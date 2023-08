Hace unos días, el filósofo argentino Darío Sztajnszrajber decía a EFE que “la sociedad debería replantearse el concepto de pérdida cuando se rompe una relación de pareja, lo cual es probable si no se ve al otro con un sentido de propiedad”.

“Solo me genera dolor el desamor, suponer que el otro me pertenecía. Si uno desarma esa creencia, no pierde en el sentido de que perdí lo que tuve”, explicó Sztajnszrajber.

Los amores imposibles

En estos días el también escritor y conductor de televisión presenta en México “El amor es imposible”, un ensayo con ocho tesis que propone deconstruir conceptos acerca del amor, con propuestas filosóficas a partir de anécdotas humanas.

El libro debate sobre la imposibilidad del amor por varias razones, entre ellas que todos los amores son una copia del primero, que el amor es inefable, siempre llega a destiempo, es incalculable y siempre es un desamor.

El amor desde la carencia: la media naranja

A partir de años de lecturas, diálogos y vivencias, la obra mira el amor desde distintos ángulos, también el de la carencia, representada por la de la media naranja.

“Si uno es media naranja y va en busca de otra mitad es porque antes era una naranja entera; entonces hubo un castigo previo, un corte. Por eso en mi libro planteo que el amor siempre viene después del desamor”, expone Sztajnszrajber.

Darío defiende el concepto de “te amo, pero no te necesito” en una relación de pareja, aunque acepta que es difícil llevarla a la práctica en una sociedad que mercadea con los sentimientos.

Sztajnszrajber habla de la lógica del deseo

“Cuando se alcanza lo que se desea, esa especie de ardor del deseo se pierde. (Lo que pudo ser) da un encanto porque lo propio del amor tal vez sea lo inconsumado. No olvidemos que amar es ir en busca de algo que no sabemos qué es”.

Al respecto de lo que plantea el filósofo, entrevistamos a dos profesionales para analizar, desde el punto de vista de la psicología, algunos de los anteriores conceptos:

¿El amor siempre es un desamor?

“Tendríamos que irnos a nuestro primer amor, que comienza en la infancia con nuestros padres o cuidadores principales, los que nos enseñaron a amar; el amor tienen que ver con la forma en que me responden cuando estoy nervioso o necesito recurrir a otro para organizar mi mundo interno, el primer amor vendrá en etapas tempranas de la adolescencia y sí será un desamor porque no estamos maduros para sostener vínculos porque apenas estamos empezando a descubrir el amor”, indica la psicóloga familiar Sara Guerra.

La psicóloga Xiomara Arjona Brito coindice: dice que todo lo que no se parezca a ese primer amor que aprendimos en la infancia, con nuestros padres, entonces es un desamor, desde esa perspectiva es imposible.

El amor es imposible

“El amor nace de nosotros, pero no necesariamente tiene que regresar ni de la misma persona ni de la misma forma en la que tú lo emanas, es imposible porque deposita la responsabilidad del amor en dos personas”, opina Arjona Brito.

“El amor siempre llega a destiempo”

Es cierto, continúa Xiomara Arjona, “pues nunca va a llegar cuando tú quieras o lo estés esperando, pero como el ser humano es caprichoso e inflexible, entonces como no me llegó cuando yo lo estaba pidiendo, ya no sirve, porque no pasó como yo quería que pasara”.

“Todas estas tesis que plantea el filósofo reflejan a un adulto amando de forma infantil, como eso de que el amor es imposible porque es incalculable, porque el ser humano quiere que lo quieran mucho”.

La media naranja

“El concepto de la media naranja es un poco difícil, el ser humano es mucho más complejo, es social en sí mismo. Los mamíferos, si no somos acompañados en nuestros primeros días de nacidos, morimos, es nuestra naturaleza, pensar que necesariamente tenemos que ser a través de otro sería muy sesgado porque no todas las personas necesariamente viven en pareja o definen sus afectos o sus vínculos a través de un amor romántico, pero sí existe la necesidad de socializar, ser visto, tocado, acompañado, sentirme sentido en otro, pero no tiene que ser a través de un amor romántico, erotizado o sexual”, opina Sara Guerra.

“Buscar tu media naranja es buscar el amor desde la carencia, por eso es desamor, si yo busco que la otra persona me llene y no me llena, es porque no entiende cómo, no sabe qué se rompió en mí, sólo yo puedo saber cómo llenarme”, agrega Xiomara.

Al respecto de cómo sanar a una persona rota, recuerda a la “mujer enfermera”, aquélla que siempre busca parejas para curarlas, ayudarlas, pero apenas sanan se van, por eso la “mujer enfermera” siempre se va a quedar sola, porque es la clase de amor que aprendió.

¿El amor siempre viene después del desamor?

“Después del desamor hay amor bueno, sano, nutrido, comprometido, maduro y otros que no lo son, hay amores a medias, poco saludables, violentos, hay gente que cree amar de esta forma; siempre llega un amor después de otro pero no necesariamente será un amor sano, hay que salirnos del mito de que el amor está a la vuelta de la esquina.

"Un buen amor se construye y necesito construirme yo las veces que sean necesarias y sanarme y cuestionarme, mejorar; entonces, un amor no viene después de un desamor, sino cuando yo esté listo para construirlo y sostenerlo, encontrar a una persona con la cual tener un amor sano, comprometido y tener un amor bonito, mágico”.

“Si yo ni siquiera sé lo que es amor, tengo que partir de lo que no es amor para saber lo que sí es, entonces estoy buscando a ciegas”, agrega Arjona.

“Te amo, pero no te necesito”

“No está mal necesitar, de repente estamos orientados a ver la necesidad social o afectiva como una debilidad y no lo considero así, todos los seres humanos tenemos la necesidad de vincularnos con otro, en la escucha y reacciones de otro, en todas las etapas del ciclo vital"

El desapego

"Desde pequeños buscamos a nuestros cuidadores principales en momentos adversos y encontramos en ellos una base segura, buscamos el consuelo, regular las emociones, yo manejo la teoría del apego y lo necesitamos en la vida adulta, hablar de lo que nos pasa con otro; pero volvemos a que no siempre necesitamos un amor de pareja, si por alguna razón esa persona no está, no muero por ello, no dependo de ello, sigo adelante, no está mal ni quererlo, ni necesitarlo, ni tenerlo; es maravilloso, pero si no lo tengo seguro tengo una red de personas que me sostenga en momentos de adversidad, no dependemos de un vínculo romántico para vivir en plenitud”.

El verdadero amor es el de la libertad

“El verdadero amor es el de la libertad, el que sabe que el amor es el tiempo que necesite ser y nada más, el principio es te amo pero no me vinculo contigo para que me llenes, sino para compartir contigo lo que soy, pero ni yo te pongo la responsabilidad de hacerme feliz ni viceversa, cuando te amo me hago responsable y lo comparto contigo”, subraya Xiomara Arjona.

“Cuando se alcanza lo que se desea, el ardor del deseo se pierde”

“Antes de entrar a la pasión y tensión sexual, al enamoramiento, debemos preguntarnos ¿esto que me encanta me hace mejor persona?, ¿saca lo mejor de mí?, ¿me siento cómodo, alegre, en calma?, ¿estoy segura de abrir mi corazón, estoy a salvo con esto? Porque si me voy desde el deseo o la pasión, claro que habrá un montón de amores imposibles, eso para nada es sano, por eso muchas relaciones saben a desasosiego”, afirma la psicóloga Sara Guerra.

“¿Cuando se alcanza lo que se desea el ardor del deseo se pierde? Habría que diferenciar el amor de lo primitivo-evolutivo; un buen amor ni se termina cuando se alcanza porque no comienza con el encuentro, sino cuando nos preparamos para construir, nutrir y sostener, hay mucho más buen amor que descubrir y por eso necesitamos terapia”, considera Guerra.

“Muchas personas están en carencia, en vacío, y buscan el amor para sentirse vivos”, agrega Xiomara Arjona para explicar por qué cuando lo alcanzan ya no tiene sentido.

“Estar en pareja es un compromiso, cuando evito tener una relación a largo plazo con una persona, busco que sea rápida para que no me conecte con la persona y evitar el dolor”, agrega Arjona Brito.

Amores imposibles: los principales problemas de pareja

Según la experta, los principales problemas de pareja, en su consulta privada, son: