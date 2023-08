Retos de Mérida: atender un crecimiento con eficacia y proyectar beneficios a otros municipios

Al enfilarse a la recta final de la administración municipal 2021-2024, el alcalde Renán Barrera Concha dice que el gran desafío es seguir atendiendo con eficacia las necesidades de una Mérida en constante expansión y proyectar el desarrollo a otros puntos de Yucatán que se pueden beneficiar de las experiencias meridanas.

En el caso de Mérida, el tamaño del reto se refleja en las dimensiones del municipio, que cita el primer regidor: hoy son casi 700 fraccionamientos y colonias, incluyendo los asentamientos de las 47 comisarías.

“Esto es como una casa”, señala Renán Barrera Concha. “Mientras más grande, mientras más espacio, mientras más jardín e infraestructura tenga, mayor mantenimiento. Y allí está el gran reto: seguir teniendo las cualidades de una Mérida tranquila, pacífica y armónica, sin los problemas que normalmente tienen ciudades del mismo tamaño”.

Aspiración y orgullo

Entrevistado con motivo del segundo informe de actividades de su tercera administración, que rindió anteayer, Renán Barrera Concha dice que su aspiración principal es que Mérida siga siendo una ciudad de la que sus habitantes se sientan profundamente orgullosos.

Durante la plática aborda varios temas: los avances en el municipio en los últimos diez años, lo que viene en este cierre de gestión, las acciones municipales en los rubros de economía y apoyo social, las diferencias de cada una de sus administraciones y la condición de Mérida como hermano mayor de los municipios del interior del Estado, entre otros puntos.

También se refiere, a pregunta nuestra, a sus expectativas políticas y su participación en el proceso interno del PAN para seleccionar al futuro candidato a la gubernatura.

Antecedentes de tres administraciones

Renán Barrera Concha fue alcalde de Mérida por primera vez en 2012, cuando tenía 33 años de edad. Repitió en la Comuna en el trienio 2018-2021 y hoy, a los 44 años, está en su tercer mandato municipal.

Es el único que ha ocupado la silla grande del Palacio Municipal en tres ocasiones y es también el primero en ser reelecto en el cargo en forma consecutiva en Mérida, a raíz de la respectiva reforma constitucional.

A continuación, una síntesis de sus declaraciones. En nota aparte damos cuenta de los programas de apoyo social.

La razón de “Creciendo juntos”, lema del informe.— Creciendo juntos es un resumen de muchos años al frente de la ciudad. Me inicié como alcalde muy joven, a los 33 años, después de un período en el que buscar la candidatura (del PAN) fue un reto.

Lograr la candidatura fue una sorpresa para muchos, incluso para parte de mi equipo. Luego fue ganar la alcaldía, recuperarla para mi partido, en 2012. A partir de allí se marcó una nueva etapa, una época para la ciudad, para una generación también de funcionarios que, acompañados con gente de experiencia de muchos años, ha logrado hacer de esta ciudad lo que hoy es.

Un referente para todo el país

Este crecimiento ha sido un crecimiento no de Renán Barrera. Ha sido un crecimiento de Mérida, de la ciudad. Ha sido un crecimiento del equipo. Ha sido un crecimiento para bien de los meridanos, de los yucatecos, pero también de las personas que ven a Mérida como uno de los puntos importantes ya no del sureste sino de todo el país.

Hemos crecido juntos. En lo personal fui alcalde sin tener hijos en la primera ocasión. Luego regresé en 2018 con dos hijos. Te cambia la perspectiva.

Resumen de una década.— Han sido diez años en los que Mérida se ha transformado de una manera impresionante. Traíamos un crecimiento a un ritmo relativamente normal, pero a partir de 2012, cuando tuve la oportunidad de ser alcalde por primera vez, me tocó ver cómo ese crecimiento era cada vez más acelerado.

Hay un dinamismo económico que no habíamos vivido al menos en los últimos 30 años. Un Centro Histórico que pasó de ser un Centro Histórico comercial a un Centro Histórico turístico, una ciudad que se ha expandido y que también ha requerido que sus servicios públicos lleguen a esos puntos.

Por encima del promedio nacional

Una ciudad que hoy tiene inversión por encima de la media nacional, una generación de empleos por encima de la media nacional, una ciudad segura, que también es un gran reto cuando hay un crecimiento acelerado.

Recordaba yo que hace 35 años, por ejemplo, no podías ir a las colonias del Sur porque había peligrosidad, porque había posibilidades de sufrir algún tipo de acto vandálico o de tener un accidente.

Recordaba yo cuando existían "Los Trompos". Estaba muy claro que había zonas de Mérida que eran zonas cero, donde nadie podía acceder. Ni siquiera las patrullas, porque era un tema de riesgo.

Hoy vemos una Mérida integrada, una Mérida en la que uno puede circular por los cuatro puntos cardinales, que ya no existen esos focos rojos, que hay tecnología, que hay seguridad, que hay paz social, que hay armonía. Eso es lo que tenemos de positivo de la Mérida del pasado, que tiene muchas cosas bonitas por la nostalgia que hay, de una ciudad más compacta, pero que también hoy tiene muchas más oportunidades para todos.

Los retos del municipio.— El principal es seguir haciendo que funcione la ciudad de acuerdo con su propio crecimiento. Recordemos que el crecimiento de Mérida tiene tres etapas en los últimos, diría yo, 70 u 80 años.

Primero era la Mérida de los barrios. No había más allá de los barrios que tenemos en el Centro Histórico: Santiago, Santa Ana, Mejorada, San Sebastián, La Ermita…

Todos estos barrios eran muy emblemáticos para la vida de los yucatecos y de los meridanos. Eran el punto de reunión de todo el estado de Yucatán. Todas las personas que llegaban a la ciudad de Mérida necesariamente iban al Centro Histórico.

Circuito que funcionaba como Periférico

Esto pasó luego a una extensión. Era (Federico) Granja Ricalde el alcalde cuando se hace el Circuito Colonias, que era el Periférico de la ciudad de Mérida. A mí me tocó que mis papás vivieran en San Sebastián y me tocó, cuando nací, vivir en la Alemán. Y después pasarme a la Nueva Alemán y más adelante a San Esteban.

Y fuimos viendo cómo la ciudad, al no tener montañas y no tener ríos, se fue extendiendo hacia las fronteras, con otros municipios.

Hoy estamos en una zona metropolitana. Lo que hace 50 años eran las afueras de la ciudad hoy es prácticamente la parte integrada de Mérida.

Entonces, el gran reto y el gran desafío es que, al convertirse Mérida en una ciudad que se ha expandido, tengamos que llevar alumbrado público, agua potable, pavimentación de calles, transporte público y seguridad pública hasta los puntos más alejados de la ciudad.

Esto ha hecho que tengamos una explosión en infraestructura de manera muy importante, una infraestructura que demanda recursos para que pueda ser eficaz.

Ya no es la Mérida de hace 30 años, cuando llamabas a Ayuntatel e ibas a atender a 250 colonias. Hoy somos casi 700 fraccionamientos y colonias, incluyendo las 47 comisarías.

Como una gran casa que demanda mantenimiento

Esto hace que tengamos un equipo que hasta hace 30 años era de 2,500 personas y hoy es de 6,000 personas que están sirviendo a la ciudad.

Esto es como una casa. Mientras más grande, mientras más espacio, mientras más jardín tenga, mientras más infraestructura tenga, mayor mantenimiento. Ése es el gran reto: seguir teniendo las cualidades de una Mérida tranquila, pacífica y armónica sin los problemas que normalmente tienen las ciudades de tamaño de Mérida.

Aspiraciones.— Aspiro a que Mérida siga siendo una ciudad de la que nos sintamos profundamente orgullosos, de su propia evolución, de que tenemos nuevas generaciones...

Aspiro a que siga siendo una ciudad de paz social, de cultura, de tradición, de sentido de pertenencia, de identidad, que le permita también a las nuevas generaciones apropiarse de Mérida, apropiarse también de sus raíces, de su historia, porque como ciudad tenemos una historia que pocas de este país tienen.

El hermano mayor que tiende la mano

El desarrollo de Mérida proyectado a otros municipios.— Muchos alcaldes y alcaldesas del interior del Estado nos buscan para conocer, aprender o tener experiencias que puedan servirles en sus municipios.

Muchos municipios del interior del Estado no tienen Catastro, por ejemplo. Muchos no tienen infraestructura para cambiar el alumbrado público. Nos han buscado por algunos temas jurídicos o por temas de programas que han sido exitosos.

Siempre he dicho que Mérida, a pesar de que la mayoría de su población está en zona urbana, también tiene comisarías y zonas rurales. Y tenemos programas para el campo, producción agropecuaria y también horticultura. Creamos, por ejemplo, el programa de Círculo 47, donde lo que buscamos es vincular al productor directamente con el consumidor eliminando a los intermediarios, que muchas veces se quedan con el 400% de la ganancia sin haber sembrado una mata de naranja y sin correr ningún riesgo.

Eso lo hemos llevado también a otros municipios. Hemos firmado convenios con los once municipios que rodean a la ciudad de Mérida, en la zona metropolitana. Teníamos problemas limítrofes con Kanasín. Había ciudadanos que tenían credencial de elector en un municipio pero pagaban predial en otro, o exigían servicios en un municipio pero pertenecían a otro.

Eso ya está resuelto. Hoy tenemos una integración, independientemente de cuestiones de colores partidistas. Creo que Mérida es el hermano mayor que tiene una experiencia, una soliez, y tiene mucho que aportarle al desarrollo de los municipios del interior del Estado.

Del caos al orden y la mejora de servicios

Diferencias en cada una de las tres administraciones.— Creo que son madurez, aprendizaje, experiencia, no repetir errores del pasado. Cuando uno es muy joven, pues tiene un ímpetu muy grande, estás conociendo también lo que es la administración pública y lo que es interactuar con una ciudad de un millón de habitantes.

Y uno siempre actúa de buena fe, con toda la intención de que las cosas salgan para bien, pero también aprendes en ese proceso. Y yo aprendí mucho en la primera administración. Una administración muy dura, porque me tocó recuperar los servicios públicos de la ciudad.

Yo le llamé a esa administración pasar del caos al orden. Era que volviéramos a tener servicios de recolección de basura... Estaba la ciudad inundada de basura, porque ya no había recolección.

Ningún arrepentimiento por el caso de las luminarias

Estuvo el tema de las luminarias, que fue un tema muy difícil, muy duro, de una decisión que no me arrepiento de haber tomado porque hicimos lo correcto frente a un fraude que se le cometió a la ciudad.

También el tema de ir reintegrando la confianza y el tejido social, que se habían perdido. Había ya una ruptura entre la sociedad y el gobierno municipal. Todo eso fue un aprendizaje muy intensivo para que luego, llegando el 2018, me sirviera para poner en marcha muchos proyectos que no pude poner en marcha la primera vez porque había que resolver y apagar fuegos.

Ya posteriormente inicié con esa experiencia, con esa madurez. Vino la pandemia, que nadie presupuestó, que nadie tenía en cuenta. Suspendimos muchos proyectos y programas. Nos dedicamos al tema de la salud. Invertimos más de 300 millones de pesos en esta emergencia sanitaria.

Y luego tuvimos las inundaciones y los huracanes que nos tocaron en menos de seis, siete meses. Tuvimos más agua de lluvia que con Gilberto e Isidoro juntos. Nos inundamos en ciertas partes de la ciudad. Renán Barrera Concha, presidente municipal de Mérida, durante la entrevista con el periodista Angel Noh Estrada (Sofía Vital Chablé)

Exigencia de minuto a minuto

De todo se aprende. Mérida es una ciudad muy dinámica, donde el resultado y la exigencia de la gente es minuto a minuto, día a día. Yo siempre he dicho que el único gobierno, y aprecio el trabajo que hacen todos los demás, el único gobierno que tiene una dinámica donde no puede pasar más de un día sin que atiendas los servicios es el gobierno municipal.

Si no se recoge la basura, si no se prende el alumbrado, si no funciona la fuente, si hay baches... todo esto obliga a que la dinámica del Ayuntamiento sea muy fuerte,

Yo podría decir, en resumen, que llegué con mucho ímpetu, con mucha hambre de hacer las cosas. Creo que lo logré. En la primera administración entregué una ciudad mejor que la que recibí y en 2018 recibí una ciudad mejor que la que entregué. Y a partir de eso todo fue construir. Hoy lo veo con una madurez que me permite conciliar, que me permite tomar decisiones mucho más reflexionadas, pero siempre abierto al diálogo con todos los sectores de la sociedad, por más difíciles que sean.

Las dos Méridas, concepto económico, no de infraestructura

No más dos Méridas.— Las dos Méridas de las que tanto se ha hablado es una actividad económica, que pertenece al sector privado y se ha desarrollado más en el Norte que en el Sur, pero en materia de infraestructura, de servicios básicos, de servicios de salud, de servicios de transporte, en eso estamos parejos en toda la ciudad.

Tú puedes ir al Sur, a San José Tecoh o la Emiliano Zapata Sur, por ejemplo, y vas a ver avenidas, vas a ver ciclovías, vas a ver alumbrado público, vas a ver mercados, vas a ver en las mejores condiciones toda la infraestructura que el Ayuntamiento debe construir.

Y todos los programas sociales están en el Sur. El 80 por ciento del recurso de los programas sociales está en el Sur.

¿Cuál es la diferencia? ¿Qué nos hace falta ver para entender por qué hay un Norte y un Sur? Queremos que haya también desarrollo económico en el Sur. Y eso le corresponde al sector privado.

Por eso hacemos que todas esas condiciones puedan ser propicias para que haya inversión. Eso ha ido cambiando. Y yo lo he visto de manera exponencial. Decíamos que hace 40 años no podías ir al Sur, porque podías sufrir algún tipo de ataque.

Hoy puedes convivir con el Sur, las comisarías del Sur tienen una integración con la ciudad, y prácticamente estamos en las mismas condiciones de desarrollo para todos.