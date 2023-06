AMLO a cinco años de la elección, con promesas incumplidas y en campaña

MÉRIDA.- Un año de campaña y no precisamente de gobierno, con esfuerzos forzados para terminar las grandes obras ofrecidas es lo que podría esperarse en el último tramo administración de Andrés Manuel López Obrador, quien a cinco años de su elección no ha cumplido con el combate a la corrupción y se ha caracterizado por su poca seriedad e institucionalidad para tratar temas delicados, opina la politóloga Luz María Cruz Parcero, investigadora de la UNAM.

Y es que el político tabasqueño celebrará mañana, 1 de julio, el quinto aniversario de su elección como presidente de México. Dicha fecha marca también la recta final de su gobierno, ya que para el 1 de julio de 2024, el que sería su sexto festejo, ya se conocerá el nombre de quien lo sucederá en el cargo. Las elecciones presidenciales de 2024 serán el domingo 2 de junio.

Cinco años de la elección de AMLO: ¿qué ha pasado?

En opinión de la doctora en Ciencias Políticas, el mandatario llega al quinto año de su elección manteniendo niveles altos de popularidad, "que no necesariamente es eficacia", y con una administración de claroscuros, en la que es difícil encontrar aciertos y en la que predominan las deficiencias; además de que hay promesas de campaña que el Presidente aún no ha cumplido.

En este punto, la especialista en estudios electorales recordó que una de sus promesas fue combatir la corrupción; sin embargo, de acuerdo con el "Índice de capacidad para combatir la corrupción 2023", presentado en días pasados, México se ubica en el lugar 12 de 15 naciones de América Latina, con una puntuación de 3.87, en una escala de 0 a 10. Esto implicó que, por cuarto año consecutivo, México disminuyó su puntaje.

El amigo y primer jefe, de López Obrador, Ignacio Ovalle esfumó 15 mil millones de pesos en @Segalmex_Mex.



Con decenas de años de experiencia en el servicio público, fue engañado según el presidente.



No será tocado. Hoy ocupa alto cargo en la @SEGOB_mx. Su ex empleado le… pic.twitter.com/LZXZWAL4Yq — Emilio Álvarez Icaza Longoria (@EmilioAlvarezI) June 29, 2023

Aunado esto, la tutora del Posgrado en Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, recordó la postura del presidente en torno al caso Segalmex, organismo creado por el Presidente y en el que se investiga un desfalco por 9,500 millones de pesos. Ayer en conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo dijo que su extitular Ignacio Ovalle se confió y fue engañado por empresarios corruptos.

"Esa no es una respuesta institucional. Sus principales errores tienen que ver con la falta de seriedad e institucionalidad con la que se dirige para abordar temas y para nombrar a personas dentro del gabinete; sobre todo para poner a los perfiles adecuados que pueden responder ante compromisos tan delicados", afirmó la doctora.

En este último punto recordó el caso reciente de Rafael Marín Mollinedo, primo del exchofer de AMLO, quien será representante México ante la Organización Mundial de Comercio (OMC), sin tener los "antecedentes laborales ni educativos para presidir un órgano tan importante".

Errores de AMLO a cinco años de su elección

Para la investigadora, hay un marcado cambio entre el AMLO candidato que prometía muchas cosas (combate a la corrupción, mejoras en economía, seguridad...) y el AMLO presidente que no le da importancia a temas tan sensibles como el secuestro de 16 trabajadores de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Chiapas. "No es la forma de referirse como jefe de Estado. No ha tenido la seriedad para enfrentar los problemas, equipos capacitados para problemáticas graves", sentenció la entrevistada.

#Mañanera | Presume @lopezobrador_ al #Amlito que dice "lo que diga mi dedito" y señala que, de no liberar a los secuestrados en #Chiapas, acusará a los criminales con sus papás. pic.twitter.com/LNY1tSjSZF — Adela Micha (@Adela_Micha) June 28, 2023

En contexto: AMLO presume 'amlito' que habla al ser cuestionado por secuestro de trabajadores en Chiapas

Además, la doctora Cruz Parcero señala que la la inseguridad "se ha profundizado de una manera que parece irreversible, las políticas implementadas no han funcionado para erradicar la violencia que se vive en México". En este punto, la docente del Centro de Estudios Políticos recuerda las cifras de la última "Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana", con respecto a primer trimestre de este año. En el país, el 62.1 % de la población a partir de 18 años consideró inseguro vivir en su ciudad. En el caso de las mujeres, casi siete de cada 10 no se sienten seguras en el lugar donde viven. Para los hombres, quienes se siente inseguros son el 54.8%.

Aciertos en el gobierno de AMLO

En contraparte, considera, que los aspectos que han mejorado son temas que no tienen que ver directamente con las decisiones del Presidente y están mediados por otros organismos, como la autonomía que tiene el Banco de México. "Ahí hay aspectos positivos porque hay un ente autónomo, donde no puede intervenir de manera directa el Presidente", señala la catedrática.

Cabe recordar que esta semana el precio del dólar se ubicó en los 17.08 pesos por unidad, luego de varias semanas de apreciación. De acuerdo con el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas entre los factores que han intervenido para ello están las medidas tomadas por Banxico,que empezó a subir las tasas de interés en 2021,nueve meses antes que la Reserva Federal, y las elevó mucho más, del 4 al 11 por ciento, lo que implica un significativo diferencial de tasas de interés entre México y Estados Unidos.

"¿Qué podemos esperar de AMLO y su gobierno para su último año?", se le preguntó a la doctora Cruz. La respuesta fue contundente: "Yo ya no espero gobierno, yo espero campaña. Poco gobierno y mucha campaña".

Aunado eso, el fundador de Morena se va enfocar en tratar de terminar los proyectos prioritarios como el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas y el Tren Interurbano. "Está haciendo todo por hacerlo, las sentencias en contra de las obras no las ha tomado en consideración", dijo. En su opinión, el presidente dejaría lista la infraestructura del Tren Maya y el complejo de Dos Bocas: No creo que le de tiempo de echarlo a andar para que esté refinando petróleo".

Polémicas de AMLO

Sobre la relación de López Obrador y las instituciones, la también escritora considera que los enfrentamientos con la Suprema Corte de Justicia se pueden poner peor: "Pienso que no se va a quedar tranquilo con que hayan desechado el Plan B de la reforma electoral y seguiremos escuchando ataques a la Corte". Con respecto al INE, las nuevas designaciones bajaron el tono de las declaraciones y se espera que así siga.

En cuanto a cambios en el gabinete, Luz María Cruz cree que "ya se acomodaron las fichas para la contienda electoral de 2024. Aunque la llamen de otra manera, es una contienda electoral, ya no habrá mayores movimientos".

En el caso del último de estos cambios, la designación de Luisa María Alcalde como secretaria de Gobernación, la entrevista la considera "una mujer inteligente, joven, con capacidades directivas. No sé qué tantas capacidades negociadoras tenga, aunque debe tenerlas por lo que hizo en la Secretaría del Trabajo. La veo con cualidades para la Segob, pero destacaría su falta de experiencia. Está preparada, es inteligente. Pienso que pudo elegir un perfil con mayor experiencia. Hay que ver cómo se desempeña".

¿Qué pasará con las "corcholatas" de AMLO?

"La figura del presidente, ¿influirá en el resultado de quién será candidat@ de Morena?", se le preguntó. "Él ya eligió, aunque es un proceso abierto y cada candidato está buscando consolidar sus preferencias, es claro que el Presidente tiene preferencias por Claudia Sheinbaum.

Es importante ver si las encuestas sacan un perfil que tenga las mayores preferencias de la ciudadanía o un perfil que tenga mayores preferencias del Presidente", dijo la entrevistada, quien ve a la exjefa del gobierno capitalino y a Marcelo Ebrard como los dos que tendrían posibilidades reales de obtener la candidatura por ser los más conocidos y estar arriba en las encuestas.