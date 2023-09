Síndrome de Estocolmo: el caso que da nombre al fenómeno cumple 50 años; qué es y por qué se da

Cuatro empleados bancarios obligados a permanecer cinco días en la bóveda de un banco de 3 por 13 metros. No había servicios sanitarios. Agua y comida estaba limitados. Su destino estaba unido al de un hombre de 32 años, Jan-Erik Olsson, a quien le había salido mal el intento de robar el banco y estaba encerrado con los trabajadores —tres mujeres, un hombre— en la caja de caudales.

A pesar de la dureza del encierro, y de escuchar que el asaltante acabaría primero con ellos si la policía intentaba detenerlo, al final de su cautiverio —del que salieron ilesos, al igual que Olsson— los rehenes manifestaron simpatía por su captor. Esta actitud fue llamada síndrome de Estocolmo.

Pero a 50 años de distancia de los hechos, que ocurrieron a finales de agosto de 1973, hay quienes dudan de la existencia del síndrome, que no es consignado en ninguno de los dos principales manuales de clasificación de enfermedades mentales: el DSM-5, de la Asociación Estadounidense de Psiquiatría, y el CIE-10, de la Organización Mundial de la Salud.

En opinión de Karla Valdés García, doctora en Psicología y profesora investigadora de la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Coahuila, la incredulidad de algunos ante el síndrome se debe a lo paradójico de la situación: “Una persona que es víctima de violencia desarrolla un vínculo positivo con la persona que la agrede específicamente en su integridad física, pero también incluye la integridad psicológica y de otros tipos”.

Al escepticismo abona el número reducido de personas que, al ser rescatadas del cautiverio, manifiestan rasgos que se podrían atribuir al síndrome, un 5%, según la estadística mundial citada por la investigadora, que advierte que también es baja la cifra de víctimas a las que se libera de sus captores.

¿Qué es el síndrome de Estocolmo?

Pero para la doctora Valdés García, el síndrome ayudaría a explicar la opinión positiva que tienen las víctimas sobre sus agresores en otros casos en los que no intervienen armas ni rehenes, por ejemplo “violencia de pareja, abuso sexual, abuso infantil; cuando no logramos entender por qué una mujer adulta, con recursos, con capacidades, permanece anclada a una relación en la cual es víctima y mantiene un vínculo positivo con la persona que la agrede”.

“Autores que creen que el síndrome es real hablan de que es un mecanismo de supervivencia, de adaptación, de defensa frente a situaciones extremadamente peligrosas, estresantes o traumáticas”, explica al Diario.

“Desde otros enfoques”, añade, “hay autores que proponen que hay un mecanismo de defensa psicológico que ayuda a manejar situaciones de mucha ansiedad, estrés, malestar. Algunos le nombran ‘identificación con el agresor’. Hace que la víctima logre mantener una estabilidad dentro del trauma gracias al afecto que siente hacia su agresor: ‘A lo mejor puedo tener un poco de esperanza, puedo mantener algo de bienestar dentro de lo patológico, puedo limitar un poco los efectos negativos de este trauma’”.

De acuerdo con la doctora Valdés García, especialista en suicidio, violencia y juventud, para considerar que se está ante un caso de síndrome de Estocolmo la persona debió permanecer aislada del mundo exterior durante días, semanas o meses, y en este tiempo ser privada de sus necesidades básicas de alimentación, higiene y bienestar físico.

“Para poder sobrevivir dependía de su agresor, que le daba la comida, el medicamento, el acceso a limpiarse. Que el agresor le cubra ciertas necesidades básicas, aunque sea en una medida muy pequeña, la persona lo considera un acto de bondad o amor y eso empieza a generar el sentido de afecto, porque dice: ‘Me trata mal, me golpea, pero también me cuida’”.

Ese vínculo dificulta eventualmente que las víctimas reciban atención legal y psicológica porque no denuncian el delito para no afectar a su agresor ni desean acudir a terapia. “Desde una perspectiva psicológica, sí se considera que requieren algún tipo de intervención, aunque pueden llegar a minimizar el maltrato y no percibir que tienen un trastorno porque generan memorias selectivas en las que recuerdan solo la demostración de cariño; difícilmente van a cooperar con un tratamiento que busque que se den cuenta que esa relación no es saludable”.

Factores que favorecen el síndrome de Estocolmo

Los efectos de vivir una experiencia violenta dependen de varios factores, indica la doctora Valdés García. “No es lo mismo haber estado en aislamiento por un par de semanas que haber estado meses e, incluso, años expuesto a violencia extrema. Tiene mucho que ver la edad, la personalidad… La mayoría de las personas en cuanto son retiradas de la situación lo primero que hacen es rechazar al agresor”.

En ese sentido, la investigadora reitera que “hemos tenido tan poco acceso a este tipo de casos y tan poca posibilidad de hacer investigación profunda” que hace falta información para afirmar sin reservas que existe el síndrome de Estocolmo.

“Pero es algo bueno que no haya tantos casos de personas que quedan adheridas a vínculos tan dolorosos”, subraya.

“Sin embargo, si lo vemos desde un campo más amplio nos puede ayudar a entender los ciclos de violencia y cómo se perpetúan en personas que, aunque no estén en cautiverio, mantienen este tipo de relaciones. Estamos a 50 años de que se nombró el síndrome y seguimos en pañales en la información que tenemos al respecto”.

El intento de robo al Kreditbanken, la historia detrás del síndrome de Estocolmo

Fotografía tomada por la policía de los cuatro rehenes de Jan-Erik Olsson en la bóveda del Kreditbanken de Estocolmo, el 28 de agosto de 1973

“No los maten, por favor”, pidió Kristin Enmark a los policías cuando ingresaron a la bóveda del Kreditbanken de Estocolmo para liberarla a ella y a otros tres compañeros de trabajo del cautiverio en el que, durante seis días (cinco de ellos en una bóveda), los había mantenido el ladrón Jan-Erik Olsson.

Horas después, en el hospital al que fue llevada, Enmark le dijo a los médicos que su captor y el amigo de éste “nunca nos hicieron daño”.

La actitud de la empleada, como la de sus colegas Sven Safstrom, Elisabeth Oldgren y Gunnel Birgitta Lundblad —quienes, según los médicos de la policía, se mostraban tras el rescate “apáticos, cual si hubiesen sufrido un lavado cerebral completo”—, pasó a la Historia con el nombre de síndrome de Estocolmo, término utilizado por primera vez por el psiquiatra Nils Bejerot para describir la vinculación afectiva entre los rehenes y su captor en el asalto de 1973.

Los sucesos que desembocaron en la reclusión en la caja de valores comenzaron el 23 de agosto de hace 50 años, cuando Jan-Erik Olsson, de 32 años, entró con una metralleta al Kreditbanken y, después de “breve pero enérgico tiroteo”, según la crónica del Diario, ingresó a la sala principal del banco, donde se atrincheró junto con cuatro empleados.

Olsson negoció con la policía la entrega de tres millones de coronas (en ese entonces el equivalente a 750 mil dólares) y el traslado al banco de un compañero en prisión, Clark Olofsson, de 26 años. Se cumplieron sus demandas y entonces Olsson puso una condición más: que le permitieran huir con Olofsson, el botín y las jóvenes Enmark y Oldgren. Contraportada de la edición del 29 de agosto de 1973 del Diario que da cuenta de la rendición de Jan-Erik Olsson a 6 días de entrar al banco

“No le tenemos miedo. Tenemos confianza en su promesa. Lo que temo más es que la policía comience a disparar”, declaró Enmark desde su reclusión, según la nota de UPI publicada por este periódico el 25 de agosto.

Para entonces ya llevaban un día encerrados en la bóveda del banco, adonde Olsson y Olofsson se habían replegado con los rehenes. Un agente de la policía había empujado la puerta de la caja de caudales para cerrarla.

El 26 de agosto, Safstrom comunicó a la policía que estaba dispuesto a morir si los demás rehenes quedaban en libertad. La oferta no fue aceptada y tampoco prosperó en ese momento el plan de lanzar gases en la bóveda ante la amenaza de Olsson de matar a los cautivos, a los que, dijo, había atado del cuello a lo largo de las murallas de la cámara para que murieran asfixiados cuando el gas los adormeciese.

Ante la falta de agua y alimentos, además de servicios sanitarios en el espacio de 13 por 3 metros, el ladrón había solicitado comida, ropa, camas y un baño químico, que la policía ofreció darle si salía de la caja. Por un orificio en el techo hecho por las fuerzas del orden se les habían mandado agua y sándwiches.

En las negociaciones incluso se involucró personalmente Olaf Palme, primer ministro de Suecia, quien llegó a hablar por teléfono con el asaltante. Publicaciones del Diario sobre el asalto al Kreditbanken

La conclusión del cautiverio, narró el Diario, se dio el 28 de agosto cuando la policía finalmente inundó con gases lacrimógenos la bóveda y Olsson anunció su rendición y arrojó su ametralladora por el agujero en el techo. La puerta de la bóveda fue abierta con un gato neumático, y el asaltante y su amigo trasladados al hospital, mientras que los rehenes fueron conducidos a otros centros médicos. Publicaciones del Diario sobre el asalto al Kreditbanken

Al evaluar las declaraciones de Enmark al terminar la reclusión, el psiquiatra Jan Agrell, citado por UPI, pidió “comprender que Kristin se mantuvo en un estado de extrema tensión por varios días y que lo que diga ahora en nada refleja la verdad de lo que sienta dentro de unos días más”.