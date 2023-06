Said Escalante Barbosa, presidente del Colegio de Abogados en Yucatán. Legítima defensa en México, repeler una agresión podría pagarse con cárcel: ¿qué dice la ley?.

Si alguien te violenta de manera brutal y repeles la agresión, podrías pagarlo con cárcel. ¿Sería justo pasar de víctima a victimario, ante la ley? Eso le ocurrió a Roxana Ruiz y Alina Narciso, sentenciadas por uso excesivo de la legítima defensa en México y posteriormente absueltas por razones mediáticas, no por llevar un proceso bajo el Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género que establece la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desde 2013. Un hecho que desnuda un sistema de procuración de justicia deficiente.

En este contexto, Said Escalante Barbosa, presidente del Colegio de Abogados de Yucatán, uno de los tres participantes del foro "Legítima defensa, bajo la lupa" convocado por Diario de Yucatán, señala que, sin importar el género, hombres y mujeres están en riesgo y admite que el Nuevo Sistema de Justicia Penal “está en pañales”.

“Tenemos 10 o 12 años en que lo estamos implementando en un proceso en donde podríamos decir que todos estamos aprendiendo. (…) Personas que deberían de estar presas están libres ¿por qué?, porque todavía el sistema es perfectible”.

Foro "Legítima defensa, bajo la lupa": Said Escalante Barbosa, presidente del Colegio de Abogados de Yucatán; Mirna Karina Pérez Ramos, maestra en Psicología y Criminología; y Rocío Quintal, especialista en Género y Feminismo del CIR

Y en un país donde han asesinado a 10 mujeres cada día en el primer trimestre de 2023 y los homicidios dolosos han repuntado en 2.14% en el mismo período, según la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, respectivamente, es claro que lo vivido por Roxana Ruiz y Alina Narciso puede ocurrirle a cualquiera: repeler una agresión podría pagarse con cárcel; por eso, la figura de legítima defensa en México es sometida al análisis.

En ese sentido, Said Escalante Barbosa opina que al fallo que condenó a Roxana Ruiz Santiago le faltó un proceso con perspectiva de género, “el protocolo tiene que estar concatenado con ofrecimiento, desahogo y el ofrecimiento de las pruebas”.

La responsabilidad del Estado para hacer valer la legítima defensa en México

El presidente de la barra de Abogados de Yucatán indica que el Estado tiene responsabilidad para hacer observar la legítima defensa en México desde varias perspectivas: judicial; legislativa, para evitar que se pueda reclasificar un delito; y de educación sexual en escuelas desde temprana edad, pues aunque actuó en legítima defensa, ella le abrió la puerta de su casa a su agresor, por eso, señala que el Estado debe enfatizar en la educación para prevenir estos y otros delitos.

“La legítima defensa aplica para otro tipo de ilícitos”: Said Escalante Barbosa

“Educación sexual para no ponerse en riesgo tanto los hombres como las mujeres, en el caso por el que estamos aquí reunidos, tengo entendido de que Roxana no tenía mucho tiempo de conocer a su victimario y le dio, de alguna manera, acceso para dormir en su casa, eso es un riesgo en el que ella se puso”.

No obstante, añade, “hay el derecho y la obligación de defenderse. No solamente en una violación”, ya que “la legítima defensa aplica para otro tipo de ilícitos”. Puso el ejemplo de cuando un ladrón allana un domicilio.

“Empiezas a defenderte con lo que puedas. No te vas a poner a averiguar, ¿qué tiene? ¿Tiene un cuchillo? Pues agarro mi cuchillo y me defiendo, no. Tú agarras lo que tengas y te defiendes, estás en una legítima defensa. La ley contempla la legítima defensa, eso es algo que todos tenemos el derecho de llevar a cabo”.

¿Qué dice la ley sobre la legítima defensa en México?

La figura jurídica de legítima defensa en México, que aborda el tema de repeler una agresión, está contemplada en el Código Penal federal, en el artículo 15 del "Capítulo IV Causas de exclusión del delito", donde señala que es una eximente de responsabilidad y, por ende, una persona no será responsable de la comisión de un delito cuando:

“…IV.- Se repela una agresión real, actual o inminente, y sin derecho, en protección de bienes jurídicos propios o ajenos, siempre que exista necesidad de la defensa y racionalidad de los medios empleados y no medie provocación dolosa suficiente e inmediata por parte del agredido o de la persona a quien se defiende”.

¿Qué dice la ley sobre la legítima defensa en Yucatán?

La figura jurídica de legítima la recoge el Código Penal de Yucatán en el artículo 21 del “Capítulo VII de Causas y Exclusión del Delito”, en el mismo sentido que la ley federal.

Al respecto, el abogado Said Escalante Barbosa aporta una explicación más detallada sobre cuándo una persona puede ser eximida de responsabilidad al repeler una agresión.

“Por una acción considerada un delito para no sufrir la pena corporal, por estar defendiendo bienes, sean estos tu patrimonio, tu vida. (…) Si tú por defenderte de una agresión en donde corres algún peligro, al repeler esa agresión, a la otra persona la lesionas o inclusive la matas, esa es la legítima defensa y va a hacer que no seas condenado por homicidio, vas a ser absuelto”.

¿En qué momento se configura como exceso de legítima defensa en México?

El presidente del Colegio de Abogados de Yucatán agrega que la ley determina que hubo exceso de legítima defensa en México “cuando tú, ya no estando en peligro, continúas con la agresión. Vamos a poner un ejemplo, supongamos que una persona es violada, sufre la agresión. Termina la agresión va a un hospital se recupera y después busca su violador y lo mata, allá ya no hay legítima defensa porque había dejado de estar en peligro”.

“Entonces para que haya legítima defensa, es sin que haya un exceso, quiere decir que una vez que tú ya no estés en la situación de peligro, continúes lastimando”, aclara.

El foro "Legítima defensa, bajo la lupa" convocado por Diario de Yucatán, lo enriquecen tres visiones diferentes. En próximas entregas, la opinión de Mirna Karina Pérez Ramos, maestra en Psicología y Criminología y Rocío Quintal, especialista en Género y Feminismo

El foro "Legítima defensa, bajo la lupa" convocado por Diario de Yucatán lo enriquecen tres visiones diferentes, la próxima entrega, mañana toca el turno a Mirna Karina Pérez Ramos, maestra en Psicología y Criminología, y ex directora del Centro de Reinserción Social Femenil del Estado de Yucatán y posteriormente a Rocío Quintal, especialista en Género y Feminismo del Centro de Investigaciones Regionales (CIR) Dr. Hideyo Noguchi de la Uady.

