Mario Benedetti; del tango al jazz, cantantes que musicalizaron sus letras

El próximo jueves 14 de septiembre se cumplen 103 años del natalicio de Mario Benedetti, el escritor uruguayo más universal —salvo Galeano y Onetti opinen lo contrario—, integrante de la Generación del 45.

Su voz recitando sus poemas fue grabada en varios casetes y cedés en compañía de Daniel Viglietti o en solitario. Joan Manuel Serrat musicalizó varios de sus poemas en el disco “El sur también existe”. También la argentina Nacha Guevara cantó sus poemas en el disco “Nacha Guevara canta a Benedetti”.

Serrat decía que Benedetti “no buscaba la tribuna ni el relumbrón, pero la consiguió a través de canciones, convirtiéndose probablemente en el poeta en español más musicado” y que, frente a quienes desde “la cátedra le ningunearon”, “nunca le podrán negar el acercamiento a lo popular y que fue alguien que vio en la canción un arte”.

El vínculo entre texto y música comenzó en 1970, cuando Héctor “Numa” Moraes musicalizó “Cielo del 69”, que se convertiría en un himno de resistencia gracias a la voz de Braulio López y Pepe Guerra.

Cantantes que han musicalizado a Mario Benedetti

Dos años después, en 1973, un joven Eduardo Darnauchans registraría una bella versión del tema “Corazón coraza” en su disco debut, “Canción de muchacho”.

El proyecto musical más pop y exitoso de la carrera musical de Benedetti fue “El sur también existe”, que Joan Manuel Serrat editó en 1995 y que —con hits como “Hagamos un trato”, “Una mujer desnuda y en lo oscuro” y “El sur también existe”— le dio una proyección transoceánica a su obra. Y un montón de nuevos seguidores.

“Te quiero”, en la voz de Nacha Guevara, es un todo un himno. La música es de Alberto Favero, que junto con Benedetti compuso más de treinta canciones, alejándose, dicen los expertos, de la Nueva Canción Latinoamericana de inicios de los años setenta que nutrieron los versos de Benedetti (como “Cielo del 69”).

Otro de los grandes poemas de Benedetti, que resume todo lo que es la poesía, es “Papel mojado”. La versión a dueto de Tania Libertad y Joan Manuel Serrat del disco “La vida ese paréntesis” es belleza pura.

El fenómeno de la poesía de Mario Benedetti

No importa si es tango, jazz o música latinoamericana, Benedetti encaja en todas las músicas con sus poemas universales, aunque desde luego los compositores han sabido adecuar cada género al carácter de cada poema. Por ejemplo, “No te salves”, a ritmo de tango con Adriana Varela. La música, claro, es de Favero.

“Mario Benedetti, la música en su obra”, es una interesante reflexión de Silvia Olivero Anarte que, como compositora con alma de poeta, estructura a modo de sinfonía el texto: Obertura, Allegro, Adagio, Scherzando, Vivace y Coda.

“Sin duda alguna, dice Olivero Anarte, el instrumento más puro se halla en la voz. En el poema ‘Por qué cantamos’, Benedetti nos interpela: ‘Usted preguntará por qué cantamos. Esta pregunta tiene profundas implicaciones ¿por qué no nos conformamos con hablar? ¿Por qué es tan necesaria la música en nuestras vidas? ¿Por qué traspasamos la cadencia de la poesía y expresamos musicalmente nuestra sensibilidad? En el mismo poema, la sabiduría del poeta nos ofrece su respuesta: Cantamos porque el río está sonando… cantamos porque el cruel no tiene nombre… y nuestros muertos quieren que cantemos… cantamos porque el grito no es bastante… cantamos porque el sol nos reconoce… cantamos porque llueve sobre el surco’”.

“Hallamos en la poesía de Benedetti reiteradas referencias a la música de su espacio y de su tiempo, por ejemplo, homenajea a Carlos Gardel en el poema ‘Subversión de Carlitos el Mago’”. Además del tango, en su obra, Benedetti hace referencias a otros géneros musicales, como la rumba.

Tampoco pasa desapercibido para Benedetti, cita la compositora, la importancia de los sonidos instrumentales que se pueden hallar tanto en entornos musicales como en las plazas de ciudades y pueblos. El sonido de las campanas es reincidente en su poesía, indica antes de explicar punto por punto cada “campanada” en la obra del uruguayo.

Las cuerdas tampoco pasan de largo para la autora, cuerdas que jugando con la fuerza expresiva de la música popular inciden en la melancolía: “Valparaíso de acordeones y tabernas” (Ni colorín ni colorado), “Pero la vida también es también un bandoneón” (Bandoneón), “¿Será una noche carbonera, sin luna, sin guitarras, sin pájaros, sin tiempo?” (El acabose), “Ya que Dios apenas toca el arpa/y mal” (Bandoneón).

Finalmente, en sus poemas, Benedetti nombra algunos de los compositores de renombre de la historia de la música: “Escuchan a Stravinsky” (Los Pitucos), “Dormí escuchando a Wagner en Florencia” (Noción de Patria), “Que esa noche disfrutaban de Wagner y no bien acabó el crepúsculo de los dioses” (Subversión de Carlitos el Mago), “Abrir el tocadiscos y escuchar en silencio sobre todo si es un cuarteto de Mozart” (Consternados, rabiosos), “Beethoven nos abriga y Mozart nos refresca” (Vivir, 60 La música). Y de la obra de Beethoven nos refiere: “Que si les presiona tocan para Elisa” (Pies hermosos).

Otro texto para conocer más de la influencia de Mario Benedetti en la música, en la que desde luego influyen sus exilios y desexilios, es “Grillo constante: Historia y vigencia de la poesía musicalizada de Mario Benedetti”, que se resume como un repaso histórico de la interacción música-literatura; el análisis contextualizado de la obra “musical” de Benedetti; y el testimonio de quienes colaboraron con él o eligieron musicalizar su poesía, así como el recuento de los registros discográficos que incluyen sus textos poéticos, interpretados por múltiples artistas de distintas épocas y procedencias.

Música y poesía para estar al mismo tiempo perdido y en paz, radiante y roto, para declarar un amor o perderlo, para estar entre una frontera y otra, con la belleza en el horizonte. No se puede pedir más. Benedetti nos acompaña siempre, aún en el silencio.