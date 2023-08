Los mayas eran caníbales

La práctica de la antropofagia en las culturas prehispánicas sigue siendo motivo de polémica, ya que expertos aseguran que eran rumores que reprodujeron los cronistas de la época sin haber visto nunca estos actos, para clasificar a sus habitantes como bárbaros e inferiores y así justificar la Conquista. Sin embargo, códices como el Florentino, el Tudela, el Magliabechano y el Borgia representan rituales en que individuos eran sacrificados, desmembrados y consumidos.

Stan Declercq, doctor en Estudios Mesoamericanos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), dice que el debate académico acerca de si en Mesoamérica se practicaba la antropofagia o no estalló en 1977, con un artículo de Michael Harner en donde propuso que el canibalismo “azteca” se debía a las deficiencias nutricionales de los habitantes de la Cuenca de México, explicación refutada y criticada casi inmediatamente por los especialistas.

A partir de allí, varios investigadores como Sahlins, Duverger, González Torres, Nájera Coronado, Carrasco y Graulich, entre otros, analizaron el fenómeno del consumo de un prisionero de guerra o de un esclavo enfocado en establecer una tipología de canibalismos, con el fin de entenderlo como un ritual religioso.

Según las crónicas, en 1511, cuando el capitán Valdivia, Gerónimo de Aguilar y Gonzalo Guerrero naufragaron y tocaron tierra en la costa de Yucatán, fueron capturados por el señor maya Halach Uinik. El capitán Valdivia fue sacrificado con cuatro de sus compañeros, y su carne servida en un festín. Los otros prisioneros fueron encerrados y engordados para su posterior matanza, aunque Aguilar y Guerrero escaparon. Y todos ya sabemos qué pasó con Gonzalo Guerrero después.

A raíz de nuevos hallazgos que comprueban que los mexicas sí cocinaban carne humana, expertos aportan su punto de vista acerca de si en Yucatán los mayas consumieron carne humana de forma ritual o en algún otro contexto, o en ninguno.

Sin dudas de la antropofagia en Mesoamérica

El arqueólogo Mario Garrido Euán dice que “no hay ninguna duda de la existencia de la antropofagia en Mesoamérica, pues hay evidencias, tanto arqueológicas como históricas, de que era una práctica, si no muy común sí recurrente, sobre todo entre los aztecas, que le daban un sentido ritual. Pero obviamente, la más documentada es la asociada con las élites que hacían de los sacrificios humanos un gran espectáculo, justificado por razones religioso-militares”.

Grabado de una obra de Américo Vespucio donde se ven piernas, brazos y cabezas humanas colgantes, y a mujeres y niños degustándolas

“Pero, las personas comunes ¿también mataban gente para comérsela? Sí y no, considero que también entre los pueblos prehispánicos era considerado un tabú la antropofagia, pero sólo cuando se trataba de la comunidad; si atrapaban a gente de otros lares, que pudieran ser enemigos o forasteros, también eran considerados una gran fuente de proteínas, las cuales escaseaban durante grandes períodos de tiempo. Obvio que este tipo de antropofagia no está reflejada en vasijas ni estelas, pues estamos hablando de gente común y corriente que no tenía acceso ni a la escritura. Los únicos que reflejan esa antropofagia de ‘baja intensidad’ son los cronistas, que se horrorizan con lo que ven y lo plasman en sus escritos con ningún otro interés que contar lo que ven (yo al menos no le veo otro ‘interés’ oculto)”.

Agrega que los “mayistas light” (por lo general, con pocos conocimientos de arqueología) son los que tratan de “justificar” este tipo de prácticas entre los pueblos prehispánicos, poniendo a los españoles como “inventores” de algo tan horrendo, porque a ellos les parece “horrendo”; les da urticaria la verdad porque suelen idealizar todo lo que sea “indígena”. Son sus propios prejuicios los que les impiden ver y analizar a las culturas como realmente fueron. La antropofagia allí está, existió y no se puede negar.

Los mayas consumían carne humana

Por su parte, Orlando Cámara Moguel, arqueólogo por la Uady, indica que poco ha podido encontrar sobre el posible consumo de carne humana por parte de los sacerdotes mayas, “pero lo creo muy probable, pues el consumo de sangre y de partes de cuerpos humanos fue muy común por la creencia de que los atributos de la víctima se transfieren al consumidor”.

“Entre los mexicas es claro y está representado en cantidad de elementos, en el caso de los mayas es probable se haya dado durante el Clásico e incrementado en el Posclásico con la llegada de grupos procedentes del altiplano central de Mesoamérica”, agrega el también integrante de la directiva de la Escuela Modelo.

El doctor José Marcial Gamboa Cetina, investigador titular C del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), asegura a Diario de Yucatán que los mayas sí practicaron la antropofagia.

“Por supuesto que se practicaba, los mayas consumían carne humana, en rituales”. Dibujo del Códice Selden del Dios del Sol bebiendo la sangre de un sacrificio

Acerca de por qué se argumenta que es un mito, indica que se debe a que se ha idealizado a los mayas y se prefiere destacarlos por sus aportes a la astronomía, las matemáticas y las artes, por ejemplo, cuando también fueron guerreros que esclavizaban a sus enemigos, torturándolos.

"En el caso de los enemigos capturados, en ocasiones a las mujeres las prostituían y a los hombres los sodomizaban, o sea, los violaban y los convertían en esclavos sexuales”.

De acuerdo con las últimas investigaciones, los niños capturados eran ofrendados a sus dioses como en el gran cenote de Chichen Itzá, donde, de acuerdo con los estudios realizados, casi todos los esqueletos que se han rescatado son de personas menores de 10 años de edad.

Para tomar las virtudes de la víctima

Un estudio científico en Tenochtitlan confirma que las civilizaciones mesoamericanas prehispánicas sí consumieron carne humana.

Las nuevas evidencias, recopiladas por la arqueóloga Karina López Hernández, del Proyecto Templo Mayor, y difundidas recientemente en diferentes medios de comunicación, apuntan a que los sacerdotes que formaron parte del recinto sagrado de Tenochtitlan hervían los cráneos de prisioneros de guerra para luego descarnarlos y enterrarlos como ofrenda a Huitzilopochtli.

Aunque diversas fuentes dan cuenta del canibalismo en la sociedad mexica, poco se había comprobado de forma científica. Por ello, Karina López Hernández decidió hacer arqueología experimental hirviendo huesos de cerdo, cuya carne es la más parecida a la humana, y halló que al comparar los huesos experimentales con restos arqueológicos elegidos, humanos (cráneos) y animales, se iluminaron de forma similar con luz ultravioleta, lo que demuestra que fueron cocidos.

“Se dice que el consumo de carne humana por parte de los mexicas era para obtener las características del ser comido”, recuerda López Hernández.

“El hervido de huesos, en Tenochtitlan, se llevaba al cabo en ceremonias y fiestas, y a veces se llevaba al cabo en algunos funerales de ciertos personajes importantes”, detalla.

Por ejemplo, para la fiesta de Mictlantecuhtli, las fuentes históricas mencionan que la cocción se llevaba al cabo en diferentes vasijas, que la carne era repartida entre personajes principales, quienes expresaban que la carne humana tenía un sabor especial y que era muy deseada por personajes de alto rango.

Los ingredientes con los que se preparaba la carne eran: chile, sal, maíz y flor de calabaza. De hecho, el pozole original se elaboraba con carne humana.

En esas ceremonias se consumían mujeres, esclavos, cautivos de guerra y a representantes de deidades como Xipe Tótec, Tezcatlipoca y Chicomecoatl.

Más evidencias

Un artículo de UNAM, titulado “Nuevas prácticas en torno al sacrificio humano en las postrimerías del colapso maya” (lo puede leer aquí), indica que en el Preclásico Superior individuos fueron desollados, canibalizados, asados y hervidos, con un aprovechamiento completo del cuerpo. Lámina del padre Diego de Durán de un sacrificio ritual mexica

El antropólogo Jorge Alberto Canto indica a Diario de Yucatán que, efectivamente, no es algo nuevo lo que se desprende de la investigación de la arqueóloga López Hernández, pero está aportando evidencia muy fuerte al respecto.

“En este tema, como en la mayoría de los temas sobre la Mesoamérica antigua, son más las dudas que las certezas, pero lo que se cree, sustentando en evidencia arqueológica e histórica, es que se practicó una antropofagia ritual en toda Mesoamérica. ¿Cuándo? ¿Qué tan extendida estaba esta práctica? Esos son temas de muy difícil estimación. Las fuentes prehispánicas son escasas, fragmentarias y dispersas, y las españolas poco creíbles, por su sesgo. No conozco evidencias concretas de antropofagia para el área maya, pero sería sorprendente que no estuvieran presentes estas prácticas aquí, dado que se pertenecía al mismo horizonte cultural”.

En síntesis, todas las fuentes consultadas coinciden en que sí se practicó la antropofagia en la civilización maya, aunque de forma ritual, y únicamente se sacrificaba y consumía a enemigos de manera “ocasional”, no como parte de la dieta habitual de la población, que incluía maíz, frijol, chile, aves, peces, venados, etcétera.

“Los venados eran pocos”, precisa el arqueólogo Mario Garrido.

“Los premayas extinguieron al caballo, al camello, al oso, al perezoso gigante y al mastodonte, apenas dejaron algunas aves. El hombre es depredador por naturaleza”.– PATRICIA EUGENIA GARMA MONTES DE OCA