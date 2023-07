Alejandro Basulto Martínez, un músico disciplinado

Le gusta componer sin pautas y dirigir sin sentirse más importante que los músicos de la orquesta. Estudioso, meticuloso y discreto, a Alejandro Basulto Martínez le gusta estar preparado hasta para la entrevista (solicitó las preguntas con antelación), ya no digamos aprenderse las partituras de pies a cabeza porque “ahí radica la autoridad de un director, en qué tan bien se sepa la música”.

De sus 39 años de vida, 23 se los ha pasado estudiando música: tiene dos maestrías, una en composición académica y otra en composición de música para cine, y un doctorado en dirección de orquesta; ha compuesto más de una veintena de obras, la mayoría por comisión, lo que demuestra su visibilidad como autor; ha dirigido orquestas de México y el extranjero, y recibido importantes premios nacionales e internacionales.

El actual director de la orquesta de la Universidad de las Artes de Yucatán (UNAY) descubrió la dirección casi por azares del destino, cuando ya tenía una carrera como compositor.

Alejandro Basulto se inició en la música “ya viejo”, a los doce años, cuando se compró una guitarra eléctrica con sus ahorros porque le encanta el rock. Por desgracia, reconoce que era muy mal intérprete.

El deseo de mejorar lo llevó a inscribirse, a la edad de 16 o 17 años, al Centro Estatal de Música “José Jacinto Cuevas” (Cemus), donde conoció al guitarrista clásico Manuel Rubio, quien le cambió la vida porque le enseñó disciplina. “Rápidamente fui mejorando”.

Alejandro también estudió Derecho en la Uady, consciente de que la música era una carrera difícil en la que empezó muy tarde, pero vio que ser abogado no era su verdadera vocación.

Tras un semestre en la naciente Escuela Superior de Artes de Yucatán, decidió continuar su licenciatura en guitarra en el Conservatorio de Jalapa.

“Toda la vida le agradeceré a Cecilio (Perera) que me puso en contacto con su profesor de guitarra, Alfredo Sánchez, y me prestó por varios años una guitarra que ganó en uno de sus concursos, porque yo no tenía dinero para comprarme una”.

Compositor

Después de cuatro años en Jalapa, y con el sueño de escribir su propia música, decidió ingresar al Conservatorio de Las Rosas, en Morelia, para estudiar composición. Allí estuvo otros cuatro años, de 2008 a 2012.

“Por azares del destino en ese conservatorio comencé a dirigir. Un día llegué a un ensayo en el que iban a tocar una obra mía, pero no se presentó el director, así que me dijeron ‘vas’. No tenía ni idea de qué estaba haciendo pero me gustó, así empecé a dirigir mi propia música y la de mis compañeros”.

Terminando la licenciatura y recién casado, en 2012, el músico se mudó a Barcelona con su esposa, arquitecta de profesión, para estudiar un curso de música para cine.

“Antes, más que ahora, la composición era muy académica y disonante, yo no estaba de acuerdo con ciertas pautas; mientras que las composiciones para cine eran lo que yo quería, escribir melodías, armonías, que la orquesta sonara grande y trabajar colaborativamente, porque la composición y la guitarra son oficios muy solitarios y yo desesperadamente quería trabajar en proyectos colaborativos, estar en contacto con directores, productores…”.

Música para cine

En Barcelona terminó la maestría en música para cine y estudió un diplomado en dirección de orquesta, tras lo cual ha trabajado en unos 10 proyectos grabados en Europa del Este con orquestas como la sinfónica de Bratislava, la de Kiev, Ucrania; la de la radio de Macedonia y la de Budapest, haciendo música para animación con el afamado estudio AVA (Artes Visuales y Animación) con sede en Canadá, que incluyen iMapp Bucharest, Luna Fete (Nueva Orleans) y Circles of Light en el Teatro Bolshoi.

Una maestría en composición académica y un doctorado en dirección de orquesta fueron los siguientes logros de Alejandro, en la escuela de música de la Universidad de Houston, Estados Unidos, un país donde asegura hay muchas oportunidades en el arte para los migrantes, a diferencia de Europa.

“Si bien no es fácil sobresalir, pues el nivel de competitividad es muy alto, respetan el esfuerzo, el trabajo y el deseo de superación. Siempre estaré muy agradecido con Estados Unidos porque aparte fui con una beca estadounidense, con dinero de impuestos estadounidenses y mexicanos, la beca Fulbright-García Robles”.

Alejandro estuvo seis años en Houston, donde entre otros cargos fue director asistente en el Moores Opera Center del maestro Raymond Harvey, quien sería uno de sus mentores.

“Es uno de los mejores maestros de música que he visto en mi vida, y llevo muchos años estudiando música, apliqué para el puesto y de suerte me lo dieron, por eso en Houston dirigí ópera por tres o cuatro años”.

En colaboración con la dramaturga regiomontana Criseida Santos Guevara, Alejandro escribió “Delmas”, su única ópera, de apenas media hora de duración.

Sobre qué tan factible es que una orquesta interprete la obra de un compositor nuevo o joven, asegura que es lo más difícil, pues hay mucha gente componiendo música nueva.

“Pero yo tuve la fortuna de aprender a componer para orquesta haciendo música para imagen y en Estados Unidos hay muchas más oportunidades de que toquen tu obra que en otros países, es más amable”.

¿Cómo fue escuchar por primera vez una obra tuya con una orquesta?, le preguntamos.

“Fue irreal, la energía que proyecta la orquesta al tocar no te la esperas, es sensacional”, dice sobre “Música de cantera”, la obra de su autoría que se grabó en Ucrania como proyecto de graduación de su maestría.

“Conforme ha sucedido muchas veces (que interpreten su obra) encuentras cómo hablar con los músicos, cómo pedirles ciertas cosas. Normalmente el director de orquesta es tu interlocutor, el mundo de la orquesta tiene muchas etiquetas, es como la milicia de la música, hay muchos rangos y disciplina”.

“Cuando tocan tus obras nunca es exactamente lo que te imaginas, pero muchas veces es mejor de lo que te imaginas, y cuando es peor hay que averiguar si es algo que deben mejorar los músicos, el director o tú como compositor, y eso es lo que toma más tiempo”.

Como compositor, la mayor parte de las obras que escribe Alejandro son por comisión (encargo), y el músico que la solicita es el que determina qué tipo de obra quiere y con qué instrumentos, y otro tanto de obras, que ya casi no escribe, son para concursos, donde hay ciertos lineamientos, así que queda poco espacio para que componga las obras que él quisiera, aunque tampoco sufre por ello.

“Me gusta mucho la comisión, sobre todo si el músico que me pide la obra tiene algo que no esperaba, eso me encanta”.

A Alejandro no le gusta identificarse con ninguna escuela, llámese nacionalismo o postmodernismo, por ejemplo, sino pensar en las necesidades expresivas de lo que tiene que decir.

“Me encantan el metal, la cumbia, la salsa, el rock, la música de cine… Pero el que no quiera encasillarme no quiere decir que no tenga un estilo y una voz, hay mucho en común con todos esos gustos que trato de refinar en mi trabajo y también muchos maestros me han influenciado, pero no quiero ser una copia de lo que vino antes, quiero escribir mi música para lo que hay y lo que somos”.

Director aplicado

En los once años que Alejandro vivió fuera de México, entre Barcelona y Estados Unidos, sólo una vez dirigió su propia música, en Nueva York.

Para él, dirigir una orquesta con músicos de mayor edad o experiencia que él no es un problema, porque la capacidad no tiene edad.

“Es normal que el músico quiera trabajar con alguien capaz y a veces la falta de experiencia de la juventud, que se compensa con energía e ideas frescas, puede parecer un factor en contra. Pero yo estoy ciegamente convencido de que no importa la edad, la autoridad de un director de orquesta viene de qué tan bien se sepa la música, estudiar la partitura es fundamental”.

Agrega que el director de orquesta no es un rango, no está por encima de los músicos, “es un oficio, así como el flautista toca la flauta pero no sabe tocar un violín, el director sabe agarrar una batuta y llevar una orquesta, pero no me considero ni más ni menos que nadie, soy uno más, tengo otras responsabilidades con la batuta, es cierto, pero eso no demerita las muchísimas responsabilidades que tienen los músicos en el escenario”.

El actual director de la orquesta de la UNAY asegura que con la orquesta que sea siempre hace lo mejor que puede con lo que tiene. En el caso de las orquestas juveniles, indica que lo más grato es ver el desarrollo de los miembros, los talentos que van surgiendo.

“En un mundo ideal, la manera en la que uno se prepara para dirigir una obra es tener mucha claridad mental de lo que uno quiere de la partitura, no hay inspiración, sino entender en términos musicales por qué el compositor hizo lo que hizo y que todas mis decisiones se basen en una lectura profunda de la partitura, no de lo que yo haría, sino de por qué el compositor hizo esto o aquello”.

Feliz de regresar

Para Alejandro, que actualmente está escribiendo un concierto para marimba y orquesta para Eusebio Sánchez, un “solista excepcional”, ha sido muy lindo regresar a Yucatán luego de 17 años de estar en el extranjero.

“Apenas llevo dos años aquí, pero es muy grato ver lo mucho que ha avanzado a nivel cultural el Estado, ver que a la gente le importa la cultura, y tener el privilegio de trabajar con las nuevas generaciones”.— Patricia Garma Montes de Oca