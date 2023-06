Violencia contra mujeres en Yucatán: jueces insensibles y que revictimizan

“Las mujeres en Yucatán están siendo violentadas, torturadas y asesinadas en sus hogares, que deberían ser su lugar más seguro”, afirmó Rocío Quintal López, investigadora de la Uady, quien participó en el Foro Megamedia “Legítima defensa, bajo la lupa”, del que ofrecemos hoy la última entrega.



La especialista en temas de género y feminismo expuso que en el 76% de los casos de mujeres en el Estado que han sido víctimas de feminicidio o de tentativa de ello, el agresor fue su pareja o expareja.

“Definitivamente las mujeres en Yucatán tenemos miedo, porque nos están asesinando o tratando de hacerlo y tenemos un sistema de justicia coludido con los agresores”, agregó la también activista.

La doctora en Ciencias Sociales fue contundente al afirmar que en Yucatán está puesto el escenario para que casos como el de Roxana Ruiz se repitan. Como se recordará, la joven oxaqueña de origen mixteco fue condenada por una juez del Estado de México por privar de la vida a su violador. Luego de la exposición mediática del caso ella fue absuelta.

Jueces sin perspectiva de género

Rocío Quintal afirmó que en Yucatán “hay un sistema lleno de jueces, hombres y mujeres, que no están juzgando con perspectiva de género. Insensibles, que criminalizan y revictimizan.

"Además, hay una fiscalía que desafortunadamente tampoco está aplicando los protocolos para cuando hay casos de supuestos suicidios de mujeres, en los que por ley se debe activar el protocolo de feminicidio”. En opinión de la catedrática “muchos casos que se dice que fueron suicidios, realmente fueron feminicidios”.

La académica fue enfática al decir que hay jueces, hombres y mujeres, que no cumplen con el Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género emitido por la Suprema Corte de la Nación en 2013 y actualizado en 2020, el cual es obligatorio para todos los juzgadores.

“Cuando no se cumple, estos jueces y juezas tendrían que ser blanco de sanciones administrativas e inhabilitación... En un país donde diariamente están asesinando a 10 mujeres por homicidios o feminicidios, no puede ser que un sistema que no nos cuida, que no nos protege, además nos vuelva criminales cuando fuimos las víctimas”, explicó.

Como ejemplo, recordó tres casos de jóvenes yucatecas, todos con exposición mediática, en los que el delito de tentativa de feminicidio fue reclasificado a lesiones de gravedad.

Jóvenes yucatecas, víctimas de violencia de género

Grettel R. en 2009 fue agredida por su ex novio en la sala de su casa con un cuchillo. Él, de oficio cocinero, le quiso cortar la yugular. “Este fue uno de los casos más mediáticos en 2009 porque precisamente una jueza yucateca declara que no era tentativa de feminicidio sino lesiones graves y deja al agresor libre. Únicamente tuvo que pagar una fianza”, recordó la doctora Quintal.

En 2018, Andrea C. fue víctima de múltiples golpes a manos de su novio karateca, quien la atacó durante más de una hora en un predio del norte de Mérida. El caso de tentativa de feminicidio también fue reclasificado a lesiones graves, lo que finalmente derivó en un pago de 300 mil pesos como reparación del daño por parte del agresor. La juez del caso fue Elsy del Carmen Villanueva Segura.

En abril de 2022, Astrid S. fue víctima de quien fuera su novio. “La jueza desestimó la acusación de tentativa de feminicidio bajo el argumento de que yo mal entendí las intenciones de mi agresor, quien me ahorcó en dos ocasiones por no querer seguir una relación sentimental con él”, expuso la joven en septiembre pasado al impugnar ante el Tribunal Superior de Justicia de Yucatán para que reclasificaran nuevamente su caso y se reconociera que la jueza, quien también fue Elsy Villanueva, no actuó con perspectiva de género. Finalmente en diciembre pasado su agresor fue vinculado a proceso por tentativa de feminicidio.

Violencia institucional contra las mujeres en Yucatán

“Ese es el caldo de cultivo perfecto para que a las mujeres que somos víctimas de violencia se nos siga criminalizando y sigamos siendo víctimas, no solo de nuestros agresores, sino también de la violencia institucional por parte de los supuestos sistemas de justicia, que debían protegernos y que son aliados, no de nosotras, de los agresores”, afirmó la integrante del Centro de Investigaciones Regionales “Dr. Hideyo Noguchi”.

La entrevistada agregó que el caso de Roxana Ruiz es un ejemplo paradigmático de lo que es la criminalización de quien en realidad es una víctima, al tratarse de una mujer envuelta en una serie de condiciones de desventaja, pobreza estructural y marginación, “que es víctima, no solamente de quien la viola, sino que termina siendo víctima de un sistema insensible”.

La investigadora sostiene que, además, lo ocurrido con Roxana Ruiz debe sentar un precedente para las mujeres organizadas. “Tendremos que ser muy proactivas en revisar que la ley en todos los estados de la República sea muy contundente”. Puso como ejemplo la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. “Allá habrá que agregar esto de la legítima defensa, para sentar un precedente y que no vuelva a ocurrir que alguna jueza considere excesiva alguna reacción en estado de shock de una mujer víctima de violación o abuso sexual”.

No puede ser que en un país donde existe una Ley de Igualdad entre Hombres y Mujeres, el Estado cobije y hasta le pague para ejercer funciones a juezas que en vez de estar cumpliendo con la ley y protegiéndonos de una vida libre de violencia, nos criminalicen y sean ellas quienes estén ejerciendo violencia hacia las mujeres”.

