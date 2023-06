Camino a la destrucción: testimonios del consumo de 'cristal' en Yucatán

El cristal es la droga más perniciosa jamás hecha por el hombre, ya que al principio encanta a los consumidores, pero luego los destruye totalmente, advierte Hortensia Tun Góngora, colaboradora de un local privado que brinda ayuda a drogadictos en el sur de Mérida

Ayer publicamos que miles de jóvenes yucatecos se encuentran atrapados en las intricadas redes del cristal, una peligrosa y adictiva droga que provoca trastornos del comportamiento, paranoia, alucinaciones y delirios en los consumidores crónicos.

También informamos que, según cifras oficiales, hoy el cristal es la primera droga de impacto y la más usada en Yucatán, luego del alcohol y la mariguana y que su consumo aumenta la energía y la actividad física de la personas y propicia un estado de euforia, una sensación placentera de bienestar y locuacidad, además de disminuir el apetito y la necesidad de dormir.

“A mí lo que me gustaba del cristal era la euforia que ocasionaba, las ganas de trabajar, de salir adelante y, sobre todo, la seguridad que me daba, porque yo tenía mucha inseguridad, principalmente por mi aspecto físico”, dice F.D.R., un adicto en rehabilitación de 25 años que aceptó hablar con Central 9 a condición de no revelar su identidad.

“Yo era una persona con una estructura física gordita y eso no me gustaba. Siempre quise ser flaco, porque creía que así me volvía atractivo para las mujeres, pero al ser perezoso y al tener, ¡chíspale!, mucha ansiedad por la comida, jamás pude bajar de peso. Esto es lo que me gustó del cristal: la manera en que me dejó flaco, ya que esta droga quita el apetito. Llegué a pesar 50 kilos, como quería, y hasta me enamoré de mí mismo. Me veía en el espejo y decía: ¡no manches, qué bien estoy!, ¿me explico?”

Añade: “con el cristal podía trabajar tranquilamente y hasta enamorar a una chica con facilidad. Se esfumaron todas mis inseguridades y perjuicios. No solo desapareció mi ansiedad por la comida, sino también mis ganas de fumar y, sobre todo, me daba euforia por trabajar. En mi empleo recibía elogios por mi desempeño y por eso pensaba: esta cosa (el cristal) sí me está funcionando, de allí me agarré”.

El entrevistado reconoce que a “largo plazo, sin embargo, el cristal causa mucho daño a la mente, aunque al principio la pasas ‘chido’. Sientes cómo tu mente se abre de manera en la que, ¡chíspales!, te sientes hasta más inteligente”.

“Por ejemplo, en la universidad, si tenía que exponer algún tema o presentar un examen, fumaba cristal antes y mi mente se volvía más receptiva, sentía que se expandía y se me facilitaba hacer cosas que antes no haría, como cocinar, bailar o cantar”.

Otro adicto en rehabilitación, L.U.D., en entrevista con Central 9, coincide con su compañero sobre los efectos “aparentemente positivos” del consumo de cristal.

“Lo primero que te da es seguridad. Yo siempre he sido una persona acomplejada. No me podía acercar a una mujer, hablarle y decirle cosas como estás bonita o me gustas. Eso no lo podía hacer, pero la droga me daba seguridad en mí mismo para hablar con las mujeres y convivir con las demás personas”, señala.

“Yo manejaba un taxi y sentía que el cristal favorecía, hasta cierto punto, mi relación con los clientes, aunque nunca dejé de pensar que drogarse no era correcto”.

L.U.D. también comparte la idea del supuesto beneficio del cristal en la pérdida de peso corporal.

Dice: “mi complexión es gruesa y soy de comer, no me limito, me gusta mucho la comida. Pesaba alrededor de 110 kilos y al hacer uso del cristal, una droga que inhibe el apetito, empecé a bajar de peso y eso se me hizo muy atractivo, porque durante mucho tiempo yo quería adelgazar. Terminé pesando 76 kilos o algo así. Perdí casi 50 kilos por el cristal”.

Consecuencias

Pero a juicio de quienes ayudan en la rehabilitación de drogadictos, el cristal es una droga altamente adictiva —cuando se empieza a consumir es muy difícil parar—, que ocasiona graves problemas físicos y mentales.

Unos de éstos son las alucinaciones auditivas y visuales y el delirio paranoide, en el que el adicto imagina que lo persiguen, vigilan o lo quieren perjudicar.

Sus alucinaciones generan conductas destructivas. “El adicto se lesiona a sí mismo o agrede a otros, porque piensa que los demás desean hacerle daño. Puede golpear a la gente y hasta querer matarla”, afirma Hortensia Tun Góngora.

Este es el caso de F.D.R., quien relata a Central 9 cuando intentó matar a su padre, bajo el influjo del cristal, al creer que éste lo perseguía.

“Fue el peor momento de mi adicción. Intenté (matarlo) y aquí me di cuenta de que realmente yo no podía aceptar el hecho de que me estaba quedando loco. Decía que no había manera de quedar loco (por el consumo de cristal). Me sentía una persona normal. Además creía que los vecinos me estaban siguiendo, que me vigilaban, y que mi papá tenía un complot con ellos para saber qué estaba haciendo yo”.

El cristal propicia también la capacidad del consumidor de mantenerse despierto varios días, en medio de alucinaciones de todo tipo, como lo cuenta L.U.D.

“Los delirios y las alucinaciones las sentía conforme pasaban los días sin dormir. Llegaba a escuchar, a la distancia, el perro del fondo, ladrando, como a cinco o seis cuadras. Yo nada más escuchaba a un perro ladrar, pero no sabía si era cierto o era mi mente que me engañaba. También escuchaba a las hormiguitas caminar o a los ratones correr por el techo...” (CONTINUARÁ)