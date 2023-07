Elogios de Julio César Chávez al yucateco Miguel Canto Solís

El hombre que más ha puesto arriba el nombre de México en el boxeo internacional no se guardó nada cuando se le mencionó a Yucatán, la cuna de grandes campeones mundiales de la Fistiana.

Julio César Chávez, el “gran campeón mundial mexicano”, como le anunciaba Jimmy Lennon Jr. en las funciones en que peleaba, vertió ayer grandes elogios para los gladiadores yucatecos, en especial para Miguel Canto Solís, a quien consideró como uno de sus peleadores “favoritos de siempre”, y ofreció, como compromiso, sumarse a algún homenaje para el “Maestro” que están planeando.

Chávez, múltiple campeón y figura fundamental de una época en que el boxeo mexicano dominó, como cuando los peleadores yucatecos, estuvo ayer en una conferencia de prensa como parte de las actividades del lanzamiento oficial del proyecto inmobiliario de Akún Mayab Residences, en el que la leyenda del boxeo es socio destacado, al adquirir los primeros dos condominios y ser invitado especial para la apertura.

“Este es un proyecto que me ofrecieron, lo vi lejano, pues vivo en Tijuana y en Culiacán, entonces se me hizo muy largo para venir acá, pero ya que me enseñaron el proyecto, me dijeron como estaba la cosa, ya que vine a verlo, pues me quede encantado y aquí estoy. Mérida es uno de los lugares más seguros de la República, me quedé contento con eso, si te vas a otros estados, pues hay mucha inseguridad, mucha violencia, y Mérida lo que te garantiza es que vivas a toda madre”, dijo el laureado exmonarca, en una entrevista exclusiva con el Diario y Grupo Megamedia, sobre el proyecto de la “comunidad Akún”, y se dio tiempo, en otra parte de la charla, para destacar la admiración que siente por los históricos del boxeo yucateco.

En la conferencia de medios, realizada en el hotel Hyatt Regency, igual expresó situaciones de su vida dentro y fuera del cuadrilátero, de sus éxitos como peleador y sus esfuerzos como ser humano para alcanzar objetivos y, cuando estuvo involucrado en situaciones de drogas, “todo lo que pude para poder vencerlo, y que, creo, es la victoria más grande de mi vida”.

Portando elegante guayabera blanca, con colorido bordado en uno de los laterales, Chávez González lleva al pecho un dije de oro en forma de guante de boxeo. Relacionamos en la plática que uno similar usaba el “Maestro” Miguel Canto, no de oro, claro, y que le fue robado. Y entonces, le salieron los elogios para el hombre récord que fue llamado el “mejor peso mosca de la historia”.

“La verdad es que, inclusive hoy, hablaba con el presidente municipal de aquí de Mérida (visitó al alcalde Renán Barrera Concha) para hacerles un homenaje a los campeones que ha tenido Yucatán, a Miguel Canto, a Guty Espadas, al ‘Chato’ (Castillo), a Juan Herrera, a Lupe Madera, que en paz descanse”, recordó entre muestras de emociones.

“Miguel Canto ha sido uno de mis favoritos de toda la vida, por su boxeo, por su técnica, y los demás los recuerdo, todos bien aguerridos, siempre dejaban todo en el ring. Yucatán siempre ha tenido grandes campeones mundiales”.

Y ahora, le señalamos, “el más grande del boxeo mexicano estará en la tierra del más grande de nosotros”, a lo que “JC” respondió:

“Estoy bien contento, fíjate que no he tenido el gusto de saludar muchas veces a Miguel Canto, solo una vez, creo que dos veces, pero ahora que se haga el homenaje voy a venir a estar junto con él. Me dará muchísimo gusto poder hacerle el homenaje”.

El legado de Julio César Chávez

Y del reconocimiento y compromiso, con apretón de manos, dijo: “Ya está bien trabajado el homenaje. Es compromiso de Julio César Chávez”, expresó el hombre que se hizo monarca venciendo en 1984 a Mario “Azabache” Martínez, en pelea unificatoria por el cetro superpluma del CMB.

Comenzó entonces, en aquel lejano 1984, una estela de éxitos que le catapultaron, pronto, como el mejor peleador mexicano de la época, y luego como una leyenda universal, llegando a un nicho en el Salón de la Fama del Boxeo Mundial en Canastota, Nueva York.

Y la conferencia, acompañado por directivos de Akún Mayab Residences, se abordó el tema de su ascenso a la gloria, con toda clase de sacrificios, y el infierno que Chávez vivió después por su adicción.

“El gran campeón mexicano” se sinceró:

“¡Se necesitan hue... en la mañana, al mediodía y en la noche! para llegar a ser alguien”, dijo primero, arrancando sonrisas.

Y continuó sobre la otra parte de la vida propia, con profunda seriedad.

“Doy a veces mi testimonio de vida, pláticas motivacionales, sobre todo para jóvenes porque tuve problemas de adicciones. Todos tenemos un sueño, un propósito en la vida… Creo que para alcanzarlo se necesita dedicación, perseverancia, trabajo y, lo más importante, disciplina. Todos podemos llegar hasta donde nos lo propongamos siempre y cuando tengamos las ganas, la disciplina, el coraje de salir adelante. En mis pláticas se lo digo a los padres de familia: ‘esto es de prevención y atención’. Tengo clínicas de adicciones, yo duré años con mi adicción, nadie daba un peso por mí, nadie creía que pudiera recuperarme, pues fueron más de 15 años drogándome día y noche, y lo superé gracias a un programa de rehabilitación. Por eso puse las clínicas, para ayudar a mucha gente que tiene los problemas que pasé. Es difícil salir solo, siempre se necesita un programa de rehabilitación”.

“Hay que estar pendientes de nuestros hijos”, dijo.

Con momentos de emotividad por el tema tratado en primera persona, Julio César Chávez expresó: “No me lo van a creer, pero el 10 de agosto cumplo 14 años libre, sin alcohol y sin drogas. Ése es el legado más grande que tengo. Se los juro por Dios. En el boxeo se gana y se pierde, y yo llegué a 90 peleas invicto, más de 15 años sin perder, y gané varios campeonatos mundiales, pero éste no lo cambio por ninguno, porque este campeonato me salvó la vida. ¿Qué se necesita? Se necesitan hue... en la mañana, al mediodía y en la noche”.

Así la historia de Julio César Chávez González, la gran leyenda mexicana del boxeo mundial. “Estoy muy contento de estar aquí, me visitaron, tardaron, y me convencieron.”, afirmó.— Gaspar Silveira Malaver