Santiago Creel en Yucatán: necesario corregir la fallida estrategia de seguridad de AMLO

En su primera visita a Yucatán como aspirante a coordinar el Frente Amplio por México, el diputado federal Santiago Creel Miranda dice que el país está en una situación de emergencia y urge la reconciliación de los mexicanos, confrontados por una política de odio y resentimiento impulsada desde el Palacio Nacional.

El presidente de la Cámara de Diputados deplora que la estrategia de seguridad del gobierno de Andrés Manuel López Obrador se refleje en un saldo de guerra, con una cifra de muertos y desaparecidos nunca vista y con un dominio del crimen organizado en varias regiones.

Se trata, subraya, de una estrategia criminal copiada por los gobernadores de Morena en varios estados de la República.

El exconsejero del Instituto Federal Electoral, hoy INE, y exsecretario de Gobernación añade que quiere ser coordinador del Frente Amplio por México para impedir que continúe la destrucción de instituciones que él, desde las arenas ciudadana y política, ayudó a construir.

Y si no resultara favorecido en este proceso, que califica de democrático, afirma que apoyará a quien la gente decida.

¿Cómo van las actividades en busca de la coordinación del Frente Amplio por México?

Son muy intensas. Son pocos días que faltan... Prácticamente 40 días para que lleguemos a septiembre (mes de una encuesta amplia).

No es una competencia típica, porque todos hemos subordinado nuestro proyecto individual, legítimo, pero un proyecto al fin y al cabo individual, al interés del país.

Todos estamos muy conscientes de que tenemos que resguardar lo que es México. Eso hace que el proceso sea muy distinto, un proceso limpio y abierto. Es un proceso democrático e innovador, porque por vez primera se llevará al cabo una primaria en el país. ¿Qué quiere decir esto? Que los ciudadanos van a decidir auténticamente quién va a ser el coordinador del Frente Amplio por México.

Lo van a hacer de dos maneras: es un procedimiento complejo y mixto. Es mixto porque por una parte votan los ciudadanos, y por la otra va a haber una encuesta. Y es complejo porque estamos en estas dos pistas trabajando, una para tener más presencia y conocimiento, y otra para ir haciendo acuerdos con los distintos grupos de la sociedad.

Lo que más valoro es el acuerdo, porque el acuerdo delFrente significa unidad, y la unidad es la condición necesaria para ganar.

¿Qué opina del proceso que siguen las “corcholatas” del presidente López Obrador?

Es un proceso antidemocrático. Simplemente el nombre de cómo se designa a los aspirantes es un regreso de varias décadas a la forma como se hacían las designaciones de un presidente de la república. Designaciones, no elecciones.

En primer lugar, el término corcholata implica que alguien destape, y quien destapa en este caso es el presidente de la república. En segundo lugar, han gastado un dinero absolutamente desbordante por todo el país, tapizándolo con espectaculares, con bardas pintadas, y estamos hablando de cientos de millones de pesos.

¿Ese dinero de dónde viene? Nadie absolutamente sabe. Las respuestas son verdaderamente inconcebibles. No sabemos quiénes pusieron los espectaculares. O sea, no podemos saber quiénes pusieron más de mil espectaculares en todo el país para los tres aspirantes de la coalición oficial. No se puede saber de las miles y miles de bardas pintadas. Estamos ante una situación de total impunidad.

Además, esto significa adelantamiento a la elección. Deberían estar castigados por la autoridad electoral, pero no solamente por eso. Han venido llevando este proceso desde hace casi un año. Están compitiendo y no lo están haciendo bajo una figura legal. Nosotros sí. Es una de las distinciones más importantes. Nosotros optamos por un camino que establece la Ley de Partidos Políticos en su artículo 85 con toda claridad. ¿Qué autoriza ese artículo? A que los partidos formen un frente y que éste tenga un objetivo no electoral.

¿Cuál es el objetivo no electoral? Pues el objetivo es, primero, contar con un coordinador y no hay método. No habiendo método, pues podemos hacer cualquier método para elegir a ese coordinador.

De la oposición a la pluralidad electoral

Segundo, el objetivo central es ir agrupando a la oposición. No estamos pidiendo el voto. Estamos pidiendo adhesiones a un frente que eventualmente puede convertirse en una coalición electoral y registrarse, pero ya digamos no en términos de un frente sino en términos de una coalición. Y esa coalición electoral será el vehículo para entrar a la elección de 2024.

Pero allí no acaba. Acaba cuando se transforma en una coalición de gobierno, y esto es lo más importante, porque es la innovación de un sistema político nuevo. ¿Y por qué es nuevo? Primero, porque en el gobierno van a participar distintos partidos políticos, anteriormente antagónicos.

Segundo, porque ese gobierno implica una pluralidad, una diversidad, y además una inclusión por parte de los ciudadanos. No solamente eso: va a implicar una coalición legislativa que soporte la política pública de ese gobierno, de tal manera que este modelo es un modelo nuevo para nosotros. Santiago Creel, durante su visita a Diario de Yucatán. Fotografías de Sofia Vital

Es un modelo que se utiliza en buena parte de Europa y en algunos países sudamericanos, como es el caso de Chile.

Por último, diría yo que el gobierno de coalición va a transformar el sistema de partidos. ¿Por qué? Porque las primarias llegaron para quedarse. Y entonces, lo que deberíamos hacer es normar las primarias nacionales obligatorias en todo el país.

¿Qué implica esto? Implica que los dirigentes ya no tendrán el poder de esa partidocracia antigua que todavía padecemos. Con una primaria abierta a la sociedad, quienes van a decidir los candidatos de los distintos partidos son los ciudadanos.

Esto va a tener un impacto fundamental en los partidos políticos y marca un rumbo de futuro y de modernidad a nuestra democracia. Es un paso hacia adelante que no habíamos dado.

Ante esta realidad, ¿no habría que ponerle más dientes a la autoridad electoral, cuyas voces son desoídas y desacatadas?

Mucho más dientes, pero sí hay necesidad de hacer un cambio de fondo en la autoridad electoral porque el sistema político necesita modificarse. El presidencialismo rígido ya no es un sistema que aloje la realidad del siglo 21 en un mundo globalizado.

Tenemos que repensar el sistema político y al repensarlo tendremos que repensar con esta nueva reforma al sistema electoral.

En este México polarizado hay quienes ven con cierto pesimismo el país que recibirá el próximo presidente o presidenta. ¿Cuál es su diagnóstico?

Santiago Creel Miranda, durante su visita a Diario de Yucatán, junto al periodista de esta casa editorial Ángel Noh Estada. Fotografías de Sofia Vital

Ése es el reto, y por eso quiero ser el coordinador del Frente y eventualmente presidente de la República. ¿Por qué? Porque lo primero que necesita este país es reconciliarse consigo mismo, entre mexicanas y mexicanos que hoy están confrontados. Se ha sembrado la semilla del odio, de la discordia, de la confrontación y del resentimiento.

Un país dividido no va a ninguna parte. No va a arribar a buen puerto un país dividido. Cuando una familia se divide, esa familia se acaba. Cuando un partido político está dividido pierde elecciones. Cuando un país se divide, su desarrollo naturalmente se frena.

Entonces, lo que hay que hacer es un proceso de reconciliación. Y mi vida política ha sido un diálogo entre diferentes, ha sido el poder buscar las coincidencias a pesar de las diferencias de quienes pensamos distinto, y esas coincidencias traducirlas en instituciones, como ha sido el antiguo IFE, hoy INE; como ha sido el antiguo IFAI, hoy INAI, es decir, el instituto de transparencia; como ha sido la Auditoría Superior de la Federación, como ha sido la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, hoy totalmente descuidada y además con una presidenta que surge de un fraude en el Senado, y por otra parte instituciones como el Instituto Nacional de las Mujeres y el Instituto contra la Discriminación de las Personas, que dirigió Gilberto Rincón Gallardo.

Ambas instituciones surgen de la Secretaría de Gobernación porque eran antiguas facultades. Cuando llego yo a la Secretaría es que tienen que traducirse en instituciones autónomas, instituciones independientes.

Lo mismo hicimos cuando se consolidó la autonomía constitucional del Inegi, porque pensamos que la agencia de datos nacionales tenía que contar con una independencia, con una autonomía, para que sus investigaciones y sus números no fueran sesgados.

Después nos tocó igualmente crear el Coneval, la institución que mide las políticas sociales. ¿Por qué platico todo esto? Porque estas instituciones se hicieron a base de un proceso de conciliación, de negociación, de diálogo y de cumplimiento de la plabara dada.

Reconciliación, una necesidad en México

Lo que hoy necesita el país son, desde el punto de vista mío, dos cosas: reconciliar a los mexicanos, quitar ese huevo de serpiente que puso López Obrador en medio de la sociedad, que se llama odio, resentimiento, confrontación, y prácticamente exterminio y polarización. Esto hay que quitarlo de manera inmediata.

Hay que reconstruir las instituciones. Y si me ha tocado a mí ser parte de esa construcción, pues tengo la experiencia en los dos problemas fundamentales que tiene el país. Hay uno tercero, que es de un orden principalísimo que cubre a los dos anteriores y tiene un componente político diferente: la violencia.

¿Cuál es el impacto de la violencia y la delincuencia?

Esa violencia se da principalmente por la participación del crimen organizado. De allí surge el 70% de la violencia en el país. Hay muchas regiones que están tomadas por el crimen organizado. Afortunadamente no en Yucatán, pero sí, por ejemplo, en el estado vecino de Quintana Roo. Y en Zacatecas, en Michoacán, y ahí pondría a Colima y otros estados de la república.

Como secretario de Gobernación, del año 2000 al 2005, fui encargado de la seguridad interior del país. En ese tiempo recibimos al país con 14 crímenes violentos por cada cien mil habitantes de parte del gobierno del presidente Zedillo.

Cinco años después, esos 14 crímenes violentos por cada cien mil habitantes se transformaron en ocho por cada cien mil habitantes. Es decir, la reducción fue casi del 30%, y en los últimos 70 años no ha habido un solo gobierno que baje la violencia en esos niveles.

¿Cómo estamos ahora?

Alrededor de 29 o 30 crímenes violentos por cada cien mil habitantes, pero si nos vamos a estados como Colima, son 100 crímenes violentos por cada cien mil habitantes. Si nos vamos a Michoacán, especialmente a Tierra Caliente y Lázaro Cárdenas, más o menos las cifras son iguales.

Contamos con el lamentable y reprobable caso de que de diez de las ciudades más violentas, seis están en México. Y por cierto, Latinoamérica es el subcontinente más violento del mundo. Si nos preguntamos por qué, es por el crimen organizado.

Es decir, padecemos ese cáncer que es un cáncer trasnacional. Por eso el problema no se puede resolver viendo solamente a México. Hay que alzar la mirada, y lo que yo haría, lo primero que yo haría, es convocar a una conferencia continental, porque aquí tenemos 163 mil muertos en lo que va de esta administración, pero Estados Unidos tiene cien mil muertes al año por sobredosis de fentanilo.

Y si nos vamos a Honduras, que es el país más violento del subcontinente, el índice de homicidios violentos es de 193. San Pedro Sula es la capital más violenta del nundo, y los saldos que tiene Latinoamérica, particularmente México, son saldos de guerra.

Entonces, con la experiencia que tengo para conciliar, para construir instituciones, para dialogar con personas que piensan distinto a mí y a pesar de eso llegar a acuerdos, y con la experiencia con que cuento para combatir los índices de violencia, estoy listo, decidido, a estar en el primer frente de batalla, primero para lograr la coordinación del Frente.

Soy una gente seria, no me gusta la política del populismo, no me gusta la política de la caricatura, estoy en contra de la trivialización de la política. Estamos en un México que vive una urgencia nacional.

Se observa mayor violencia en estados donde gobierna Morena. Sus autoridades alegan que así los recibieron. ¿Es simple coincidencia?

No, no es coincidencia que Veracruz, que Colima, que Zacatecas y Michoacán estén en una situación de violencia. ¿Por qué? Porque los gobernadores copian a su auténtico jefe que es el presidente de la república. El presidente de la república tiene una estrategia criminal, y muy dura, porque quien tiene una conducta criminal es un criminal. La estrategia criminal es de abrazos y no balazos. El saldo son 163 mil muertes en lo que va del sexenio, con 44,000 desaparecidos.

Si te vas a los Semefos tenemos 58 mil cadáveres que no se han reconocido: ¡58 mil! Y en el plano de los feminicidios tenemos casi 15,000.

Son números nunca vistos...

¡Son saldos de guerra! Si revisas los números de Ucrania, que vive una guerra terrible, injusta, y ves los de nosotros, estamos en una situación parecida (Continuará).