es otra, pues se pierde el control sobre las dosis. Médicos alertan sobre las graves consecuencias de este tipo de variantes en el mercado de las drogas, principalmente en menores de edad y adultos jóvenes.

Esta semana, un par de cateos en el Fraccionamiento del Sur y la colonia María Luisa de Mérida por la supuesta venta de panes con la droga, puso de nuevo en la discusión la comercialización de alimentos con la yerba en la entidad.

Brownies con marihuana en Yucatán

En otro caso, en junio del año pasado, un hombre de 35 años fue detenido en la colonia Álvaro Torre Díaz por la venta de frappés que contenían la sustancia. Fue imputado por narcomenudeo. Durante su detención, un hombre que se identificó como su suegro dijo: “Es un frappé, pero hay uno que lleva la marihuana, pero, ¿cuánto más lleva? Son hojitas que él sancocha".

De acuerdo con reportes de prensa, al menos desde 2018 han ocurrido incidentes similares. Ese año, en junio, una pareja fue sorprendida en la zona de Altabrisa vendiéndole gomitas con marihuana a un mesero. Un mes después, la SSP detuvo a dos personas por la compra y venta de "brownies mágicos" en la colonia Vicente Solís.

En aquella ocasión, el oferente tenía 50 panes con marihuana, además de 42 bolsitas con la hierba. En ese caso, el comprador fue sentenciado a dos años y ocho meses de cárcel, conmutables con un pago. En el caso del vendedor negó el hecho, pero fue condenado al año siguiente, por venta de la yerba, a cuatro años y un mes de cárcel.

Efectos de la marihuana en el cuerpo

Y aunque en redes sociales se promueve la venta de estos alimentos y en internet incluso hay tutoriales para preparar "brownies mágicos o locos", lo cierto es que el consumo de la yerba representa una intoxicación al cuerpo humano, que puede desencadenar graves efectos.

"Cuando alguien consume algún producto con marihuana, cualquiera que sea, el efecto es la intoxicación con el THC (Tetrahidrocannabinol, el componente psicoactivo del cannabis). Lo que hace es atacar nuestro sistema nervioso central, básicamente el cerebro. Nos perjudica o nos crea situaciones que no nos permiten concentrar nuestras conexiones cerebrales. Nuestra sinapsis se ve afectada, así como nuestra sensación del espacio y el tiempo. Todo lo que tiene que ver con el raciocinio se ve afectado", explica Róger Cahum Fritz, médico en salud ocupacional.

Taquicardia, falta de aire, sensación de sofocamiento, ataques de pánico e insuficiencia respiratoria, que a su vez pueden desencadenar accidentes, están entre los efectos de una intoxicación grave con alimentos con marihuana. Los vómitos y afecciones digestivas pueden presentarse, dependiendo del organismo de cada persona.

Desventajas de la marihuana

El especialista alertó principalmente de los riesgos de que menores de edad consuman marihuana, basado en un estudio del Centro para el Control y Prevención de Enfermedades en Estados Unidos. "No se recomienda que menores de edad la consuman, ya que su cerebro no se ha terminado de desarrollar y no es maduro. Esto lo afecta en su desarrollo del día a día, y pueden tener problemas para concentrarse".

El entrevistado agregó que en el caso de madres embarazadas consumidoras se ha observado que posteriormente sus hijos tienden a tener problemas para la concentración, el raciocinio, convivir con otra personas y problemas del sistema nervioso central. "Los menores tienen mayores riesgos" al consumir brownies con marihuana, o cualquier otro producto que contenga la droga.

Con respecto a las diferencias entre el consumo de la marihuana al fumarla o mezclarla con alimentos, el médico cirujano se refirió a los tiempos en los que el THC llega al torrente sanguíneo. "Cuando lo fumas, el humo lo llevas directo a pulmones y el THC se va directamente al torrente sanguíneo".

Cuando la marihuana se combina con alimentos, elementos como el gramaje que se agrega al producto y la forma en que es procesada la yerba influyen en el grado de intoxicación. En ese caso, las sustancias llegan al hígado y a la mucosa, y desde ahí se absorbe al torrente sanguíneo. "El efecto final depende mucho del consumidor", añade.

Recomendaciones sobre la marihuana

Entre las consecuencias del consumo de estos productos están los problemas con la concentración y el raciocinio, así como daños al sistema cognitivo o al encéfalo. El doctor explica que luego del consumo crónico durante un par de años puede ocurrir que los consumidores sientan permanentemente como si estuvieran en un estado alterado de conciencia y ya no notarían la diferencia al consumir la droga.

En cuanto a las recomendaciones, Cahum Fritz pide a los padres de familia estar al pendiente de los cambios en el carácter de sus hijos, o si buscan aislarse o encerrarse. Eso pudiera significar banderas rojas que deben tenerse en cuenta para acercarse a ellos y saber qué está sucediendo.

A los posibles consumidores de los "brownies mágicos", el doctor recomienda evitar ingerir una sustancia que generará una intoxicación en el organismo, que a su vez afectará el desarrollo cognitivo.

"No se necesita buscar un estupefaciente para tener efectos placenteros, existen cosas generales como hacer ejercicio que genera endorfinas y repercute positivamente en la salud. Se deben buscar maneras naturales y que sean positivas de tener los efectos placenteros", recomienda el médico.