Guillain Barré en Yucatán: testimonios de una terrible enfermedad

MÉRIDA.- En diferentes temporadas el nombre de la enfermedad ha causado alarma. Se le ha relacionado con distintos males virales o bacterianos; sin embargo, a la fecha se desconocen sus causas precisas. Se trata del Síndrome de Guillain Barré, que en fechas recientes acaparó titulares debido al aumento repentino e inusual de casos en Perú, razón por la cual dicho país permanece en emergencia sanitaria desde julio pasado.

Pero, ¿por qué es tan temido? Porque quienes lo padecen quedan "como trapo". Así es como lo recuerdan los familiares del yucateco Carlos Rubio Villanueva, quien padeció la enfermedad a los 39 años de edad. Un día, al despertar se levantó de su hamaca y se fue de espaldas. Lo intentó de nuevo y se fue hacia el frente.

"Lo bendito es que nunca perdí la conciencia ni el habla. Perdí las manos primero. Día a día iba yo perdiendo movimientos. Los dedos, las manos y los brazos. Mucho dolor de espalda, mucho dolor muscular y después al tercer día ya perdí toda la movilidad".

¿Qué es es el síndrome de Guillain Barré?

Era 1984. Desde el segundo día lo hospitalizaron. "Se estaba estrenando el Hospital Juárez", recuerda. Luego de extraerle líquido de la columna y descartar que era una embolia o un infarto los médicos llegaron al diagnóstico. Era Guillain Barré. Él lo define como una flacidez de los nervios y tendones.

"El año en que me dio a mí se murieron como 12 personas de eso", dice. "Yo dormía en el día, pero en la noche estaba despierto. Tenía miedo de morir y no quería que la muerte me agarrara de noche".

Ante las dificultades para respirar, entre el sexto y séptimo día, en dos ocasiones estuvo a punto de ser intubado, sin embargo, ambas veces ya estando en el quirófano tuvo una repentina mejoría.

"Yo no podía siquiera agarrar una cuchara, no había el movimiento de los dedos, de la muñeca o de las manos. No me podía sentar, estaba acostado las 24 horas del día. Tenía muchos problemas para orinar o defecar, porque no hay fuerza para expulsarlo. Están como muertos los nervios".

Consecuencias del síndrome de Guillain Barré

Estuvo 18 días hospitalizado. Regresó a su casa, "como un trapo". "Yo mascaba y tragaba bien, lo que no había era el movimiento para meterlo a la boca". Su esposa, Judith Piña, lo alimentaba con papillas.

Parte importante de su proceso, fue la rehabilitación, la cual recuerda como un proceso muy doloroso. Recibía terapias en la mañana, en el Seguro Social, y en la tarde, en casa con Paloma Núñez Zapata, que para esas fechas tenía poco de haber egresado del Hospital Infantil de México "Federico Gómez" como Técnico Superior en Terapia Física.

"Es una enfermedad que te destruye las defensas orgánicas, parte de las células de la médula y la electricidad que va al músculo. Empieza de abajo para arriba y pierdes el movimiento entre uno y tres días. Es una enfermedad que causa trastornos en las extremidades y en el tronco. La fibra muscular se pierde. Tú no sabes ni qué te está pasando", explica la especialista, quien a la fecha ha atendido unos 14 pacientes de Guillain Barré, entre niños y adultos.

Tratamiento y terapia para Guillain Barré

La terapeuta admite que tratar con este tipo de pacientes es un trabajo arduo y doloroso. "Hay una lesión al sistema nervioso central y su efecto es periférico, por lo que afecta todo lo que hace el movimiento del cuerpo y todo lo que sea músculo, garganta, sistema digestivo, excretor... Todo, todo. Es un trabajo muy difícil, 100% manual, en el que se requieren técnicas sensoperceptivas, manipulaciones, cargas con peso, pero es un trabajo bellísimo. Cada movimiento que van teniendo, cada músculo que vas rescatando es una satisfacción".

"Es un mundo aparte, muy bonito y te duele el dolor de la falta de movimiento, te duele la incapacidad, los proyectos frustrados y tienes que hacer todo lo que sepas para sacarlos adelante", afirma Paloma, de 67 años.

"El dolor (al intentar mover las extremidades) era terrible, porque haz de cuenta que quieres abrir una bisagra oxidada. Gritos pegaba yo al intentar doblar las articulaciones o mover los dedos. Pero el dolor, lo aguantas porque lo aguantas, ¿o quieres quedarte ahí? Yo lloraba y le pedía al Señor que pudiera valerme por si solo", recuerda Rubio Villanueva. Tiene cinco hijos, los cuales en ese entonces tenían entre cinco y 13 años.

Poco a poco poco comenzó a mover las manos y los brazos. A los cuatro meses comenzaron a ponerlo en pie con las piernas dentro de cubetas con agua caliente. Lo amarraban para que no se cayera. Al mes siguiente comenzó a mantenerse en pie apoyado en la pared, sin embargo, varias veces se cayó: "Me comenzaba a ir de lado y mis hijos decían: ahí se cae papá".

Carlos Rubio, al mostrar cómo lo colocaban de espaldas a la pared para que pudiera sostenerse.

Atención a pacientes con Guillain Barré

Recuerda a Paloma como una mujer alta y robusta que se sentaba sobre él y lo hacía doblar sus extremidades. Los gritos y el llanto de dolor lo recuerdan también varios integrantes de su familia. Y es que la terapeuta reconoce que le gusta ser "la mala del cuento".

"Tengo la fama de que soy muy dura. Me esfuerzo mucho por ser la mala del cuento y ser a la vez amorosa y cariñosa. Siempre de los malos se acuerdan. Te metes a ser parte de su vida, de su familia. Yo los apapacho, los oigo y después de ese momento tienen que trabajar.

"Soy mu y enérgica, muy ruda. Si yo me toco el corazón, mi paciente no va a salir adelante", afirma Paloma Núñez y no se equivoca. En las pláticas entre los Rubio Villanueva varias veces han salido a relucir las anécdotas y la admiración sobre el trabajo que hizo con Carlos, el sexto de ocho hermanos.

"Yo cargo a los pacientes. Yo amo lo que hago y si no me canso, siento que no trabajé. Me gustaban los casos muy difíciles. Más de 25 años me dediqué a a lesiones cerebrales, a cuadrapléjicos. Eso es lo bonito, la sonrisa del paciente. Ahorita creo que porque ya estoy vieja me emociono más", explica la rehabilitadora.

¿Se pueden recuperar las personas con Guillain Barré?

"El tratamiento tardó un año, pero yo me recuperé en seis meses, que fue lo que estuve con Paloma. Tuve que aprender todo desde cero, como los bebés. Me ponían boca abajo para aprender a gatear", recuerda Carlos Rubio, quien el próximo mes cumplirá 78 años.

Poco a poco se ponía nuevos retos, hasta que un día se animó a conducir su vehículo rumbo a su cita médica. "Son de esas cosas que dices: la brinco porque la brinco. Tengo que salir adelante". El doctor resultó impresionado pues le decía que casi nadie logra una recuperación como la que él tuvo.

Actualmente, Rubio Villanueva tiene una leve secuela en una de las piernas, la cual no puede estirar por completo; sin embargo, camina bien y puede realizar todo tipo de actividades. Incluso en su familia es conocido por ser buen bailarín: el rocanrol es lo que más le gusta.

A la fecha, ha sido invitado varias veces para dar su testimonio a enfermos de Guillain Barré. "El doctor me dice: quiero que vean que sí se pueden recuperar cuando le metes ganas". Él es un hombre de fe y está convencido que su recuperación es también obra divina. "Hay un Dios que hizo milagros hace 2,000 años y los está haciendo hoy y los va a seguir haciendo".

