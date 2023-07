Caso de Rommel Pacheco y otros políticos, bajo análisis: "El INE, amedrentado"

“Hay leyes que los partidos están violando, y el árbitro que antes tenía fuerza para decir apéguense a la ley, no se adelanten, o sea el INE, se ve rebasado por la dinámica que imprimieron los partidos, sobre todo Morena, que inició las campañas de sus ‘corcholatas’ mucho antes... por eso vemos hoy aquí a personajes como Rommel Pacheco que sin ton ni son se lanzan por una candidatura, sin presencia ni experiencia política”, afirmó ayer Othón Baños Ramírez, investigador de la Unidad de Ciencias Sociales de la Uady.

“Esto no beneficia a la democracia, ya lo vemos, al contrario, se corre peligro de que no sean los mejores personajes comprometidos con la sociedad aquellos que puedan aparecer en la boleta de las próximas elecciones, sino que sean aquellos que venden su imagen de manera mercadológica, sin experiencia”, advirtió.

INE, rebasado por los partidos

Ante el surgimiento de más publicidad de otros aspirantes a la candidatura por la gubernatura, que incluso ya fueron denunciados por considerar que son actos anticipados de campaña y violan las leyes electorales se buscó al investigador político de la Uady para solicitarle su opinión al respecto, quien consideró que todo es responsabilidad de las mismas autoridades, que no le ponen un freno.

“El Instituto Nacional Eelectoral (INE) a partir de que concluyó el periodo de Lorenzo Córdova Vianello como su presidente realmente se debilitó; quedó prácticamente supeditado o amenazado, amedrentado por el presidente del país. Ya no dice nada de las violaciones que hacen los partidos de las leyes electorales, ahí está el asunto”, puntualizó.

Baños Ramírez manifestó que hay leyes que los partidos están violando y la autoridad que antes tenía fuerza para decir apéguense a la ley, no se adelanten, era el INE como figura rectora electoral, "pero lamentablemente ya fue rebasada por la dinámica que imprimieron los partidos".

Morena, imitado por otros partidos

Además señaló que el partido en el poder y la principal fuerza política del país (Morena) hace claras violaciones a la ley y por eso los otros institutos políticos “pues dicen, si ellos violan la ley, porque nosotros no, y lo repiten”.

El académico consideró que precisamente a raíz de esa situación hoy se ve que en regiones como aquí en Yucatán, donde habrá elecciones para gobernador junto con las del presidente del país, propician el surgimiento de algunos personajes que se creen con derecho a buscar su postulación.

“Siempre ha habido interés de muchas personas que estando en una posición política quieren aprovechar para lanzarse a una candidatura, cuando realmente no tienen arraigo y antecedente, como Rommel Pacheco, a quien le regalaron la diputación federal, y ahora simplemente como voluntario que se lanza al ruedo sin ton ni son”, comentó.

El investigador mencionó que el diputado federal panista, quien ha manifestado su intención de ser candidato a gobernador por el PAN, "no tiene penetración, tampoco trabajo de base, solo se le conoce en los medios por su antecedente deportivo, pero nada qué ver con que tenga una labor política y experiencia en la materia, y así sucesivamente se puede ver que se lanzan otros sin ton ni son, sin presencia".

Candidatos en 2024 podrían no ser los más comprometidos

En su opinión esos personajes se aprovechan de sus posiciones, pero eso no beneficia a la democracia, por el contrario se corre el peligro de que no sean los mejores personajes comprometidos con la sociedad aquellos que puedan aparecer en la boleta.

“Personajes de esa naturaleza, que por la mercadotecnia se hacen presentes en la política, es lo que vemos ahora y aparecerán más de estos personajes, dada la postura tan relajada que opta por llevar al cabo el INE frente a esas violaciones de la ley electoral”, anticipó.

El entrevistado reiteró que simplemente por esta situación ya expuesta y su propia voluntad, porque en un momento dado piensan que pueden lograr algún tipo de aprobación o destape por parte de los partidos deciden lanzarse.

El caso Rommel Pacheco

“Aunque creo que Rommel Pacheco no se lanzó por sus propias pistolas, o alguien del PAN ya hubiese salido a decir que no lo han considerado. Evidentemente hay una aprobación de los directivos y partidos políticos, ahora sin ser los tiempos ni de precampaña, se aprovechan de ese desorden imperante que tiene el INE sobre los procesos electorales en los que no vemos sanciones, o que realmente hagan llamado más enérgico, eso pasa con los candidatos”, indicó.

El académico insistió en que son personajes que buscan candidaturas, además de ser parte de esa voluntad que se ve que tienen Morena y los partidos de no apegarse a la ley electoral, y ser ellos mismos quienes digan qué se tiene que hacer.

Recordó que el mismo presidente del país sigue haciendo campaña para su partido violando las leyes, al mostrar en sus conferencias que las encuestas le favorecen a su partido, y una voz tímida de repente de alguien del INE o más bien la prensa dice que son violaciones. - DAVID DOMÍNGUEZ MASSA