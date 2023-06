Alberto Soria, artesano de la música, único laudero en el Sureste

El oficio de Alberto Soria es uno de los más antiguos y menos comunes del mundo, la laudería, el arte de fabricar, ajustar o reparar instrumentos musicales de cuerda frotada y pulsada, en su caso, violines, violas, violonchelos y contrabajos.

Hijo de una pianista, se formó en la Escuela de Laudería del Instituto Nacional de Bellas Artes, en Ciudad de México; la Escuela de Laudería de Querétaro, y en Melbourne, Australia, en el taller de Benedict Puglisi, uno de los lauderos más reconocidos de ese país.

Hace 20 años, en 2003, Soria estableció su taller en la colonia García Ginerés de Mérida, donde brinda servicio personalizado a clientes de diversa índole, desde pequeños aprendices y mariachis hasta músicos de orquestas sinfónicas de México y del extranjero.

“Un mariachi puede tener un violín tan bueno como el músico de una sinfónica”, señala.

Alberto Soria sería el único laudero en el Sureste

Alberto Soria sería el único laudero en el Sureste. Tiene clientes de Yucatán, Campeche y Quintana Roo, principalmente de Mérida, Cancún, Ciudad del Carmen y Tulum. El lutier más próximo estaría en Chiapas.

Casado con una arqueóloga especialista en el área maya, Soria llegó a Yucatán junto con muchos músicos nuevos, como los de la naciente Orquesta Sinfónica de Yucatán, y rápidamente se hizo de amigos y clientes.

“Me gusta estar aquí”, afirma sentado frente a su mesa de trabajo, con un violín a medio hacer, rodeado de herramientas y colas de pegar mejoradas para resistir el calor del trópico.

De hecho, la humedad de Yucatán ha sido uno de sus principales retos en dos décadas. Alberto Soria, quien se dedica al arte de fabricar, ajustar o reparar instrumentos musicales de cuerda frotada y pulsada

El violín –explica con el instrumento que tiene entre manos- está armado por piezas hechas a mano, pegadas con cola, misma que puede durar doscientos o quinientos años, pero aquí las temperaturas son tan altas que la cola se disuelve y los instrumentos se despegan muy rápido”, lamenta el lutier, que utiliza una cola muy refinada, en polvo, que para usar mezcla con agua y derrite a baño María, y que define como “muy poderosa”.

Explica que hay violines de diferentes medidas, muy sutiles entre sí, hasta llegar a violines muy pequeñitos para un rango de tallas para niños, “pero un maestro de violín muy conservador preferirá que su alumno toque con un violín grande”.

¿Cada cuánto tiempo se debe cambiar el violín?

Soria recomienda que un violinista cambie de instrumento cada tres años, ya sea estudiante o profesional, ya que conservar el mismo violín no le permitirá avanzar; y que antes de comprar un instrumento, de preferencia nuevo, probar tantos como posible, al menos una semana.

“Yo tengo confianza con mis clientes y les permito probarlos, al igual que los arcos, para distinguir la diferencia entre uno y otro".

Estrenar un instrumento es como manejar un coche nuevo, lleva tiempo acomodarse

Y remata: “Un instrumento es como una pareja, si un músico no se siente bien con su instrumento, no se va a sentir bien consigo mismo”.

Soria tiene su propio estilo, sonido y acabados. La construcción de un violín le lleva unos tres meses. Alberto Soria fabrica un violín en su taller

“Un principiante por lo general comprará un instrumento hecho en serie de cualquier madera parecida al arce europeo, la madera seleccionada de los violines, que crece en Los Alpes o Los Balcanes, son maderas seleccionadas, secadas naturalmente, de plantaciones específicas para instrumentos musicales; fuera de ahí, hay un montón de especies que no sirven y no producirán una buena calidad de sonido, pero para empezar a tocar está bien”, explica el lutier.

Señala que adquirir un violín es una inversión

“Los violines baratos tienen una vida media, luego se tiran. Conforme vas mejorando de instrumento vas haciendo una inversión y un patrimonio; un violín de 3,500 es el más básico, luego, el que sigue, es uno de 15,000 y de ahí para arriba cada tres años”.

Con los arcos y las cuerdas pasa lo mismo, hay cuerdas de 500 a 1,500 pesos, y arcos de 600 pesos en adelante.

Un violín está hecho de varias maderas, como pino, para la tapa; ébano, para el diapasón; arce, para los costados… y en su construcción se utilizan resinas y barnices naturales, de pino, copal, arce o pistache.

El laudero no recomienda comprar violines usados, que por lo general habría que reparar, a menos que el comprador sea un músico profesional y adquiera un instrumento arriba de los 20 o 30 mil pesos, a un especialista o colega.

Si se trata de instrumentos que han estado guardados durante mucho tiempo, repararlos requeriría de una gran inversión.

“El valor económico de algunos de esos instrumentos es muy alto, por ejemplo, si tiene doscientos años y todavía sirve, si fue creado para alguna corte o si perteneció al papá de Mozart, y que hoy solo tienen músicos famosos como (el violonchelista) Yo-Yo Ma; si uno de esos instrumentos entrara a mi taller tendría que asegurar el lugar completo”, ríe.

No es lo mismo reparar que restaurar un violín

Soria explica que no es lo mismo reparar que restaurar un instrumento.

“Las reparaciones son acciones pequeñas y rápidas, como sellar una grieta o cambiar una pieza; la restauración es intervenir un instrumento con base en una serie de decisiones cuidado la obra, su estilo, su valor comercial, para recuperar el valor cultural del objeto”. Algunos de los violines que Alberto Soria fabrica o repara en Mérida

Costosa nostalgia: violines con alto valor emocional

“Muchas veces me han traído instrumentos con un alto valor emocional, como el violín del abuelo, instrumentos por lo general muy ordinarios, de bajo valor comercial, muy dañados. A veces me insisten mucho y hago el trabajo, pero esas reparaciones tienen un tiempo de vida muy limitado por el clima y otros factores; si un instrumento tiene muchas reparaciones, hay que pensarlo muy bien; además, si insistes en tocar este tipo de instrumentos, muy básicos, no vas a crecer musicalmente”.

Un violinista profesional, dice Soria, debe tener al menos dos violines, “el bueno”, el que toca en conciertos, lugares cerrados, tiene buen sonido, responde, te da seguridad, y otro de menor valor, resistente, para tocar al aire libre o eventos sociales.

Indica que el violín, siguiendo con el ejemplo del instrumento que en ese momento estaba construyendo, ha cambiado muy poco en cuatrocientos años, pero que esas modificaciones permiten saber de qué época es.

“Antes se usaban cuerdas de tripa de ternera, luego les empezaron a colocar hilos de oro o de plata para agregar peso y mejorar el sonido; hoy tenemos cuerdas de acero o sintéticas, también se usa oro, plata, aluminio o titanio”.

“El arco sí cambió muchísimo, antes era como un arco de caza, ahora tiene la curva al revés, y la técnica de ejecución también cambió bastante”.

Las cuerdas del arco siguen siendo de crin de caballo, proveniente de lugares como Siberia, Mongolia o Argentina, que también se utiliza para brochas o extensiones de cabello.

Seguramente algún objeto que tienes en casa es de crin de caballo

“El cabello es flexible, tiene asperezas o irregularidades que al ponerle brea producen una vibración continua. Hasta ahora no se ha logrado fabricar cuerdas sintéticas para los arcos por esa razón. Lo que sí se ha logrado es fabricar varas de fibra de carbono, un poco más ligeras y mucho más baratas que una de madera, no es bonita pero sí funcional, y no se humedece”. lberto Soria, quien se dedica al arte de fabricar, ajustar o reparar instrumentos musicales de cuerda frotada y pulsada

La humedad afecta a la madera del violín

“Con la humedad la madera pierde rigidez, al igual que el cabello, y se estira mucho, por eso vemos a solistas que vienen de otros países y no suenan como quisieran, porque el clima les hace una mala jugada: el instrumento absorbe un mundo de agua, las cuerdas se aflojan, sufren porque están sudando a chorros, no sacan sonido…”

“Si algún día quieres hacerle pasar un mal rato a un músico, dile que no suena”.

Recuerda que el violín es una pieza de diseño inventada en Italia y desde que llegó se colocó como el rey de los instrumentos.

¿Cuáles son los violines más famosos?

“Todo mundo comenzó a hacer y tocar violines, los más famosos son los Amati, los Stradivari y los Guarneri, que impusieron una estética en cuanto al sonido; todos, hasta la fecha, quieren un violín italiano del período clásico”.

Por las manos de Soria, aquí en Mérida, han caído instrumentos pertenecientes a familias de músicos como los Bermejo o el violín de la maestra Yolanda Canto, de las Maya Internacional, firmados por lutiers como Elías Ortega, fagotista que estuvo en la ciudad hace tres décadas y dejó registro de ello; un señor de apellido Marrufo y un laudero que firmaba con las iniciales A.H.F., a punta de clavo y por todos lados.

“La laudería mexicana ha avanzado, cada vez hay lutiers más capacitados en técnicas y estilos que están fabricando muy buenos instrumentos, con la misma calidad de uno que costaría el doble en otro país. Además, los mexicanos somos más flexibles en dejar que prueben nuestros instrumentos, en negociar el precio y dar créditos o facilidades de pago a nuestros clientes”.

En México, la Escuela de Laudería de Querétaro ofrece este oficio como una licenciatura, y la universidad veracruzana como un taller optativo, al igual que en Cuernavaca.