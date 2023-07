Día Mundial del Rock: El ''Live Aid'' movió corazones

El 13 de julio se conmemora el Día Mundial del Rock. Ese día, en 1985, se llevó al cabo el Live Aid, el evento benéfico iniciado por el cantante irlandés Bob Geldof al que asistieron más de 75 mil personas para ayudar a combatir la hambruna en África.

Una investigación realizada por el Archivo Megateca de Diario de Yucatán recuerda que en 1984 África vivía la mayor hambruna de su historia y la desnutrición crónica amenazaba a 150 millones de personas que vivían al sur del Sahara.

La tragedia que azotaba en regiones como el Sahel y Etiopía desde hacía más de un decenio se había extendido en los últimos años por varias naciones de África Occidental.

La ayuda alimentaria que se requería en al menos 21 países afectados —según la FAO— era de aproximadamente 5.2 millones de toneladas de víveres.

Por si fuera poco, el frío en las altas mesetas etíopes destruía los cultivos que subsistían en las regiones más afectadas.

Band Aid Trust

Las imágenes de la hambruna que se reproducían en la televisión conmocionaron al mundo y llevaron a que se realizaran diversos eventos para combatir la escasez de alimentos en el continente africano.

Bajo este contexto, Bob Geldof, líder y vocalista de la banda irlandesa The Boomtown Rats, viajó al continente africano con la determinación de fundar la organización Band Aid Trust, unión musical de caridad, junto con su amigo Midge Ure, cantante de Ultravox.

Para obtener la atención del mundo, Geldof y Ure lograron comunicarse con la mayoría de los grandes y reconocidos artistas europeos de la época que, sin problemas para participar, se hicieron presentes de manera voluntaria en la Band Aid, la cual grabó en 1984 “Do They Know It’s Christmas?”, canción de éxito mundial interpretada por Jody Watley, Kool & the Gang, Bananarama, Heaven 17, Duran Duran, Culture Club y Big Country, entre muchos otros.

A pesar de conseguir 25 millones de dólares por las ventas del disco que contenía el tema, lanzado el 3 de diciembre de 1984, la primera ministra británica Margaret Thatcher se negó a eximir de impuestos al álbum grabado por 37 artistas para luchar contra el hambre.

Una solicitud en ese sentido había sido formulada a Thatcher por el líder opositor Neil Kinnock a raíz de la “acogida excepcionalmente generosa” del disco por el público británico.

La primera ministra declaró en su carta de respuesta que “no sería posible —ni siquiera justo— considerar como un caso particular esta operación de recaudación de fondos”.

A pesar de dicha complicación, el empeño de Geldof por reducir la crítica situación africana recién comenzaba.

El Live Aid

El vocalista de The Boomtown Rats aún estaba por organizar uno de los eventos más memorables de la historia del rock y del mundo contemporáneo. Fue a través de Band Aid Trust que planeó llevar al cabo un megaconcierto benéfico: el Live Aid (Ayuda en Vivo, en español).

¿Cómo surgió esta particular cita musical?

El 5 de julio de 1985 las lluvias habían terminado con tres años de sequía en al menos ocho países africanos (Burundi, Kenia, Lesoto, Marruecos, Ruanda, Tanzania, Zambia y Zimbawe), pero millones de personas podían morir aún de hambre debido a la mala distribución de los alimentos, según informaba la ONU.

El reporte de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación aseguraba que el esfuerzo internacional debía centrarse en los modos de “apresurar la entrega en zonas remotas” de las 21 naciones más afectadas por la sequía, pues se podía observar más de medio millón de toneladas de alimentos apilados en los principales puertos de Sudán y Etiopía. Sumado a ello, existían serios problemas de transportación que entorpecían la distribución de la comida en Chad, Mali y Nigeria.

En el marco de todas aquellas complicaciones en el continente africano, el Live Aid se llevó al cabo el 13 de julio de 1985 en dos sedes simultáneas: Inglaterra y Estados Unidos.

A través de la asistencia de las personas se recaudarían y administrarían fondos para combatir la hambruna en África.

El proyecto altruista tenía pensado reunir sobre un mismo escenario a las bandas y los artistas más seguidos e influyentes, sobre todo del género del rock, pero también a algunos representantes del pop.

Al concierto en Inglaterra, con sede en el estadio de Wembley, asistieron el entonces príncipe Carlos y su esposa Diana Spencer, quienes lo presidieron.

En Estados Unidos, el Live Aid se celebró en el estadio John F. Kennedy de Filadelfia.

El éxito fue tal que consiguió una transmisión de 16 horas en distintos países, lo que lo convirtió en uno de los espectáculos musicales más vistos. Con los conciertos simultáneos se recaudaron más de 100 millones de dólares, que se destinaron al fondo de salvamento de víctimas de la hambruna de África.

Entre los solistas y grupos que se presentaron figuraron David Bowie, Bob Dylan, Elton John, Paul McCartney, Queen, U2, Sting, Phil Collins, Mick Jagger, Led Zeppelin, Black Sabbath, Judas Priest, Duran Duran, Sting, George Michael, Scorpions, Billy Joel, Carlos Santana, Stevie Wonder, Dire Straits, The Who, Tina Turner y Eric Clapton.

Dobleteó

Phil Collins fue capaz de tocar y cantar en los dos escenarios el mismo día, pues primero se presentó en Londres y luego tomó un vuelo en el avión supersónico Concorde que lo llevó a Filadelfia a tiempo para participar en el concierto estadounidense.

Otras personalidades también colaboraron para acabar con la hambruna en África.

En los conciertos se escuchó la canción “We are the World”, compuesta por Michael Jackson y Lionel Richie e interpretada por un grupo de estrellas de la música (Diana Ross, Bruce Springsteen, Cindy Lauper, Stevie Wonder) reunido bajo el nombre USA for Africa. Las ventas del tema llegaron a sumar casi 20 millones de dólares desde su lanzamiento en marzo de 1985.

Pero no solo los músicos aportaron a la causa, sino que también lo hicieron los participantes en el torneo de tenis de Wimbledon, que donaron el 5% de sus premios a la campaña.

Algunos de los artistas y bandas que se presentaron el 13 de julio han sido plasmados en las páginas del Diario en sus momentos de mayor popularidad. Por ejemplo, Paul McCartney, de Los Beatles; Madonna, Elthon John y Mick Jagger.— Patricia Garma Montes de Oca