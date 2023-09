Día Mundial del Alzheimer: señales que alertan sobre la demencia

El pasado jueves 21 de septiembre se conmemoró el Día Mundial del Alzheimer, proclamado por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Pero ¿qué es la enfermedad de Alzhéimer y por qué es importante diagnosticarla a tiempo?

Según la OMS, el alzhéimer es un tipo de demencia que causa problemas con la memoria, el pensamiento y el comportamiento. Los síntomas generalmente se desarrollan lentamente y empeoran con el tiempo, hasta que son tan graves que interfieren con las tareas cotidianas.

La doctora Audri Cuevas Estrada indica que la demencia es un síndrome clínico ocasionado por una enfermedad crónica degenerativa que afecta al sistema nervioso central y que puede producir alteraciones en las funciones mentales superiores, como memoria, lenguaje, la marcha y trastornos de conducta; tiene muchas causas, pero la más conocida es el alzhéimer.

Sobre por qué se piensa que todas las demencias son alzhéimer, la neuropsicóloga Marilin Quiñones Castro indica que se debe a que esta enfermedad es la causa de demencia más conocida. No obstante, cuando se empezó a utilizar y popularizar el concepto de demencia algunos especialistas le llamaban demencia senil, ya que éstos consideraban que la edad era un factor clave para desarrollarla.

Sin embargo, en la actualidad ese término está en desuso, ya que diversos estudios científicos han demostrado que la vejez, etapa a la que hace referencia el concepto “senil”, no es una enfermedad y por lo tanto no puede ser la causa de la demencia.

La especialista destacó que “en un principio se le denominaba así porque no se había identificado adecuadamente la causa del síndrome”.

El doctor Jorge Salazar Ceballos, especialista en Neurología, coincide con la gerontóloga y neuropsicóloga Quiñones Castro en que las embolias o eventos vasculares cerebrales son regularmente una causa de la demencia, ya que las arterias cerebrales se dañan, y enfermedades como la hipertensión o la diabetes, si no se controlan de manera adecuada, producen cambios en las paredes de las arterias o ateroesclerosis que pueden traer consecuencias para la salud de las personas, producir infartos EVC que dañan áreas del cerebro implicadas con la memoria o la conducta, “por eso es importante acudir al médico”.

Reconoce que el alzhéimer es la demencia resultante en casi todos los estudios que se hacen al respecto. Sin embargo, no por eso se debe automáticamente descartar otras posibles causas de demencia, incluso al realizar estudios de imagenología se han encontrado demencias mixtas, es decir, una combinación de alzhéimer y demencias vasculares.

“Uno de los principales síntomas del alzhéimer, según se ha observado en la entrevista clínica, en la que aportan datos los familiares del paciente, es la pérdida de la memoria inmediata, principalmente en las etapas tempranas de la enfermedad; en esta fase, las personas olvidan dónde dejaron los objetos, se repiten las mismas preguntas, y en las etapas avanzadas hay cambios en la motricidad y el lenguaje, en la conducta, en hábitos de sueño”, abunda el especialista en Neurología.

La geriatra Audri Cuevas Estrada agrega que hay pacientes con síntomas neuropsiquiátricos que llegan a la consulta con delirio, alucinaciones visuales o auditivas, depresión y ansiedad que enmascaran los signos y síntomas de deterioro cognitivo, pero sobre todo los pacientes acuden a consultar por la pérdida de la memoria inmediata.

José Garfias Cáceres, psicólogo clínico con doctorado en Salud Mental, coincide en que lo más notorio son los problemas en la memoria, “si alguien tiene problemas de olvido bromeamos con el alzhéimer, pero no por eso tiene una demencia, finalmente la demencia es un síndrome, lo cual es una manifestación clínica de algo que está dañando al cerebro, y la enfermedad de Alzhéimer afecta directamente al cerebro y por eso se empieza a presentar amnesia (pérdida de memoria), afasias (alteraciones del lenguaje), apraxias (alteraciones en la motricidad), además de las alteraciones en las funciones ejecutivas superiores que controla el cerebro, como la pérdida de la orientación espacio-tiempo, falta de concentración, cálculo y también se pierde parcial o totalmente el juicio”.

“Todos estos cambios empiezan a revelar que algo no está bien; para el diagnóstico de demencia se tiene que presentar todo lo anterior, pero por separado, si (el paciente) solo tiene problemas de memoria y no presenta los otros signos, pues es solo amnesia. El olvidar las cosas no siempre es por una causa orgánica, en muchas ocasiones en realidad no es que las olvide, sino más bien por falta de concentración no se realiza un adecuado ejercicio de memorización”, precisa.