¿El café es imprescindible para la literatura? Muchas obras vieron la luz en cafeterías

“Una noche lamida por la llovizna, (el escritor Manuel) Maples Arce salió en recurso de un lugar cordial para su pensamiento; iba por la Avenida Jalisco, cuando al pasar por una puerta, sintió la soledad de un establecimiento que lo invitaba a pasar; penetró, saludó, seguro de que no había ninguno que le respondiera, y se sentó a la mesa; luego fue a la pieza siguiente, donde en una cafetera hervía el zumo de las noches sin rumbo y se sirvió una taza; regresó a su mesa y bebió en el tiempo su café.

Así imaginó Germán List el mito fundador del Café de Nadie del movimiento estridentista mexicano de los años veinte y que en realidad se llamaba Café Europa y estaba en la colonia Roma de Ciudad de México.

Los Contemporáneos se reunían en cafés como el Lady Baltimore y el Sanborns, lugares en los que proyectan su revista e intercambian opiniones e ideas estéticas.

Salvador Novo dedica un texto equiparable al de List Arzubide, “El joven”, ensayo previo sobre la ciudad escrito en 1928, en el cual el café y la urbe se vuelven temas preponderantes. El texto abunda en ingredientes que realzan los procesos de modernización vividos en México durante esos años. Y entre esos elementos, obviamente, no podían faltar los cafés, el Lady Baltimore “que sirve deliciosos ice cream soda”, entre otros.

En Ciudad de México hay otros cafés que eran frecuentados por escritores conocidos y anónimos. En La Habana desfilaron Octavio Paz, Gabriel García Márquez y Renato Leduc. Roberto Bolaño alude a este café en su novela “Los detectives salvajes” pero le cambia el nombre por Café Quito.

El Café La Blanca era punto de reunión de escritores como Carlos Monsiváis y el mismo Roberto Bolaño. El Café Tacuba tuvo por clientes a Octavio Paz, Elena Garro y Oscar Lewis, que se inspiró en este lugar para escribir uno de sus libros más conocidos, “Los hijos de Sánchez”. El desaparecido Café París recibió a Salvador Novo, André Breton, Rodolfo Usigli, Efraín Huerta, Carlos Pellicer y Xavier Villaurrutia. Octavio Paz utilizó el París como redacción de la revista “Barandales” y lo mismo sucedió con otras publicaciones de la época, como “Letras de México”.

Los cafés, bares y uno que otro tugurio de la colonia Roma, especialmente los que se encontraban en la Plaza Luis Cabrera, eran frecuentados por William Burroughs y compañía. Quizá en alguno de ellos Jack Kerouac se inspiró para escribir “Mexico City Blues”.

“Alguna vez, Mónica Lavín me confío que algunos de sus cuentos eran producto de conversaciones susurradas en un café —un Vips cualquiera funciona— y no me sorprende porque los escritores, dicen, son chismosos profesionales, capaces de darle cuerpo y vida a los cotilleos intercambiados por un par de quejicas a sus espaldas: presta uno atención a los detalles sueltos, toma notas, les da forma literaria”, escribió la periodista Eve Gil.