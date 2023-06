Max Kaiser: Nada está definido para 2024, se puede vencer a Morena

Para el analista político y profesor de Derecho Max Kaiser Aranda nada está definido en la elección presidencial de 2024, se puede vencer a Morena dado que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador no dio los resultados prometidos.

En la actualidad existe una serie de condiciones muy diferentes que llevaron en 2018 a la presidencia de la República con amplio porcentaje de ventaja al morenista López Obrador, pero en 2024, consideró Max Kaiser, los ciudadanos le darán un voto de castigo por no cumplir su promesa de combate a la corrupción e impunidad y por los resultados en su gobierno.

Otra condición que tiene en contra es que en una elección presidencial en México siempre vota más del 60% y Morena sólo gana cuando la participación es menor del 50%.

En entrevista con Diario de Yucatán previo a su conferencia magistral “México en la ruta del 2024”, que cerró el martes 13 de junio el 12º. Foro IMEF en el hotel Fiesta Americana, Max kaiser destacó que su ponencia fue precisamente para decirle a la gente que nada está definido en 2024 y "no compren esa idea de desesperanza de que todo está definido y ya ni la muevan".

“Parte del chiste de convertirnos en una democracia, toda la chamba que hicimos de hacer las leyes y las instituciones que nos convertían en una verdadera democracia es que no hubiera certidumbre, menos un año antes, sobre quién va a ganar la elección”, señaló.

Max kaiser: A un año de las elecciones presidenciales no hay certidumbre

“Cuando en una democracia un año antes hay certidumbre en realidad no es tanto y hoy no la hay. Hoy el país se ve completamente diferente a 2018 que le ponían al hoy presidente todos los elementos para ganar con esa amplísima mayoría con lo que ganó".

"Hoy nada de eso está, hoy todo es completamente diferente. Cuando digo todo, es todo, el Congreso, Poder Judicial, empresarios, la relación con los medios, el tipo de candidatos, el tipo de coaliciones".

Hoy Morena ya no puede vender esa idea de por lo menos denme chance para que pruebe que puedo gobernar, ya se probó, ya están los resultados

"Platique a la gente no compre esta desesperanza de que todo está definido, ya ni la muevan”.

¿Habrá voto de castigo o de agradecimiento para el presidente y Morena?

“Va a ver los dos. Vamos encaminados a una elección de dos opciones por más que haya más candidatos: ya sabemos hoy, desde un año antes, como nunca había sucedido, de qué se trata la campaña de Morena".

"Es una campaña de lo mismo de quien sea la candidata o candidato presidencial, sólo dirán lo que les tienen permitido, que López hizo todo bien y vamos a hacer exactamente lo mismo”.

“En las peores épocas del PRI le daban chance al tapado y destapado de hacerse al rebelde, de criticar al anterior, hoy, no hay ni ese margen de crítica. Esta campaña de Morena ya la sabemos”, subrayó.

¿Cómo debe ser la campaña de la oposición?

"Por el lado de la oposición, la idea es que se construya una campaña y proyecte un país diferente. No alcanza simplemente que voten contra Morena, creo que mucha gente va a salir a votar con esa intención de que no siga Morena, si la coalición quiere ganar tiene que generar una alternativa, tiene que proyectar algo más que simplemente voten contra Morena".

"La campaña es no continuar con A, pero este es el país diferente que puede ser. Creo que sí habrá voto de castigo, pero no alcanzaría para ganarle a Morena, tendrían que sumar más votos por una alternativa de país diferente al de hoy".

"La campaña es no continuar con A, pero este es el país diferente que puede ser. Creo que sí habrá voto de castigo, pero no alcanzaría para ganarle a Morena, tendrían que sumar más votos por una alternativa de país diferente al de hoy”.

Max Kaiser consideró que la alianza Va por México, formada por PAN, PRI y PRD, no está en desventaja por no tener a sus aspirantes presidenciales.

Violando la ley, AMLO adelantó los tiempos electorales

Está a un año la elección de 2024, pero hay activismo porque López Obrador adelantó todos los tiempos electorales violando la ley y por ello Morena adelanta la precampaña cuando no está permitido por la ley.

López Obrador adelantó los tiempos porque le urge que no se hable de su gobierno

“La oposición cometería un error de acelerarse solo para empatar a Morena, mucha gente quiere un López contra López o alguien parecido a él, que sea bocón, que sea confrontador".

"Creo que la coalición no necesita eso, necesita personas que vayan a proyectar una alternativa nueva. La elección del próximo año tendrá más de 3,000 puestos en juego, no es una elección por la Presidencia nada más, es una elección también por gubernaturas, Senado y Cámara de Diputados completos, una buena cantidad de congresos locales y miles de presidencias municipales, por lo tanto, meterse a los tiempos de López es complicado".

La participación en las elecciones, clave en 2024

Max Kaiser Aranda, analista político y profesor de Derecho

"La idea es que la ciudadanía empuje a que en la alternativa haya agenda ciudadana, que estén los temas de los ciudadanos, que haya liderazgo ciudadano y buenos métodos de selección de candidatos, que esos liderazgos convoquen a ir las urnas, la participación será clave el año que entra. La participación ciudadana va a decidir la elección absolutamente”.

¿Qué papel juega la clase media, los analistas dicen que si votan puede ganar la oposición?

“Yo creo que es un gran análisis y es absolutamente cierto. Esta clase social es dinámica y está en orfandad. Somos los huérfanos políticos en este país, somos los que pagamos más impuestos en relación a nuestro ingreso, no tenemos los grandes despachos para que nos perdonen impuestos ni las redes políticas para que no nos lo cobren".

"Somos los que no usamos los servicios de salud y educación pública, pero lo pagamos, pagamos nuestra propia seguridad, transporte, alimentos, pagamos todo con nuestro trabajo y no hay ninguna política pública o proyecto enfocado a echarnos la mano”, recalcó.

Importante la participación de la clase media en las elecciones de 2024

“La pandemia nos pegó durísimo, las compras semanales del supermercado pasaron de mil a 4 mil pesos y nadie te echó la mano, nadie nos ayudó con las colegiaturas de nuestros hijos, nadie nos ayudó con los seguros de gastos médicos para no ir al IMSS o Issste donde no hay medicinas”.

La clase media puede ser la clave si es convocada por los partidos con una oferta que tome en cuenta a este sector

El gobernador de Yucatán, Mauricio Vila Dosal, es uno de los aspirantes a la candidatura de la alianza opositora a la Presidencia. Al respecto, se le preguntó a Max Kaiser:

¿Tiene posibilidades, tiene la fuerza política para mover e incentivar el voto?

“El gobernador de Yucatán tiene una cosa que puede vender muy bien, que es que todo México quiere venir a vivir a Mérida. Si quiere venir a vivir o invertir es por algo, es decir, Yucatán se ha convertido en atracción del turismo, de la inversión, desarrollos inmobiliarios, de proyectos de infraestructura por una razón muy sencilla, porque hay seguridad", respondió.

"No solo seguridad en las calles, hay seguridad jurídica para los inversionistas, aquí no pasa que de pronto se cancela un contrato o proyecto porque lo dijo el gobernador, hay seguridad y un buen método", añadió.

¿Qué puede ofrecer Mauricio Vila para tener posibilidades de ganar?

“Si Mauricio (Vila Dosal) vende esto como “lo que hice en Yucatán lo puedo hacer en el país” creo que tiene buenas posibilidades”.

Y analizó la oferta de los candidatos de Morena: la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum ha sido una tragedia su gobierno; Adán Augusto López ha sido el peor secretario de Gobernación que ha tenido México, en él recaen estos manotazos al Congreso de la Unión que ha implicado que leyes se caigan en la Suprema Corte por violaciones al procedimiento instruidos por él; ni se diga de Marcelo Ebrard que en vez de que realice sus funciones de secretario de Relaciones Exteriores andaba comprando pipas y vacunas por instrucciones de López.

"Si esto se empieza a convertir en un proceso de quién tiene mejores resultados que beneficia a la gente, creo que Vila tiene una oportunidad muy importante”.

¿Cree que la gubernatura de Yucatán está en riesgo, la va a perder el PAN o la va a retener?

“Acabamos de vivir dos elecciones, tuvimos dos mensajes completamente diferentes. Voy por el raro, Alejandra del Moral es una priista, era una buena candidata muy articulada, pero con un mensaje inentendible, decía, soy priista, pero no lo digan; trabajé con el gobernador, pero no se acuerden; estoy orgullosa del gobierno del PRI, pero no tanto".

"En cambio en Coahuila, el hoy gobernador electo (Manolo Jiménez) dijo, soy priista, soy orgullosamente priista, el gobierno al que pertenezco resolvió la inseguridad y el tema de desarrollo económico del estado… no dejen entrar a Morena, no le jueguen".

"Creo que este es el mensaje claro que se puede mandar en Yucatán, olvídense de colores, olvídense de partidos, olvídense de temas ideológicos que cada vez son menos importantes en el ejercicio de gobierno.

Mensaje que puede favorecer al PAN en las elecciones en Yucatán

"Puede resaltar, ¿vamos bien o no? ¿estamos haciendo bien las cosas o no? Quieren seguir por aquí o quieren probar algo nuevo como hicieron Veracruz, Puebla y Tamaulipas que vean sus resultados de gobierno. Creo que por allí está la campaña".

Si hay un mensaje claro de continuidad de mejora, de orgullo por lo que se ha hecho y un planteamiento de caminar hacia adelante, mejorando lo que falta, creo que no tiene ningún problema Yucatán para mantener el curso

Se le planteó que hay disputa entre dos aspirantes principales en el PAN, el secretario de Educación, Liborio Vidal Aguilar, y el alcalde de Mérida, Renán Barrera Concha.

“No considero que esta competencia genere fisura, ya lo resolvieron hace cinco años muy bien. Yo creo, otra vez, que Renán tiene una ventaja muy interesante en esta competencia interna porque tiene la ciudad a la que todos quieren venir a vivir".

"Es en serio, tengo amigos que viven aquí, nunca habían considerado vivir en Mérida y hoy están construyendo e invirtiendo, esto tiene que ver con una buena gestión de gobierno”, explicó.

Ve con más posibilidades a Renán Barrera Concha

Max Kaiser Aranda, analista político y profesor de Derecho

“Este es el modelo que empieza a funcionar, poco a poco ir convenciendo a la gente, generar confianza con resultados concretos, Renán tiene un caminito muy interesante".

"Por el lado del secretario, es más difícil vender resultados si eres un subordinado de un gobierno. El secreto para el triunfo electoral va a ser que quien sea de los dos que quede como candidato, convoque al otro a trabajar y el que no quede que acepte, que levante la mano y trabaje en el proyecto".

La oposición ha perdido muchas elecciones en los estados cuando el que no queda hace su berrinche y se va con el de enfrente, pregúntenle a Morena en Coahuila

“Creo que el PAN en Yucatán tiene un caminito muy claro que ya recorrió y si no le mueve, tiene muy buenas posibilidades de mantenerlo todo”, enfatizó.

¿Por qué habría voto de castigo para AMLO?

Max Kaiser prevé que los mexicanos castigarán con su voto a López Obrador porque durante 18 años recorrió el país con la bandera de que el PRI y PAN lastimaron al pueblo con su corrupción.

"Su gran promesa fue acabar con la corrupción y la impunidad, hoy, a casi 5 años de su gobierno, los resultados en combate a la corrupción son cero, hay cero sentencias por corrupción en casos relevantes, cero personas relevantes están en la cárcel por corrupción, hay cero redes de corrupción desarticuladas, cero recursos recuperados".

"Todo lo contrario ha pasado en su gobierno como los escándalos que trascienden en los medios uno tras otro. Y hoy no son cometidos por cualquier persona, son sus hijos, sus hermanos, su secretario particular al que vieron los mexicanos sacar dinero efectivo del fideicomiso de los sismos".

“No ha habido justicia para nadie, yo creo que la justicia se podrá hacer en las urnas y muchas personas tienen guardado su voto justo por la impunidad en este gobierno”, reiteró.

Nulo combate a la corrupción y la impunidad a cercanos a AMLO

“Dirán, no quisiste castigarlos tú, me prometiste durante años que combatirías la corrupción y la impunidad y no fue así. Hubo miles de personas que votaron por López solo por esa promesa".

"Y hoy cuando ven la realidad entienden que la justicia solo era para los otros, no contra los cercanos, pensarán, hay te va mi voto. Y creo que va a haber un voto de castigo muy importante por la impunidad en este gobierno federal”.

También tiene claro, y así lo demostraron las gráficas que expuso otro conferencista, Roy Campos, presidente de Consulta Mitofsky, que mientras mayor participación de votantes haya en una elección, el partido Morena pasa dificultades para ganar.

A más votantes más problemas tiene Morena para ganar

“En una de las gráficas de Roy se veía claramente que en las elecciones presidenciales vota arriba del 60% de los electores y en otra mostró que donde vota un porcentaje mayor al 55% le cuesta mucho trabajo ganar al partido dominante”, dijo.

Morena gana elecciones con menos del 50% de participación, gana justamente por las redes clientelares, por el reparto de dinero de sus programas sociales, con apoyo del crimen organizado que espanta a las personas

"Si en la elección del próximo año hay una alta participación, que creo que así será, porque son muchísimos cargos en juego y será una elección de dos polos: mantener el curso o regresar”.

“Hace poco Lorenzo Córdova, en una conferencia que compartimos, dijo que un dato relevante es que en este país en los últimos 20 años, 2 de cada 3 personas votan por un cambio, votan por una alternancia. Eso benefició enormemente a López en 2018, ahora le toca a él esta evaluación, va a ser muy difícil vender esta campaña para Morena porque ya sabemos cómo va a ser: es lo mismo".

Max Kaiser: En las elecciones de 2024 nada está definido

"Va a ser muy raro escuchar a la señora Sheimbaum decir que en salud todo está bien, cuando el desabasto de medicamentos mató a muchos niños con cáncer; no todo está bien, va a ser muy bobo escuchar a una persona decir este tipo de cosas”.

“Del otro lado, los candidatos de la alternativa tendrán la posibilidad de decir, no, no todo está bien, pasó A y B, y lo podemos resolver de esta manera. Combinando todas estas cosas, creo que sí vamos encaminados a una alta participación de las que cuesta mucho trabajo remontar a Morena”, enfatizó.

Max Kaiser reiteró varias veces que en la elección de 2024 nada está definido, que no crean lo que les digan de que Morena ya ganó.

"La elección la definen los ciudadanos, el nivel de participación, activación y organización es la que va a decidir la elección presidencial. Y de aquí al 2024 pueden pasar un chorro de cosas", concluyó.

