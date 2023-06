El campechano Guillermo Chin ve su sueño llegar al Titán

Hay un libro que se llama “Apunta a las estrellas y llegarás a la Luna”, de Leopoldo Fernández Pujals, que, aunque está dedicado a jóvenes emprendedores, queda bien por su título a todos aquéllos que desean cumplir sus sueños, sus metas. En algunas ocasiones esos sueños son llegar al espacio, a la Luna o, ¿por qué no?, a un sitio más allá de los límites imaginados de nuestra galaxia.

Pocas personas han logrado salir de la Tierra, pero hay quienes trabajan desde ella para conocer la verdad de “afuera”.

Tal es el caso del joven campechano Guillermo Adrián Chin Canché, quien ha materializado uno de sus sueños: trabajar en un proyecto de la NASA, específicamente en el de Dragonfly, la sonda que será enviada a Titán, luna de Saturno, para obtener datos que ayuden a develar el origen de la vida.

Para conocer un poco más de él, de este proyecto y de sus planes a futuro, Chin Canché concedió una entrevista al Diario:

Guillermo, ¿nos puedes hablar de qué trata el proyecto Dragonfly?

Se trata de construir un cuadricóptero, algo más o menos como un dron que pueda volar de forma autónoma sobre una de las lunas de Saturno, llamada Titán.

¿Qué trabajo vas a realizar en él?

Yo estoy en el equipo de meteorología, lo que estamos intentando hacer es modelar el comportamiento de la atmósfera de esta luna para que, de esa forma, se pueda diseñar un sistema de control automático.

¿Cuánto han avanzado en este modelo?

Vamos muy avanzados; de hecho, ahora estamos trabajando con unos datos de la sonda Cassini, que nos están ayudando muchísimo a progresar. Creo que vamos a estar bien, en tiempo y forma, para mandar la aeronave en el momento programado.

¿Cuál es la fecha exacta del envío de la sonda?

Realmente son fechas aproximadas. Se calcula que la sonda se lance en 2027, más o menos por el mes de junio, porque es cuando tenemos la ventana de tiempo para que llegar a Titán. Se tiene planeado que la misión dure aproximadamente dos, tres años, en los que vamos a estar recolectando datos, como atmósfera, océanos y los suelos que tiene Titán.

En sí, ¿cuál es el objetivo principal de la sonda?, ¿sus datos se usarán para algún proyecto en la Tierra?

No, es un poco diferente, en este caso se cree que Titán tiene las mismas características que tenía la Tierra cuando surgió la vida, entonces la idea de ir a explorar la luna es tomar muestras, principalmente del suelo y los océanos, para buscar moléculas de interés astrobiológico. Hablamos de moléculas que son importantes para la vida porque pueden ser precursoras, por ejemplo, del ADN o el ácido ribonucleico.

¿Los datos para qué serán usados?

Más que nada intentamos resolver uno de los grandes enigmas de la humanidad que es ¿cómo surgió la vida aquí en la Tierra? Conociendo la biogeoquímica que existe en Titán podemos darnos una mejor idea de cómo era la Tierra cuando surgió la vida y responder un poco mejor esta gran pregunta que nos hemos hecho siempre.

Eres el único mexicano en este proyecto y, por ende, la única persona de la Península. ¿Cuál es tu sentir?

Soy el único que está participando en este proyecto en específico. Realmente se siente muy bien porque se tiene la idea, no sé mucho en Yucatán pero sí al menos en Campeche, de que “los que estudian en Campeche es porque no pudieron aspirar a algo mejor”. Yo toda mi vida estudié en Campeche. Estudié en la Universidad Autónoma de Campeche la licenciatura y creo que queda demostrado que la educación que tenemos en el estado y también en la Península y en nuestro país es educación de calidad y que puede competir con la que reciben personas de cualquier país.

Esto quiere decir que México tiene las herramientas para preparar a profesionales que destaquen no solo dentro del país sino fuera de él...

Yo diría más bien que tiene algunas bases, realmente todavía hace falta mejor algunas cosas; sin embargo, creo que los mexicanos, principalmente por esta cualidad que tenemos de no quedarnos sentados a esperar las cosas, sino que buscamos soluciones y tratamos de encontrar nuevas respuestas, hemos podido posicionarnos en buenos lugares en el mundo.

México tiene las bases, pero ¿se necesitan más apoyos? ¿Sobre todo para el área de ciencia y tecnología?

Pienso que las oportunidades deberían ser en todos los rubros, no solamente para la parte de ciencia y tecnología. Claramente hace muchísima falta, pero también falta impulsar el arte, el deporte, porque si bien existen herramientas, becas, por ejemplo las que proporciona la Fundación Pablo García en Campeche y las del gobierno en diferentes estados de la República, aún nos hace falta más. Falta impulsar más para que los jóvenes se dediquen ya sea a la ciencia, al arte o al deporte. Tenemos muchos talentos allá afuera que no han sido descubiertos por la falta de oportunidades.

La política en México debería mirar a los jóvenes para que sigan destacando. ¿Más espacios, más becas..?

Totalmente, yo siento que hace falta más apoyo principalmente para aquellas personas destacadas, he estado muy al pendiente de colegas que tuvieron que irse a otros países porque no tenían las oportunidades para hacer el posgrado en México o encontrar alguna plaza para hacer investigación científica. Conozco personas que han dejado los deportes porque precisamente no los han apoyado, ya sea para alguna competencia nacional o internacional incluso. Creo que más que un problema científico es algo muy estructural y se necesita trabajar en ello, impulsar un poquito más a los jóvenes, es la mejor edad para que tratemos de impulsar nuestro propio camino.

En otro orden de ideas, ¿de dónde nació tu amor por carreras como la astrofísica?

Yo siempre digo que cuando intento recordar de dónde nace mi amor por la ciencia recuerdo a mi pueblo (Bethania). A nosotros se nos iba la luz por, no sé, tres, cuatro días y mi papá nos sacaba mucho al patio para ver las estrellas, el firmamento. A veces caí la lluvia y teníamos mucho contacto con los animales, con la naturaleza. Siento que todo eso sumó para que me gustara no solamente la astrofísica sino toda la ciencia en general.

¿En parte le debes este amor a tu familia?

Sí, principalmente porque, aunque no haya tenido todos mis problemas solucionados, ellos siempre fueron un motor de impulso, ellos siempre me motivaron a intentar lo que yo quisiera, a desempeñarme en lo que yo deseara hacer. Ellos han sido un pilar grande en mi vida.

Con esta nueva mirada, ¿tienes planeado trasladar a tu familia adonde te encuentras?

Es incierto, en este caso tendríamos que ver otras situaciones familiares, porque tengo hermanos, no solamente es cuestión de “Vénganse”. A Estados Unidos sería difícil traerlos por la cuestión de la visa, pero tengo apego a ellos, cada que puedo los traigo de paseo o incluso en muchas ocasiones visito la Península para ver a mi familia.

¿Actualmente dónde te encuentras?

Ahora estoy en la ciudad de Boulder, en Colorado.

¿Ahí estudias o estás de lleno en el proyecto con la NASA?

El proyecto es parte de mi tesis doctoral, la cual la estoy haciendo en Oceanografía Física, estudiando un poco más la atmósfera de la luna Titán. Es una colaboración entre el Cicese (Centro de Investigación Científica y de Educación Superior), que está en Ensenada (Baja California), y el Southwest Research Institute que está en Boulder. Así que estoy participando en este proyecto, pero los datos que estoy produciendo van a ser parte de mi tesis doctoral.

¿Cómo fue esto?

Me aceptaron primero en el proyecto y ya después de esto me postulé al doctorado y me dijeron que podía utilizar esos datos para mi tesis.

¿Alguna vez te imaginaste trabajar en un proyecto de este tipo?

Sí pensé alguna vez en trabajar en algún proyecto de este tipo, pero me imaginaba un poco mayor, ya teniendo años de investigación en México, trabajando en otro tipo de proyectos, más pequeños. No me imaginé que sería tan rápido y en un proyecto tan importante.

Después de este proyecto, ¿hay alguno más en camino?

Este proyecto va a tardar muchísimo, porque, aunque los datos solamente van a ser recolectados durante dos o tres años... Pondré un ejemplo, de la sonda Cassini que fue lanzada en 2006 todavía se siguen analizando los datos, a casi veinte años de que se lanzó. Todavía faltan cuatro años para que se lance la sonda (Dragonfly) y para que llegue a Titán son otros dos años, vamos a recabar datos en 2.7 años y analizarlos. Nos va a llevar muchas décadas más. Creo que es un trabajo de toda la vida. Si bien sí me gustaría involucrarme en otros proyectos, creo que éste va ser mi proyecto principal al menos por ahora. Sí me gustaría también participar en otro tipo de proyectos, quizás un poco más de astrominería o, quizás, con otras agencias espaciales.

Finalmente, ¿tienes algún consejo o recomendación que quieras hacerle a los jóvenes?

Siempre he dicho que trabajar en lo que uno quiere, en lo que uno sueña, es una de las cosas más terroríficas que puedan existir porque siempre estás al pendiente de: ¿realmente puedo con esto?, ¿realmente es aquello a lo que puedo llegar?, ¿realmente puedo esforzarme para conseguir algo de esta magnitud? Pero créanme que cuando están en ese momento se dan cuenta de que ya están cumpliendo sus sueños. Parece sencillo, pero es más que nada decidirnos e intentarlo..-- Alejandra Cruz Molina