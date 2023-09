Presume tus canas como los famosos: Asume el cambio a tu ritmo

Entre los movimientos que reclaman la aceptación de uno mismo con su forma particular de cuerpo está el que reivindica las huellas del paso del tiempo. En redes sociales, las “Silver Sisters (Hermanas de Plata)” invitan a exhibir sin vergüenza las canas, a las que habitualmente se recomienda ocultar porque evidencian el envejecimiento cuando la idea dominante es que solo lo joven es bello.

En este contexto, llevar el cabello cano no equivale a dejarlo sin cuidados, tanto los que se reciben en el salón de belleza como en casa. “Muchas veces creemos que la única manera de que nos veamos bien es con el cabello teñido o decolorado, pero la realidad no es así; se pueden lucir las canas con un buen corte y tratamiento”, destaca Cristina Méndez, asesora de imagen especializada en colorimetría y todo lo relacionado con el cabello.

“Una persona puede lucir sus canas sin verse descuidada con el corte indicado para que el cabello no se vea desaliñado y un buen tratamiento para que luzca brillante”, precisa. “Las canas se ven descuidadas cuando el cabello está opaco y no se aplican matizantes, que la mayoría conoce pero no sabe cómo utilizar”.

Méndez, propietaria del salón que lleva su nombre en la confluencia de las avenidas Mérida 2000 y Canek, es testigo del creciente interés de las mujeres en dejarse las canas. Sin llegar a ser aún la totalidad de aquéllas a quienes atiende, sí son ahora más las que le dicen que “ya no quiero ser esclava de nada, quiero lucirlas”, cuenta.

A quienes tienen del 10 al 30 por ciento de cabellos blancos, Cristina Méndez aconseja aplicarse un “efecto de color muy moderno: es una combinación de técnicas para dar luz en todo el cabello, es decir, respetamos el tono natural y hacemos algunas que otras iluminaciones en áreas donde aún no se tiene la cana proporcionada”.

“Por ejemplo”, continúa, “hay personas a las que les empiezan a salir canas en la parte de enfrente del cabello, y atrás está muy oscuro y eso no les gusta; entonces hacemos un efecto de color que aporte luz a zonas estratégicas para que esa melena se vea proporcionada”.

Es diferente cuando las canas abarcan del 80 al 90 por ciento del pelo. “Un efecto de color disimula las canas, pero cuando es mayor el porcentaje (de cabellos blancos) se sugiere ya no decolorar más”, apunta. El consejo entonces es aplicar “un buen tratamiento de hidratación, brillo y corte; no se requiere más”.

En cualquier caso, la hidratación es una práctica clave para que el cabello cano se vea cuidado. Cristina Méndez sugiere recibir un tratamiento profundo de ese tipo a manos de un profesional y continuarlo en casa.

“En el salón recomiendo la cirugía capilar que no contiene formol”, explica la asesora de imagen, que advierte que los muy comunes tratamientos de keratina y nanoplastia, al incluir ese compuesto, modifican el color de la cana. “No los recomiendo para cabellos canosos, porque luego (las clientas) dicen: ‘Mi cana era blanca y quedó amarilla’”.

“En casa se debe utilizar un buen champú de hidratación, una mascarilla, un suero Fase 2 de cualquier marca y un tratamiento para las puntas. Debe ser tratamiento, no crema para peinar: la crema contiene grasa y el tratamiento va a sumar algo al cabello”.

Habituarse a hidratar el pelo ayuda también a que las canas no “se paren”, algo que comúnmente sucede no solo porque éstas tienen un grosor diferente del resto de los cabellos, sino también porque hay la costumbre de arrancarlas, según apunta Méndez. “La forma de balancearlo es con la hidratación que se brinda al cabello cada vez que se lava”.

La asesora de imagen alerta que “el enemigo más grande” para las canas y el cabello teñido o con efectos de color es el champú comercial de uso común, pues, al ser de limpieza profunda, hace que el pelo pierda hidratación, que no recupera con el acondicionador. “No es que sean malos, sino que están diseñados para limpiar el cuero cabelludo”, lo que deja al cabello opaco y duro.

En relación con el corte, Cristina Méndez enfatiza que, sin importar la edad ni la cantidad de canas que se tenga, su estilo “siempre va a ir de la mano del tipo de rostro y la personalidad”.

Eso es cierto incluso para las mujeres adultas mayores, aun cuando por años se haya promovido la fórmula de: a más edad, menos largo del cabello. “Opino que la clienta debe tener el largo del cabello que ella pueda cuidar, al que le pueda dedicar tiempo”, dice. “Muchas mujeres se lo han creído (la relación entre largo y edad) por tanto tiempo que terminan con el cabello cortito y no se sienten bonitas. Yo no concuerdo con eso”.

“Siempre les pregunto: ¿hasta dónde le puedes dedicar tiempo? A un cabello con canas sí hay que dedicarle tiempo, porque, aunque no le apliques tintes ni decoloraciones, al menos vas a peinarlo. Hoy en día vemos cabellos con canas a la altura de los hombros, medianos y largos, y se ven espectaculares”.

Cristina Méndez admite que quien opta por llevar un efecto de color sí requiere invertir frecuentemente en su mantenimiento, a diferencia de quien elige solo cortárselo y aplicarle un tratamiento cada tres meses. “Cuando se hace un efecto de color canoso hay que invertir en productos matizantes, porque no se mantiene solo, se tiene que inyectar cada 15 o 20 días, dependiendo de qué tan profundo sea el cenizo”, afirma.

“El efecto de color para disimular canas no necesariamente tiene que ser platinado”, aclara. En ocasiones ella propone nacarados y dorados, “que también se ven espectaculares”.

Silver Sisters MX ofrece guía para transitar hacia el cabello blanco

Lucir sin complejos el cabello blanco, y en general abrazar los signos del envejecimiento, es el mensaje que llevan las “Silver Sisters”, una propuesta a la que se adhiere un grupo cada vez más nutrido de mujeres.

En México, una iniciativa con ese nombre es representada por Cristina Rodríguez, quien la creó en 2020 para “empoderar a las mujeres en el proceso de abrazar sus canas, luchando contra los estereotipos de belleza, el tabú de la edad y el qué dirán”, según explica en su sitio web.

Uno de los artículos que la comunicadora comparte en www.silversistersmx.com lo dedica a la aceptación de “tus canas con gracia”, en el que reflexiona cómo abordar ese proceso en cinco pasos:

Resistencia inicial: Cristina Rodríguez escribe que “es normal sentir cierta resistencia cuando las canas comienzan a aparecer” porque “puede que te preocupen los estereotipos de belleza convencionales o que tengas miedo de ser percibida como ‘vieja’”. Frente a esto, “permítete procesar tus emociones y date cuenta de que aceptar tus canas no significa que estés renunciando a tu belleza o juventud”.

Estándares de belleza: “Los estándares de belleza impuestos por la sociedad a menudo nos dictan que el cabello debe ser joven y sin canas. Sin embargo, es esencial cuestionar estos estándares y recordar que la belleza no tiene límites de edad”.

Propone en su lugar reconocer “la singularidad de tu cabello plateado y cómo te distingue de los demás”.

Modelos positivos: “Busca personas influyentes y modelos de rol que hayan abrazado sus canas y muestren confianza y elegancia en su aspecto. Las celebridades, blogueros o simplemente personas cercanas a ti que se sientan cómodas con sus canas pueden ser una fuente de inspiración poderosa”, indica.

Cuida tu cabello: “Cuando te sientas lista para comenzar a abrazar tus canas, puedes explorar diferentes estilos y técnicas de cuidado del cabello que realcen tu belleza plateada. Consulta a un estilista de confianza que pueda aconsejarte sobre qué cortes y colores pueden complementar mejor tu tono de piel y resaltar tus canas”.

Aceptación interna: “A medida que aceptas tus canas externamente, también es esencial trabajar en la aceptación interna. Recuerda que el valor y la belleza no están determinados por el color de tu cabello. Cultiva una mentalidad de gratitud y aprecio por todo lo que tu cabello plateado representa: la sabiduría, la madurez y la autenticidad”.