Nada está escrito sobre la elección de 2024, afirman expertos

El académico y consultor Guillermo Velasco Barrera sostiene que las encuestas son únicamente una fotografía del momento y, por tanto, nada está escrito sobre las elecciones de 2024.

“Yo creo que mucho dependerá (el resultado) de cómo se active la clase media mexicana”, señala el doctor en Comunicación Pública, coautor del libro “La rebelión de la clase media”.

Hace notar que el libro, presentado hace unos días en Mérida, tiene un capítulo titulado “El presidente no es invencible”. Y lo vincula con el tema de las encuestas.

“Las encuestas, la propaganda de la mañanera, los bots en las redes sociales parecerían generar una sensación de que nada es abatible, de que inexorablemente la 4T va a continuar en el gobierno”, subraya. “Es pronto para afirmarlo, porque además las encuestas son una fotografía del presente. Eso es una realidad”.

También indica que el régimen se mueve con mucho poder, con muchos recursos, y que los mexicanos estarán no solamente frente a una elección de Estado sino frente a una elección en la que se cuestiona con severidad al árbitro electoral.

“Si el presidente tuviera la convicción absoluta de ganar no habría esa embestida contra un réferi independiente”, agrega. “Si bien hay muchos indicadores donde el presidente tiene mucho poder, hay otros donde ha perdido el control”.

Lo que hay en el libro

En amplia entrevista, de la que ayer publicamos la primera parte, el doctor Velasco Barrera abunda en los conceptos del libro:

—“La rebelión de la clase media” es un manual que busca incentivar la participación social, brindando herramientas prácticas para líderes sociales, padres y madres de familia, maestros, empresarios, jóvenes y todas aquellas personas que quieran sumarse a la defensa de la democracia en México.

—¿Qué va a encontrar el lector? Encontrará un capítulo que le dará pautas, por ejemplo, para exigirles más a los políticos, porque en ocasiones no sabemos —y en el libro lo decimos— quién es nuestro diputado. Si no sabemos quién es el diputado y qué propuso, no le podemos exigir.

—También hay un capítulo dedicado a mejorar el activismo digital, porque siempre hemos dicho que hay que pasar de los memes. Los memes nos pueden entretener, pero no derivan en nada de fondo. Planteamos cómo lograr que el ciudadano, desde su teléfono celular, pueda mejorar su activismo digital para presionar, para proponer, en fin…

Mensaje de esperanza

—Hay un capítulo dedicado a la narrativa, porque en un entorno de polarización como el que vive este país nos parecía muy relevante construir una alternativa también desde la narrativa, una narrativa en positivo, esperanzadora, porque es cierto que si el ciudadano llega a la conclusión de que todo está resuelto, que todos son iguales, que no hay nada que hacer, pues eso paraliza, inhibe, desalienta.

—Desde luego, hay un capítulo que a nosotros nos parece muy relevante, quizás el que más ha conectado con las organizaciones sociales: el identificar en cada comunidad a líderes. Y después, el libro indica cómo los podemos proyectar localmente: abrirles espacios en los medios de comunicación, mejorar su activismo digital... porque estamos convencidos de que la política se enriquece cuando se nutre de la participación social.

—El libro nos ayuda a construir liderazgos bajo la base de que la política se hace de abajo hacia arriba. Si vamos detectando líderes comunitarios, en agrupaciones distintas, y los proyectamos, se va a construir con mucho más fuerza.

—En suma, en estos 13 capítulos el libro busca aterrizajes puntuales. El ciudadano que diga: “Yo quiero participar, pero no sé cómo”, hallará allí una serie de pautas para que en su actividad, desde su propio ámbito de acción, pueda sumarse.

Llamados a la acción

—Después de cada capítulo hay unos conceptos que llamamos “Actívates”. Es el llamamiento a la acción. Dicho coloquialmente, no es un libro de rollo, sino que después de que indicamos en los 13 capítulos qué se puede hacer vienen los llamamientos a la acción. Por ejemplo, cómo el ciudadano puede denunciar irregularidades, denunciar manipulación y compra o intento de compra del voto, etcétera.

—Vemos en el país una gran dispersión en el activismo ciudadano. Y el libro, en un capítulo que se llama La Vertebración Social, busca brindarle al ciudadano dos elementos principales: uno, para unirse, y dos, para trabajar en forma más organizada. A eso le llamamos la vertebración social, la articulación ciudadana.

—Se ha obtenido una gran respuesta, sobre todo porque parece que el libro vino a resolver algo muy importante para el ciudadano que tiene ganas de participar, pero no bastan las ganas. Hay que tener las recomendaciones puntuales.

—Para las organizaciones sociales se convirtió en un manual de seguimiento y acción para decir: oye, no importa cuál sea tu actividad, allí te brindamos pautas muy concretas para que trabajemos mejor como ciudadanos. En fin, el libro es una escuela de activismo ciudadano (Continuará).— ÁNGEL NOH ESTRADA