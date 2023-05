La semana hace 50 años. Avión venezolano secuestrado, con desenlace insólito

Domingo 20. Sin muertos ni heridos termina el secuestro del avión venezolano

SECUESTRO.— El drama de la madrugada del sábado en el aeropuerto de esta ciudad tuvo ayer mismo un desenlace insólito, con increíbles escenas de “fin de fiesta”, ya que el avión capturado por cuatro guerrilleros venezolanos, después de cuatro horas de tensas negociaciones, voló a México a las seis de la mañana y regresó a Mérida a las dos de la tarde para una escala de 35 minutos en que los 32 pasajeros cautivos y sus secuestradores, en aparente, franca camaradería, entre bromas y sonrisas, como si no hubiera pasado nada, como si se tratase de una excursión de recreo organizada por antiguos amigos y no de un asalto rondado por la muerte, conversaron con reporteros locales dentro y fuera de la nave antes de partir para Cuba. El Convair de la compañía Avensa aterrizó a las 4:25 p.m. —22 horas después del secuestro en Sudamérica— en La Habana, donde los guerrilleros —una mujer, según parece, entre ellos— planeaban dinamitar el avión, porque, dijeron, pertenece a un rico de Venezuela. No pudieron cumplir ni esta última de sus fracasadas amenazas.

—Postura—. CARACAS (UPI).— El gobierno de Venezuela dejó ayer en manos de cuatro guerrilleros la vida de los 32 ocupantes del avión nacional de pasajeros asaltado anteayer y llevado a México, al rechazar la demanda de los secuestradores de poner en libertad a 79 presos políticos. Los asaltantes dieron un ultimátum al régimen venezolano y amenazaron con volar el avión de Avensa, a sus pasajeros y tripulantes, si la exigencia era desechada. La posición oficial del gobierno que encabeza Rafael Caldera fue anunciada por el secretario general de la Presidencia, Luis Alberto Machado. “No podemos ceder. Ésta es una posición firme e irrevocable”, expresó Machado, mientras gotas de sudor le corrían por la cara.

Lunes 21. El gobierno del país sudamericano, firme en no negociar con piratas

SECUESTRO.— CARACAS (UPI).— Llegó ayer a las 6:20 p.m. (4:20 p.m. hora de Mérida) el avión secuestrado por un grupo guerrillero cuando cubría un vuelo local y desviado a Curacao, Panamá, México y finalmente a Cuba, de donde partió ayer al mediodía, con los 32 pasajeros que fueron rehenes de los piratas aéreos. Los pasajeros y cinco tripulantes, sonrientes a pesar del cansancio reflejado en sus rostros, bajaron la escalerilla del avión, un Convair 580 de la línea aérea gubernamental Avensa, para recibir los aplausos del público, familiares y periodistas. Elementos de los cuerpos de seguridad del Estado trasladaron a los pasajeros y la tripulación hacia los salones del aeropuerto de Maiquetía, presumiblemente para entregarles citaciones con objeto de interrogarlos en torno a la identificación de los cuatro miembros del Grupo Punto Cero que realizó el secuestro.

Martes 22. Diez jóvenes competirán por el título de Señorita Yucatán

SEÑORITA YUCATÁN.— Nueve jóvenes de Mérida y una de Valladolid se inscribieron para participar como candidatas en el certamen Señorita Yucatán, que se efectuará el próximo sábado en el Club de Leones de Mérida, durante un baile. Anoche a las 10:30 se cerró la lista de candidatas, ante más de cien personas que acudieron al Club a apoyar a las concursantes. Las nueve candidatas meridanas estuvieron presentes anoche; se dirigieron al público, una por una, para expresar su agradecimiento hacia los organizadores por haberles permitido participar. Las jóvenes de Mérida que participan en el concurso son Rossana Villares Moreno, Elsy del Carmen Hagar González, Paloma Herrero Buchanan, Loreto Noemí Villanueva Trujillo, Jeanette Seguí Dáguer, Landy Gamboa González, María del Carmen Rodríguez Oxté, Rosa Isela Cervera Núñez y Leydi Guadalupe Méndez Avilés.

Miércoles 23

SEÑORITA YUCATÁN.— El lector las vio ayer en el Diario. Paloma Herrero Buchanan tiene 18 años y 1.66 de estatura; morena, ojiverde. Jeanette Seguí Dáguer cursa en la vida los 21 años, a una altura de 1.67. Ya se sabe que son candidatas al título de Señorita Yucatán 1973. Ahora dicen qué piensan y qué les gusta. ¿Qué opinas de la mujer de hoy y su actuación ante el mundo que le toca vivir? Paloma: “Desde luego, su actuación es la correcta. El tiempo, bien repartido, alcanza para todo. Mamá tiene dos empleos, nueve hijos y espera otro... y nunca hemos notado su ausencia en la casa”. Jeannette: “Hay tiempo para todo, tanto para el hogar como para la vida social. Quien actúa conscientemente, actúa bien”. ¿Qué concepto tienes de una buena esposa? Paloma: “Consciente antes que nada. Que no se limite a las labores propias de su hogar. Que sepa comprender, cómo debe hablar, cuándo callar. Que forme parte activa de la vida de su marido”. Jeannette: “Sobre todo, que tenga comprensión. Es muy importante que esté bien dispuesta al diálogo con su esposo. Es básico para el buen entendimiento”.

—Otras dos candidatas.— Rossana Villares Moreno lleva al certamen de Señorita Yucatán, con el color aceituna de los ojos, sus 20 años, y Elsy del Carmen Hagar González, en el marco de sus 17 años, de 1.70 de alto, el matiz café de sus pupilas. ¿Qué opinas sobre la llamada liberación femenina? Rossana: “Considero que la mujer debe gozar de plena libertad, pero que también debe ser consciente de sus responsabilidades e importancia en una sociedad”. Elsy del Carmen: “La mujer debe superarse cada vez más, sin perder su feminidad. Debe continuar ese esfuerzo de superación después del matrimonio. Yo pienso, cuando termine mi carrera de secretaria bilingüe, seguir estudiando idiomas. Seguiré preparándome para educar a mis hijos”. ¿Qué vale más en el noviazgo? Rossana: “La sinceridad mutua. Estar conscientes de que es una responsabilidad muy grande, que de esta etapa depende el futuro”. Elsy del Carmen: “Comprensión mutua, entendimiento, confianza... y amistad y compañerismo”.

Jueves 24

PLÁTICA.— En el local de la Acción Católica, el presbítero Lázaro Pérez Jiménez sustentó anteanoche una plática —primera de tres— en que señaló que no solo hallamos a Cristo en la vida sacramental sino también en los sucesos y condiciones humanas: hambre, pobreza, guerras, etcétera. Después de plantear los problemas sociales de México, el presbítero Pérez Jiménez dijo que los acontecimientos actuales son los Signos de los Tiempos, como lo fueron, en su época, aquellos signos que motivaron el reproche de Cristo a los fariseos, pues no quisieron ver en los milagros de Jesús la presencia del Salvador en el mundo.

Viernes 25

SEÑORITA YUCATÁN.— Una cascada de cabellos negros delinea un óvalo gentil en el rostro de Landy Gamboa González, secretaria ejecutiva que ha dedicado “los ocho mejores años de mi vida” a la música y hoy, a los 19, concursa en el torneo para elegir a la Señorita Yucatán 1973. Devota de la música de todos los tiempos, prefiere, claro, a los clásicos. La joven, a su juicio, debe salir. Salir a trabajar, a participar en la vida, sea social, sea deportiva, porque le es muy necesaria a la mujer la desenvoltura. Cree que el concurso Señorita Yucatán será, para ella, un camino hacia ese objetivo.

Sábado 26

SEÑORITA YUCATÁN.— Leydi Guadalupe Méndez Avilés, trigueña de 21 años y ojos cafés, es la primera representante de Valladolid en estos torneos. Trabaja en una boutique de la Perla del Oriente, está segura de que el jurado será imparcial y confía en que tomará nota de la cultura de las concursantes, pero... “Mis compañeras y yo nos inscribimos teniendo en cuenta que éste no sería un concurso de oratoria”. Le gusta mucho leer, pero sin pretensiones a ser una chica intelectual. María del Carmen Rodríguez Oxté, a los 17 años, es la más joven de las participantes. Compite porque sus compañeras de trabajo se lo pidieron y la empresa en que labora, los Ferrocarriles Unidos del Sureste, nunca tuvo una representante en eventos de esta índole. Ser secretaria le parece, para la mujer, el trabajo ideal. Ella, sin embargo, aspira a una superación constante y dentro de poco estudiará, por eso mismo, canto y arte dramático.

Guadalupe del Socorro Graniel Castro: 18 años, 1.64 de estatura. Nunca pensó en participar en un concurso como éste, pero se decidió a inscribirse por la facilidad que dieron los organizadores. Antes, comenta, el certamen era “casi privado”. La familia ocupa principal puesto entre sus preferencias. Loreto Noemí Villanueva Trujillo, de 18 años, sobresale por su afición a la música. Además de profesora normalista, es maestra de danza regional y tiene tanta afición por el canto que ha compuesto nada menos que 22 canciones, de letra y música suyas. Por si fuera poco, cuando las interpreta no necesita de acompañante, pues ella toca guitarra, piano y acordeón. De la música le gusta todo: hasta el tañer de una campana. Como cantante prefiere a Joan Manuel Serrat y después a Julio Iglesias, Alberto Cortés y Facundo Cabral.

