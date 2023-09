Superhéroes con sangre latina: quiénes son y cuáles son sus habilidades

Blue Beetle es el primer superhéroe de origen latino de DC Comics en tener su propia película, cuyo estreno hace dos semanas desbancó a “Barbie”.

Jaime Reyes es Blue Beetle, un joven mexicano-estadounidense de El Paso, Texas. Un escarabajo alienígena lo elige como huésped, con lo que Jaime obtiene una armadura con poderes extraordinarios que lo hace uno de los superhéroes más fuertes de DC Comics.

Aunque es el primero en llegar a la gran pantalla, Blue Beetle no es el único superhéroe latino, hay muchos más. Aquí te presentamos a algunos de ellos:

Aztek

Es un personaje ficticio, un superhéroe del Universo DC comics. Con base de operaciones en la ficticia ciudad de Vanity (Oregón), Aztek es el campeón del dios azteca Quetzalcóatl. Su enemigo es el dios azteca Tezcatlipoca, adversario recurrente de la Mujer Maravilla. Aztek lleva un casco y una armadura antigua que le otorgan habilidades como vuelo, visión de rayos X, invisibilidad, intangibilidad y fuerza física sobrehumana.

Hay otro superhéroe similar, Aztec of de City, (Azteca de la Ciudad) de “El Salto Cómics), que sería el primer super héroe mexicano-estadounidense. El cómic es un retrato de la cultura mexicana y latina en Estados Unidos, y en él habitan otros superhéroes chicanos.

Bane

Si bien no es un superhéroe, se incluye en la lista por ser uno de los villanos más memorables en la historia de Batman, por lo que se le conoce como “El hombre que quebró al murciélago”. Bane es hijo de uno de los revolucionarios de Cuba. Aunque fue encarcelado en Peña Duro, desarrolló habilidades extraordinarias dentro de la prisión. Fue obligado a probar una misteriosa droga conocida como Venom, que casi lo mata, pero sobrevivió y descubrió que la droga aumenta enormemente su fuerza física.

Gaucho

Santiago Vargas es un personaje argentino de DC, conocido como El Gaucho. Era un playboy millonario que decide volverse un vigilante y pelear contra el crimen en Buenos Aires. Fue creado en la década de los años 50, pero recreado en 2007. Se inspiró en Batman.

Vibe

Francisco Ramón es Vibe y forma parte del selecto grupo de superhéroes de origen latino de DC Comics. Tiene la habilidad de emitir poderosas ondas de choque vibratorias. Vibe fue parte de la nueva Liga de la Justicia formada en Detroit, y fue el primero en morir en batalla.

White Tiger

Héctor Ayala es el primer superhéroe puertorriqueño en la historia de los cómics, aparte de ser el primero de origen latino de Marvel. Hizo su primera aparición en 1975 en el cómic “The Deadly Hands of Kung Fu”. Además, desde entonces, es uno de los grandes aliados de Spider-Man y Daredevil. Héctor obtiene sus poderes de un amuleto mágico que le da agilidad, fuerza de combate y habilidades de artes marciales superiores a las normales.

Jessica Cruz

Otra superheroína mexicana que aparece en DC. Forma parte del Green Lantern Corps y la Liga de la Justicia. Su debut en las historietas se remonta a agosto de 2014 en el número 31 de Justice League. De acuerdo con la compañía, Jessica Cruz también tiene ascendencia hondureña y está inspirada en la actriz Penélope Cruz.

Roberto Reyes

Roberto “Robbie” Reyes es el quinto personaje en dar vida a Ghost Rider de Marvel. Es un joven mecánico mexicano que trabaja en Los Ángeles. A diferencia de las otras versiones, el Ghost Rider de Reyes no conduce una motocicleta, pero puede invocar el fuego del infierno como uno de sus principales superpoderes. Esta versión de Ghost Rider fue llevada a la serie “Agents of Shield”, interpretado por Gabriel Luna.

América Chavez

America Chavez no es humana, pues nació y fue criada en un Paralelo Utópico a la Tierra dentro de los cómics; sin embargo, fue adoptada por una pareja de mujeres puertorriqueñas. Apareció por primera vez en julio de 2011 en la primera edición de Vengeance. Sus poderes más importantes son la velocidad, la fuerza, el vuelo y la capacidad de abrir portales interdimensionales. La primera Miss América fue Madelaine Joyce, en 1943. Lastimosamente, este personaje tiene muy pocas apariciones en el cine y la televisión, y su serie de tiras cómicas enfocadas en ella bajo el título de América fue cancelada para el 2018.

Miles Morales

Es un superhéroe adolescente de ascendencia latina y afroamericana. Vive en Brooklyn y es el encargado de asumir la identidad de Spider-Man en 2011 ante la ausencia de Peter Parker en “Spider-Man: Across the Spider-Verse”. Posee los mismos superpoderes luego de haber sido mordido por una araña modificada genéticamente por Norman Osborn, némesis del Hombre Araña.

Miguel O'Hara

Miles Morales no es el único latino que ha utilizado el traje de Spider-Man. En los cómics, Miguel O’Hara se convirtió en una versión del arácnido conocido como Spider-Man 2099, el antagonista irlandés-mexicano de “Spider-Man: Across the Spider-Verse”. O’Hara es un joven que vive en Nueva York (en el futuro la ciudad tiene el nombre en español). Su madre Conchata es mexicana, y su padre George O'Hara es irlandés. O’Hara apareció por primera vez en The Amazing Spider-Man #365, de 1992, para posteriormente tener su propia serie de cómics; sin embargo, también apareció al final de “Into the Spider-Verse” con la voz de Oscar Isaac.

Sunspot

Robert “Bobby” da Costa da vida a este superhéroe de Marvel. Es un mutante oriundo de Brasil asociado frecuentemente a los X-Men, los Nuevos Mutantes y la Fuerza-X. Es capaz de absorber la energía del Sol y transformarla en energía física. Sabe volar y también puede controlar el fuego solar.

Joaquin Torres “The New Falcon”

Hizo su debut en 2015, en el primer ejemplar de “Captain America: Sam Wilson” de Marvel. Es un mexicano que cruzó la frontera muy pequeño, ahora se dedica a luchar por los derechos de la población migrante. Obtuvo sus poderes cuando fue secuestrado por un científico, que combinó su ADN con el de un halcón. Con esto obtiene su identidad: The New Falcon.

Lorena Marquez “Aquagirl”

Aquagirl es el nombre de varios personajes ficticios destacados como superheroínas en los cómics y otros medios producidos por DC Comics. Lorena Marquez se convierte en la próxima Aquagirl después de Tula en el 2006, en los comics de Aquaman. Lorena logra sobrevivir a un terremoto que cae sobre San Diego gracias a la ayuda de Aquaman, y es así como ella se percata de que puede respirar bajo el agua como un atlante.

Más tarde, Lorena se incorpora a los Jóvenes Titanes y, en otras versiones, es Aquawoman. Sin embargo, no se ha visto a esta versión de Aquagirl en el cine ni en la televisión.

Sin identidad

Si bien hay bastantes héroes latinos, como se puede ver en una extensa lista de Wikipedia, entonces, ¿por qué no puede triunfar un héroe latinoamericano? Los expertos coinciden en que no es por sus poderes o habilidades, y Blue Beetle y White Tiger lo demuestran, sino porque los Ultimate Spider-Man, Blue Beetle y Bane carecen en su nombre de algo que represente la “latinidad”. En otros casos, como El Diablo (Suicide Squad), Machete, Aztek, Gaucho o El Toro, aluden al ser indígena, mestizo, o se relacionan con una costumbre típicamente latinoamericana, como la lucha libre en México, cuando los superhéroes más exitosos no representan a una zona geográfica o a un país específico, sino que son más universales, como ser un estudiante sin dinero y que no sabe lidiar con las mujeres o un multimillonario que puede tenerlo todo pero aun así ser infeliz.