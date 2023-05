Medidas políticas de AMLO, dañinas para la economía, afirma mentor

En México se ha tomado una serie de decisiones políticas que han afectado las expectativas de crecimiento económico, afirma Benjamín Alemán Castilla, profesor del Instituto de Alta Dirección de Empresa (Ipade).

“La primera de todas, emblemática para la presente administración, fue la cancelación del nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México”, recuerda. “Era una inversión multimillonaria que ya llevaba un 30% de avance y que fue cancelada por una decisión política”.

“Hasta el momento nadie nos ha demostrado que hubiera un sustento técnico que ameritara la cancelación de ese proyecto”.

El doctor Alemán Castilla, profesor del área de Entorno Económico del Ipade, estuvo recientemente en Mérida para sustentar una conferencia ante egresados de los programas del instituto en esta ciudad. Otro conferencista, como informamos, fue Juan José Alonso Llera, sobre el entorno político y social.

Efecto paralizador

Durante una entrevista, el especialista en economía recuerda que la decisión de cancelar el proyecto del nuevo aeropuerto en Ciudad de México prácticamente congeló las inversiones.

“Los empresarios dijeron: ‘Antes de tomar decisiones millonarias para invertir mejor me espero a ver qué va a pasar. ¡Qué tal si me nacionalizan o cancelan!’ Muchos inversionistas prefirieron esperar a ver qué pasaba en las elecciones intermedias de 2021”, explica.

“Si el partido en el poder (Morena) conseguía la mayoría en el Congreso iba a poder modificar la Constitución de acuerdo con sus preferencias. Afortunadamente no sucedió y se mantiene todavía la pluralidad en el Congreso... Eso cambió el panorama, pero en los primeros tres años de esta administración se frenó mucha inversión por el entorno de inestabilidad política e incertidumbre jurídica que se derivaron de decisiones como la de cancelar el aeropuerto”.

Efecto del populismo

El populismo fue uno de los conceptos abordados en su plática ante los egresados del Ipade, sobre las perspectivas económicas de México.

Lo explica de la siguiente manera:

—Comencé la plática señalando lo que, en mi opinión, son las megatendencias que están marcando la economía mundial desde hace por lo menos un par de décadas.

—Son megatendencias que pueden tener implicaciones para la evolución de la economía, no solo en México sino en prácticamente todo el mundo.

—El primero de ellos se refiere al tema del populismo. La presencia del populismo en diferentes gobiernos, a nivel mundial, ha ido aumentando por lo menos desde los años 80.

—La implicación económica de los gobiernos populistas, que ha sido estudiada y medida, es que los países con esos gobiernos tienden a crecer menos que países no populistas. Incluso, tienden a crecer menos que sí mismos cuando no eran populistas. Y este impacto puede durar varios lustros. No es un impacto que se resuelva económicamente cambiando al gobierno populista, sino que cuesta trabajo revertirlo porque los gobiernos populistas suelen desmantelar instituciones, y eso cuesta mucho tiempo reconstruirlo.

—La segunda megatendencia es respecto al comercio internacional. Desde la crisis del período 2008-2009, originada en el sistema financiero de Estados Unidos, se empezó a notar un cambio en la magnitud y en la composición del comercio internacional.

—De hecho, a partir de varios indicadores se identificó al año 2008 como el año más globalizado de la humanidad en materia de comercio, mercancías y servicios. A partir de ese año, la globalización o el comercio internacional han ido disminuyendo respecto del Producto Interno Bruto mundial. Llegó a representar el 61% de toda la producción mundial de bienes y servicios y en el año 2020 ya estaba de nuevo abajo del 60, alrededor del 55%, con tendencia a la baja gradual.

—Entonces vemos que las mercancías están perdiendo relevancia y que los servicios están ganando mayor participación en el comercio internacional. Todo esto se ve reflejado como una oportunidad para México.

—La combinación de estos factores de la desglobalización y regionalización, los momentos geopolíticos, la reomposición entre mercancías y servicios se ha convertido para México, a la vuelta de los años, en una oportunidad que conocemos como “nearshoring”.

—El “nearshoring” se presenta en dos fases: la primera es la proveeduría. Empresas mexicanas que de pronto se vuelven atractivas como proveedoras para empresas extranjeras. Son empresas que empiezan a experimentar un aumento por la demanda de sus bienes y servicios.

—La segunda fase, que todavía no pasa pero se estima que pueda venir en los próximos cinco años, es un aumento en la inversión extranjera directa.

—Estamos viviendo una transición entre la fase uno y la fase dos. Una postura optimista hacia adelante sería que a partir del año que entra ya empecemos a ver un aumento en la inversión extranjera directa.

—Para que esto ocurra tenemos que garantizar ciertas condiciones en nuestro país. El acceso a la energía eléctrica es, sin duda, una condición muy importante. También lo es la seguridad, tanto pública como la seguridad para hacer inversiones, la estabilidad en cuanto a políticas públicas y, obviamente, la infraestructura de calidad.

—Si estos factores no se cumplen, muy difícilmente vamos a poder aprovechar esta oportunidad.— ÁNGEL NOH ESTRADA