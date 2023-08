Medio siglo de hip hop

El 11 de agosto de 1973 nació un género musical que revolucionaría al mundo, el hip hop, en una fiesta organizada por DJ Kool Herc (Clive Campbell, al que se considera precursor del género) en el sótano de 1520 Sedgwick Avenue en el área de Morris Heights, en el Bronx.

A los DJs que tocaban discos de vinilo, se sumaron los MC (raperos) pronunciando sus propias rimas inteligentes y juegos de palabras; los bailarines, llamados b-boys y b-girls, que se tiraron al suelo para bailar break dance, y los grafiteros, que lo llevaron a las calles y al metro de la ciudad de Nueva York, recuerda AP.

Si no podías cantar o no podías tocar un instrumento, podías recitar poesía y decir lo que pensabas. Y así el hip hop se volvió accesible para todos, incluyendo a las mujeres. Las voces femeninas también se arriesgaron en el micrófono y en las pistas de baile, como Roxanne Shante, oriunda del distrito de Queens de la ciudad de Nueva York que tenía solo 14 años en 1984. Ése fue el año en que se convirtió en una de las primeras mujeres MC.

A Roxanne se unieron en las décadas posteriores desde Queen Latifah hasta Lil’ Kim, Nicki Minaj, Megan Thee Stallion y más, así como mujeres raperas provenientes de otros países.

El hip hop (principalmente el realizado por artistas negros) y las fuerzas del orden han tenido una relación polémica. Y ha habido motivos para ello. En algunas formas de hip hop, los vínculos entre los raperos y los criminales eran verdaderas, y la violencia se disparó, como en las muertes de Tupac Shakur en 1996 y The Notorious B.I.G. en 1997, en que la asociación se volvió sangrienta, recuerda AP.

Apenas el martes pasado, el rapero Tory Lanez fue condenado a 10 años de prisión por disparar y herir a la superestrella Megan Thee Stallion.

La sentencia pone fin a un juicio dramático que causó revuelo en la comunidad del hip hop, reavivando temas que incluyen la renuencia de las víctimas negras a hablar con la policía, los roles de género en el hip hop, la toxicidad en internet, la protección a las mujeres negras y el tipo particular de misoginia que experimentan las mujeres de color, destaca AP.

Pero no todo son malas noticias, el miércoles pasado el rapero y compositor puertorriqueño René Pérez Joglar, conocido como Residente, fue elegido por Billboard Latin y Billboard Español como el más destacado exponente del hip hop en español en el medio siglo de historia del género musical, seguido por su paisano Vico C, Ana Tijoux, Tego Calderón, Orishas, Daddy Yankee, Aczino, Ivy Queen, Pato Machete y Trueno, en orden descendente en el Top Ten, que no incluye a Bad Bunny y Anuel AA, quienes se han centrado más en el reguetón al hacer sus canciones.

Multimillonarios

El hip hop pronto impactó a la moda, desde Pharrell Williams que se convirtió en director creativo de moda masculina de Louis Vuitton hasta marcas multimillonarias, como los audífonos Beats de Dr. Dre, Sean John de Diddy y Rocawear de Jay-Z, pero en sus inicios, cuando surgió como un escape de la pobreza y la violencia del Bronx, pocos querían invertir en sus negocios o en su gente.

El impacto del hip hop en la industria musical de 16,000 millones de dólares y más allá es tan generalizado ahora que los expertos dicen que se vuelve difícil de cuantificar, advierte AP. Jay-Z, Rihanna y Kanye West, todos han estado en la lista mundial de multimillonarios de “Forbes”. Rihanna tiene un trato con Puma. Travis Scott tiene su línea de Nike. Y Cardi B tiene su línea de Reebok.

Hip hop en Yucatán

Los orígenes de este género musical en la Península se remontan a la presencia del break dance, en 1984. Poco a poco fueron surgiendo jóvenes interesados en crear rimas, bailar, mezclar y utilizar aerosoles.

Entre los precursores del género, hace más de veinte años, están Padre Anderson y el Colectivo Ceiba Flava con MC Señor García. Otros exponentes son Nano el Cenzontle —quien compuso sus letras tras las rejas del Cereso—, Pat Boy, Las Hijas del Rap, Dartha, DJ Rakalkú, DJ Percho, MC Kill Beat, Break Kids, Rodrigo Río Cabrera “Yogui”, Moisés Muñoz Uitzil “Moy”, Los Mayucas, Rappech y Dino Chan, y la lista sigue.

También está la agrupación independiente Huakal Hip Hop Mérida, que tiene 15 años tratando de mantener la escena hip hop con gente local y nacional. La encabeza Oscar Caballero.

“De los años 90 para acá, hay un desarrollo importante en lo artístico, el público y la cultura”, consideró Señor García en una entrevista concedida al Diario con motivo de los 18 años de Ceiba Flava.

Lo importante es que en Yucatán el hip hop cada vez tiene más identidad, con letras en lengua maya, por ejemplo, y mensajes positivos y de esperanza. No todo es violencia.— Patricia Garma Montes de Oca