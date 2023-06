Legítima defensa en México: Caso Roxana Ruiz, ejemplo de criminalización

MÉRIDA.- Revictimización, violencia institucional, abandono y juicios sin perspectiva de género son parte de las situaciones que enfrentan las mujeres en Yucatán y el país cuando deciden poner un alto a la violencia de la que son objeto; esto, aunado a un sistema penal “en pañales” y con vacíos que permiten la reclasificación de delitos. Estas ideas fueron parte del Foro Megamedia “Legítima defensa, bajo la lupa”.

La historia de Roxana Ruiz fue el punto de partida. Su caso fue comentado en redes sociales y fuera de ellas. El término que más resonó fue el “exceso de legítima defensa”. Y es que con ese argumento la joven de origen mixteco fue juzgada luego de privar de la vida a su violador y fue condenada a más de seis años de prisión. Sin embargo, posteriormente y ante la presión de la opinión pública, la misma juez que la condenó la absolvió, luego de que la Fiscalía del Estado de México desistió de la acción penal en su contra.

El caso Roxana Ruiz, bajo análisis

El caso de la indígena oaxaqueña no es aislado y el uso de la legítima defensa, tampoco. En ese contexto, Diario de Yucatán invitó a tres especialistas a analizar el tema:

Mirna Karina Pérez Ramos, psicóloga criminalista y exdirectora del Centro de Reinserción Femenil de Yucatán;

Rocío Quintal López, investigadora de la Uady, especialista en temas de género;

Said Escalante Barbosa, notario público número 131 y presidente del Colegio de Abogados de Yucatán.

La plática, en el área de “coworking” del Diario, resultó amena e interesante. Muchos puntos en común y, a ratos, también encontrados. Las afirmaciones fueron contundentes.

“Ella (Roxana Ruiz) tenía tres condiciones que son las peores en México para ser sujeto de discriminación: ser mujer, pobre e indígena”, afirmó la maestra Pérez Ramos.

Por su parte, la doctora Quintal López considera que el caso es un ejemplo paradigmático de lo que es la criminalización de quien en en realidad es víctima, “no solamente de quien la viola; termina siendo víctima de un sistema insensible”.

¿Qué es la legítima defensa?

Para Escalante Barbosa, maestro en Derecho, el punto está en cuáles fueron los elementos que a la juez le sirvieron para justificar su condena: “Porque sí llama la atención que una jueza haya sentenciado a una mujer violada por exceso en la defensa”.

El abogado agregó que la legítima defensa “es totalmente existente, válida y en este caso totalmente justificable”... Se refiere al derecho que tú tienes de ser eximido de responsabilidad por una acción considerada un delito para no sufrir la pena corporal por estar defendiendo bienes jurídicos, sea tu patrimonio, tu vida o la de un tercero, en determinadas circunstancias”.

La investigadora Quintal López dio datos alarmantes sobre la situación en la entidad. “Las mujeres en Yucatán están siendo violentadas, torturadas y asesinadas no por extraños en las calles, en sus hogares… El 76% de las mujeres en el estado han sido víctimas de feminicidio o de tentativa de ello y el agresor fue su pareja o expareja”.

Violencia contra las mujeres en Yucatán

En su opinión, en Yucatán está puesto el escenario para que ocurran casos similares al de Roxana Ruiz. “Hay un sistema judicial lleno de jueces, hombres y mujeres, que obviamente no están juzgando con perspectiva de género. Insensibles, que criminalizan, revictimizan y además una fiscalía que tampoco está aplicando los protocolos para cuando hay casos de supuestos suicidios de mujeres”.

“Definitivamente las mujeres en Yucatán tenemos miedo porque nos están asesinando, o nos están tratando de asesinar, y tenemos un sistema de justicia coludido con los agresores”, dijo Rocío Quintal.

Karina Pérez habló también del estigma con el que cargan las mujeres que deciden frenar la violencia que sufren: “Es común que el hombre viole, es común que el hombre agreda, está normalizado; pero no está normalizado que la mujer se defienda”.

“Cuando una mujer está inmersa en la comisión de un delito, son abandonadas por su familia, amigos; toda la sociedad, porque no cumplió los roles de género establecidos para una mujer: ser sumisa y callada... No hay que olvidar que en nuestra historia nosotros somos nietos y bisnietos de violación. Abuelas y tatarabuelas no se enamoraban de su marido, las robaban”.

Culpabilización de las víctimas

Por otro lado la criminalista habló de la culpabilización de las víctimas: “La violaron porque trae la falda cortita, porque abrió la puerta y dejó entrar a su agresor, porque aceptó una copa, porque iba borracha...”

“Hasta que no rompamos los estereotipos de género vamos a seguir teniendo como resultado que las mujeres muchas veces prefiramos callar, no acusar, no denunciar, porque para empezar no nos van a creer, nos vamos a quedar solas y nos van a criminalizar por defendernos”, expresó la psicóloga.

Entre las acciones a tomar para evitar que casos como el de Roxana Ruiz se repitan, Said Escalante expresó que habría que plantear en los programas educativos educación sexual para no ponerse en riesgo, tanto los hombres como las mujeres y generar nuevas masculinidades, nuevas conductas que puedan derivar en un respeto mutuo del hombre a la mujer y viceversa.

Sugirió mejorar los códigos para que los jueces tengan más y mejores herramientas para evitar que lagunas que puedan haber en la ley generen la reclasificación de delitos. “Estamos viviendo un momento difícil como sociedad porque el nuevo proceso penal todavía está en pañales. Todos estamos aprendiendo y desgraciadamente en el proceso de aprendizaje se pierden vidas, se pierden prisiones”.

Reclasificación de casos de feminicidio en Yucatán

Rocío Quintal hizo también un recuento de casos de tentativa de feminicidio en Yucatán que fueron retipificados como lesiones graves. “Se deben revisar los procedimientos para que estas jueces que están criminalizando a las mujeres sean sancionadas y, si fuese el caso, inhabilitadas, porque no puede ser que en un país donde existe una Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia el Estado cobije y hasta le pague a juezas que en vez de cumplir con la ley y protegiéndonos nos criminalicen y sean ellas quienes ejercen violencia hacia nosotras”.

En los siguientes días ofreceremos detalles de las declaraciones de cada uno de los participantes.

