La Semana hace 50 años: avión secuestrado en Venezuela hace escala en Mérida

Domingo 13 de mayo de 1973: los Ancona Millet y un empleado, lesionados en incendio

INCENDIO.— Un incendio de más de tres horas destruyó ayer una parte de las instalaciones de la Cartonera Peninsular, en Chuburná de Hidalgo; causó quemaduras de primer grado al gerente y al administrador de la empresa, Luis Alberto Ancona C. y Luis Alberto Ancona Millet, y originó otro fuego que causó serios daños en una vivienda cercana.

El incendio de la Cartonera Peninsular, en Chuburná de Hidalgo, el 12 de mayo. Foto de Megateca

El siniestro se inició a las 9:45 a.m. al rebosar un tanque de petróleo, en el departamento de acabado de las láminas de cartón que produce la fábrica, y al comunicarse al combustible las llamas de la leña que ardía debajo del tanque. Petróleo ardiendo cayó sobre los señores Ancona, causando al gerente quemaduras en el brazo y al administrador en la espalda. Un empleado, Alfonso May Cetz, resultó quemado en los dos brazos. Todos fueron atendidos por un médico particular.

La boda del C.P. José Jesús Rojas Comella y la señorita Aurora María del Socorro Zavala Castillo, el 12 de mayo de 1973 en Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. Foto de Megateca

MATEMÁTICAS.— El Centro Universitario Montejo se acreditó 5 de los 10 primeros lugares del concurso de matemáticas que se efectuó en la Universidad de Yucatán bajo los auspicios de la Escuela de Matemáticas, incluyendo el primer puesto y el segundo, que correspondieron a Fernando Medina Casares y Rafael Millet Ancona, respectivamente.

Ayer, a partir de las 10:30 horas, en el auditorio “Manuel Cepeda Peraza” de la Universidad, se efectuó la ceremonia de entrega de premios, de los cuales cuatro correspondieron a la Preparatoria de la Universidad de Yucatán y uno a la Preparatoria de la Universidad del Sudeste, de Campeche. El concurso, en el que participaron 47 preparatorianos de Tabasco, Campeche y diversas escuelas de Mérida, se efectuó anteayer por la mañana, en el mismo auditorio. Los jóvenes Medina Casares y Millet Ancona recibieron sendos diplomas y premios de 1,500 y 1,000 pesos, respectivamente.

Los jóvenes Juan José Cardeña Lara y señorita Gloria María Alonzo Tamayo el día de su enlace, el 12 de mayo de 1973 en la capilla de las Madres Josefinas. Foto de Megateca

(De “Diario de Yucatán” número 17,242)

Lunes 14 de mayo de 1973: realizan la primera comunión

LeyendAlumnos del Colegio Mérida que el 13 de mayo de 1973 recibieron la Primera Comunión de manos del arzobispo de Yucatán, monseñor Manuel Castro Ruiz. En el orden habitual: delante, Juan Carlos Xacur Gamboa, María del Carmen Baqueiro Salazar, Martha Pérez Escalante, Josefina de la Mercedes Navarrete Buhl, María del Pilar González Bolio, María Rosa Molina Medina, María Cristina Bolio Manzanares, Ana Cristina Millet Ponce, Ian Barrueta Echazarreta, Alfredo Navarrete Buhl y Alberto Abraham Xacur; en medio, Javier Ancona Teigell, Jaqueline Rivero Bulnes, Patricia Achach Vargas, María de Lourdes Losa Martínez, Gabriela Achach Vargas, monseñor Castro, Lorena G. Cantón García (semioculta), Hansi Barrueta Echazarreta, Valentina Goff Ailloud, Mónica Ayala Muñoz, Yadira Simón Medina y Evangelina Cámara Solís, y detrás, Manuel Martín Rodríguez, Rosana Millet Palomeque, Marisa Vásquez Carballo, Mirbella Gallareta Negrón, Thelma Martín Rodríguez, Jeanette Germón Gamboa, Beatriz Rosado Alcocer, María Isabel Casares Cámara, Katya Gallareta Negrón e Ira-hy Barrueta Echazarreta. Fotografía de Megateca

NEOCOMULGANTES.— Como estaba dispuesto, una treintena de niños del jardín y la primaria del Colegio Mérida recibieron ayer por primera vez el Pan Eucarístico en la misa de 7:30 de la mañana que ofició el arzobispo doctor Manuel Castro Ruiz en la iglesia de Nuestra Señora de Fátima, asistido del presbítero Álvaro García Aguilar.

Después de la misa se sirvió un desayuno. La lista de los neocomulgantes es la siguiente: Patricia y Gabriela Achach Vargas, Javier Ancona Teigell, Alberto Abraham Xacur, Mónica Ayala Muñoz, Ira-Hy, Hansi e Ian Barrueta Echazarreta; María Cristina Bolio Manzanares, María del Carmen Baqueiro Salazar, Evangelina Cámara Solís, María Isabel Casares Cámara, Lorena G. Cantón García, Alfredo y Josefina de las Mercedes Navarrete Buhl, Mirbella y Katya Gallareta Negrón, Valentina Goff Ailloud, María del Pilar González Bolio, Jeanette Germón Gamboa, María de Lourdes Losa Martínez, Thelma y Manuel Martín Rodríguez, Roxana Millet Palomeque, Ana Cristina Millet Ponce, María Rosa Molina Medina, Martha Pérez Escalante, Jaqueline Rivero Bulnes, Beatriz Rosado Alcocer, Yadira Simón Medina, Marisa Vázquez Carballo y Juan Carlos Xacur Gamboa.

(De “Diario de Yucatán” número 17,243)

Martes 15 de mayo de 1973: entregan mérito de la educación en Mérida

MEDALLAS.— En una ceremonia que se efectuó anoche en el salón de actos de Palacio, el gobernador Carlos Loret de Mola Mediz entregó la medalla “Pablo Moreno”, en mérito a los 50 años al servicio de la educación, a las maestras Rosario Cárdenas Cárdenas, Juana Camargo Escalante, Herlinda López Polanco de Cardeña y Dominga Mezo viuda de Magaña. En el acto, en el que 25 maestros recibieron sus respectivos dictámenes de jubilación, el jefe del Ejecutivo pronunció un discurso.

VETERANOS.— Con ambiente de fiesta deportiva se inició anoche el XI Campeonato de Fútbol de Veteranos en el Club Escuela Modelo.

El primer número del programa fue el desfile de los equipos participantes, de acuerdo con el orden en que terminaron el campeonato anterior: Invasores, campeón; Alegres, subcampeón; Piratas, Generación 59, Picapiedras, Merengues y Tigres.

La embajadora del club, María del Carmen Avilés González, entregó el trofeo a los Invasores y lo recibió el licenciado Raúl Zapata Rubio. El presidente del Club, Raúl Peniche, entregó al campeón goleador, Javier Ongay, el trofeo correspondiente por sus 19 goles.

(De “Diario de Yucatán” número 17,244)

Miércoles 16 de mayo de 1973: camión de pasajeros le ''tira'' la venta de su casa

SUCESOS DE POLICÍA.— Será un poco difícil, al menos por ahora, que José Manrique Abraham pueda vender su casa marcada con el número 444 de la calle 38 con 39-B, en el fraccionamiento Fénix. Un autobús se le metió en la sala.

Eran las ocho de la mañana cuando el camión de la ruta, con su equipaje de pasajeros, subió a la acera, rompió la barda de malla de alambre, atravesó el jardín, fracturó la ventana y metió la nariz en la sala, junto a un letrero que dice: “Se vende esta casa. Informes aquí”.

Pasajeros golpeados, lámpara rota, muebles dañados, un sector de la pared destruido, destrozada una parte del jardín... Al letrero no le pasó nada, pero al autobús sí: daños en capirote, radiador, motor, cristal panorámico y rueda delantera derecha.

(De “Diario de Yucatán” número 17,245)

Jueves 17 de mayo de 1973: cae la lotería en Mérida

LOTERÍA.— MÉXICO (AEE).— En el sorteo extraordinario efectuado anoche por la Lotería Nacional, el primer premio —doce millones de pesos— correspondió al billete número 32,019 (tres dos cero uno nueve), vendido en Mérida. El segundo premio, de un millón 200 mil pesos, resultó para el billete número 11,899, vendido en esta capital. Con 120 mil pesos resultó agraciado el billete número 9,628, vendido en Campeche.

(De “Diario de Yucatán” número 17,246)

Viernes 18 de mayo de 1973: Cámara Nacional de la Industria del Vestido, con nueva directiva

El enlace de los jóvenes Camilo Cámara García y señorita Lucrecia Reyes Bolio, el 18 de mayo de 1973 en la iglesia de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. Foto de Megateca

DIRECTIVA.— La delegación de la Cámara Nacional de la Industria del Vestido en Mérida eligió anoche a su nuevo consejo directivo, que actuará en el ejercicio 1973-1974, durante una asamblea anual ordinaria que se celebró a partir de las 9:30 en el local del Centro Patronal de Mérida, bajo la presidencia de Miguel Moreno Rosado, presidente saliente.

La nueva directiva, que tomará posesión durante una cena que con ese motivo se efectuará en junio, la encabeza Alberto Andrés Catrib. Durante la asamblea, Armando Alonzo Velasco, tesorero de la directiva saliente, rindió un informe desglosado de la contabilidad de la Cámara en el ejercicio 1972-1973.

(De “Diario de Yucatán” número 17,247)

Sábado 19 de mayo de 1973: tensión en el aeropuerto de Mérida por una avión secuestrado

SECUESTRO.— Un avión Convair de dos motores con 32 pasajeros y cinco tripulantes, secuestrado ayer a las 2:30 de la tarde (hora mexicana) en Venezuela por cuatro guerrilleros, llegó a Mérida a la 1:24 de la madrugada de hoy y pasadas las 5 de la mañana permanecía en el aeropuerto, con las puertas cerradas, mientras los aeropiratas deciden si vuelan a Cuba o a la ciudad de México.

A un redactor de Diario de Yucatán, única persona que ha podido subir al avión, los aeropiratas entregaron un manifiesto, así como la lista de 79 “presos políticos venezolanos” cuya libertad demandan, y manifestaron que continuarán en esta ciudad hasta que el gobierno de Venezuela responda a sus exigencias.

Los asaltantes, quienes hicieron escala en Panamá para reabastecer la nave de combustible, amenazaron con dinamitar el avión en Mérida si “veían algo sospechoso”. A las 3:15 de la mañana, la embajada de Venezuela en México comunicó al gobernador Carlos Loret de Mola Mediz, quien se encuentra en la torre de control del aeropuerto desde la medianoche, que el gobierno de su país rechaza las demandas de los secuestradores, porque “no sacrificamos bienes generales por causas particulares”. El avión secuestrado en Venezuela, durante su escala en Mérida la madrugada del 19 de mayo. Foto de Megateca

La respuesta del gobierno venezolano no fue transmitida a los piratas. Se les dijo que las comunicaciones con México no están en buenas condiciones y se les anunció la siguiente oferta del gobierno mexicano, transmitida telefónicamente al gobernador por el canciller Emilio Rabasa:

“Si deciden permanecer en Mérida, se les concederá asilo territorial”. “Enterados”, respondieron los secuestradores.

Poco antes de aterrizar la nave, los aeropiratas se comunicaron con la torre de control, donde estaban ya el jefe del Ejecutivo y el comandante de la Zona, y pidieron que “un reportero internacional” subiera al avión cuando estuviera en esta ciudad. Como un funcionario de este periódico es corresponsal de la UPI en Mérida, el señor Eduardo Huchim, redactor del Diario, fue comisionado para ir al avión a entrevistar a los secuestradores que también solicitaron medicinas y alimentos.

El señor Loret de Mola dijo a nuestro redactor que, en nombre del gobierno mexicano, manifestara a los piratas lo siguiente:

1.— Tendrían todas las garantías en Mérida. Que tuvieran confianza.

2.— Que permitieran que bajara el pasaje o al menos las mujeres y los niños.

3.— Que uno de los secuestradores bajara de la nave para hablar con el gobernador o cualquier otra autoridad.

El señor Huchim subió por la escalerilla. En la puerta de la nave lo recibió un hombre joven, no mayor de 25 años, con pantalones de mezclilla y una pistola al cinto, oculta por la camisa. Detrás, dentro del avión, estaba otro de los guerrilleros, de raza negra, muy bien vestido. Transmitió en la escalerilla los recados del gobernador. La contestación del guerrillero fue la siguiente:

1.— No puede bajar el pasaje. “Es nuestra garantía”. Las ancianas y los niños ya fueron puestos en libertad (en Panamá).

2.— El avión no sale de Mérida hasta que no se reciba la respuesta del gobierno de Venezuela.

3.— ¿Para qué quiere hablar el gobernador con nosotros?

Sin embargo, aceptó hablar con Loret de Mola a la mitad de la pista, entre la terminal y el avión. Admitió que estuviera presente el redactor del Diario. Loret de Mola se negó a bajar para hablar con el guerrillero. Éste había manifestado su disposición de entrevistarse con otra autoridad, pero nadie quiso hacerlo. Es comprensible.

(De “Diario de Yucatán” número 17,248)