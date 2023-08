La semana hace 50 años. Decomisan fayuca traída de Chetumal

Domingo 12

CANDIDATO.— BUENOS AIRES (UPI).— Juan Domingo Perón aceptó ayer ser candidato presidencial del justicialismo (peronismo) en las elecciones del 23 de septiembre, que se asegura lo llevarán al poder que perdió hace 18 años por un movimiento cívico-militar.

MEJOR EDAD.— CARACAS (UPI).— A los 40 años el hombre se encuentra en la mejor época de su vida, por lo que son falsas las aseveraciones de que al trasponer esa edad no constituye ya fuerza laboral, según las conclusiones de un foro realizado en la Universidad Central de Venezuela. Entre las conclusiones se subraya que la cuarta década en la vida del hombre resulta la mejor edad por la experiencia, madurez, responsabilidad y deseo de crear. Incluso en un buen porcentaje de casos, los hombres de 40 años se sienten más jóvenes.

GRADUACIÓN.— Veinte bachilleres en ciencias agropecuarias y 62 técnicos agropecuarios del Centro de Estudios Tecnológicos Agropecuarios número 13 de Xmatkuil recibieron anoche, en breve ceremonia efectuada en el Teatro del Seguro Social, sus diplomas de manos de sus respectivos padrinos, ingenieros Prudencio Mora Ramírez y Manuel Garza Caballero, directores de Unidades de Riego de la SRH y de Educación Tecnológica Agropecuaria de la SEP, respectivamente. El director de la Escuela, MVZ Rafael Mena Abud, pronunció un discurso.

(De “Diario de Yucatán” número 17,333)

Lunes 13

SANTA CLARA.— Bien grande, como grandes fueron los méritos de Santa Clara, es la primera piedra de la nueva iglesia que se dedicará en Mérida a la religiosa italiana que fundó hace siete siglos la congregación de las Damas Pobres y detuvo, con un copón en la mano, a las hordas de bárbaros que amenazaban la ciudad natal de San Francisco de Asís. El nuevo templo se alzará en el costado sur del parque de la colonia Castilla Cámara, en el terreno contiguo a la actual, pequeña capilla de Santa Clara, donde el arzobispo doctor Manuel Castro Ruiz bendijo anoche, poco después de las ocho, la voluminosa roca. El párroco de San Francisco de Asís, padre Manuel Vargas Góngora, dijo que hace tiempo ya que las misas se celebran al aire libre, en el mismo terreno, porque los fieles no caben en la capilla. Habrá, por tanto, dos iglesias, una al lado de la otra, en el parque de la colonia, que se encuentra en la jurisdicción de la parroquia de San Francisco. El nuevo templo servirá para las ceremonias usuales del culto y el antiguo quedará como Capilla de Sacramentos. La construcción será sufragada con los donativos de los colonos y el producto de veladas, kermeses y otras fiestas que el párroco Manuel proyecta organizar. El doctor Castro Ruiz bendijo primero el terreno, de 15 metros de frente por 60 de fondo, y luego la piedra. Después, al igual que el presbítero Vargas, firmó los papeles que dan fe del acto, y este documento, junto con varias monedas que tienen hoy curso legal, fue puesto en una botella que enseguida quedó enterrada y cubierta de cemento junto a la primera piedra. Muy utrida asamblea de fieles asistió a la misa al aire libre que ofició el prelado, quien les habló en la homilía sobre la vida de Santa Clara.

(De “Diario de Yucatán” número 17,334)

Martes 14

NOTA DE DUELO.— Ayer a las siete de la mañana dejó de existir en este capital, después de breve dolencia, la señora Berta Laviada Cirerol viuda de Espinosa, perteneciente a una antigua familia de la sociedad emeritense, en cuyo seno disfrutó de general cuanto merecido aprecio. Graduada de maestra en el colegio de la profesora Consuelo Zavala Castillo, la extinta dama participó de las manifestaciones de la cultura con un sostenido interés que tuvo expresión pública en recitales que pusieron de relieve sus cualidades de declamadora y su entendida devoción a la poesía. La adornaron también cristianas virtudes que rindieron estimables frutos en las agrupaciones piadosas en que militó y en no pocos casos presidió por varios años. El sepelio ha sido dispuesto para hoy a las 10 a.m., el cortejo partirá de la casa número 499-A de la calle 58-A y la inhumación se efectuará en el Panteón Florido. Su hijo Antonio, hija política Mercedes Castellanos Zapata, nietas Mercedes de Vega y Berta, hermanos Julio, Adriana viuda de Montes, Teresa viuda de Bolio, Aída viuda de Arana, Josefina de Guignard, Margarita de Medina, Ana y Miguel; hermanos políticos Josefina Heredia Gutiérrez, Eloísa Enrile Arce, Marcel Guignard y Carlos Medina Ontiveros; sobrinos y demás deudos reciben las condolencias de las personas de su amistad, a las que asociamos cordialmente la nuestra.

ASOCIACIÓN.— Anoche a las 9:30, en la casa número 206-B de la calle 20 (colonia García Ginerés), domicilio del doctor Rubén Méndez Heredia, rindió la protesta de estilo la directiva de la Asociación de Endodoncia del Estado, en ceremonia en la que también se protocolizaron los estatutos que regirán a la mencionada sociedad. Integran la directiva los doctores Ena Melba Helguera Villa, Rocío M. Asunción Abreu y Rubén Méndez Heredia, como presidenta, secretaria y tesorero, respectivamente; José D. Peniche Rivero y María Nelly Rosado Escobedo, vocales, y Helio Monforte Denis, secretario de prensa y propaganda. La doctora Candelaria Mugarte Chan es la presidenta saliente.

(De “Diario de Yucatán” número 17,335)

Miércoles 15

TÚNELES.— Con el objeto de evitar el peligro que representa a los trabajadores cordeleros cruzar la carretera a Progreso para trasladarse de la Unidad Habitacional Revolución al complejo industrial Cordemex, se acordó ayer invertir $430,000 en la construcción de dos túneles que atraviesen la carretera. El acuerdo fue el fruto de una junta que presidió en Cordemex el gobernador Carlos Loret de Mola Mediz y a la que asistieron Mario Arturo López Novelo, director de finanzas de la empresa, y los representantes de los colonos, los trabajadores y la Sociedad de Padres de Familia de la escuela Zamná. El costo de la obra la sufragarán en forma tripartita el Gobierno Federal, el del Estado y, en nombre de los particulares, Cordemex, y la fecha en que se iniciará se determinará en una reunión de colonos y representantes de la SOP, Ferrocarriles Unidos del Sureste y el Ayuntamiento, esta misma semana, en la Unidad Habitacional. El ingeniero Alberto Gutiérrez Alcalá, director del Instituto Tecnológico Regional de Mérida, presentó tres proyectos de pasos a desnivel elaborados por alumnos del plantel: a) un puente de estructura de concreto: b) un puente metálico con columnas de concreto; c) un paso a desnivel subterráneo o túnel. Todos descartaron el primero y, entre los otros dos, optaron por el túnel, a pesar de que cuesta más que el puente metálico.

(De “Diario de Yucatán” número 17,336)

Jueves 16

WATERGATE.— WASHINGTON (UPI).— El presidente Richard Nixon proclamó anoche su inocencia de complicidad alguna en el escándalo Watergate y acusó a los investigadores del Senado de tratar de adjudicarle la culpabilidad de ese asunto. El mandatario pidió, en un discurso televisado a todo el país, apoyo contra aquéllos que explotarían Watergate con el propósito de “mantenernos aparte de aquello para lo cual fuimos elegidos”. En su primera respuesta pública a los variados cargos de mala conducta que han emergido de los 38 días de testimonio ante la Comisión Investigadora del Senado, Nixon declaró que acepta la “completa responsabilidad” por los abusos que, admitió, han ocurrido en su gobierno, pero rechazó la acusación del exconsejero legal de la Casa Blanca, John Dean, de que ya se había enterado de los esfuerzos por ocultar el escándalo en septiembre último.

PESAS.— MÉXICO (AEE).— El equipo de Yucatán conquistó el Campeonato Nacional de Levantamiento de Pesas de Primera Fuerza, al obtener cuatro primeros lugares, uno de ellos nuevo récord para la categoría de peso ligero. Vicente Rodríguez mejoró su propio récord al levantar en total 232.5 kilogramos. Jesús Conde, con un levantamiento de 227.5 kilogramos, ocupó el lugar de honor en la división de peso gallo, y, además, fue nombrado el mejor pesista del torneo. En peso pluma, el exolímpico Miguel Medina ganó la competencia con un registro de 222.5 kilos. En peso medio, Roger Moguel alzó 252.5, para ocupar también primer puesto.

(De “Diario de Yucatán” número 17,337)

Viernes 17

DECOMISO.— Elementos de la Quinta Zona Aduanal decomisaron recientemente mercancías procedentes de Quintana Roo, con un valor total de $15,000 (a precios del Territorio), según informó ayer el comandante Álvaro Zerón Álvarez. Hace unos tres días, una patrulla decomisó en un autobús de la línea ADO en ruta de Chetumal a la metrópoli, a la altura del poblado Xpujil, un lote de mercancías de procedencia extranjera con un costo de $5,000, mismo que nadie reclamó en el momento de la inspección ni posteriormente. El segundo contrabando, por cerca de $10,000, fue decomisado anteayer a las 0:10 horas en la carretera Kantunilkín-Colonia Yucatán, a bordo del automóvil Ford 1963. Al ser detenido, el guiador manifestó que adquirió la mercancía en Chetumal, pero no presentó ningún permiso de exportación. La aduana supone que el guiador entró en Yucatán por la costa, evadiendo la vigilancia de las garitas establecidas en los límites entre Yucatán y Quintana Roo.

(De “Diario de Yucatán” número 17,338)

Sábado 18

VACUNA.— NUEVA DELHI (UPI).— Un grupo de bioquímicos del Instituto de Ciencias Médicas de la India cree que puede desarrollar una vacuna que “inmunice” a una mujer contra el embarazo. Si las investigaciones tienen éxito, la vacuna prevendrá el embarazo e impedirá el crecimiento de la placenta, la que normalmente comienza a desarrollarse un par de días después de la fertilización.

ME-TOO 1973.— LIMA (UPI).— Unos dos centenares de alumnas de un colegio particular de secundaria realizaron ayer una manifestación callejera exigiendo la renuncia de un profesor por “excesos de galantería”. El “Don Juan” en cuestión no solo tenía frente a las alumnas un comportamiento irregular, sino que, además, las clasificaba no por lo que ellas sabían sino por la opinión que cada una le merecía, físicamente hablando.

(De “Diario de Yucatán” número 17,339)