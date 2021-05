Eva Longoria, Kate Upton y Mesut Özil compran el 50% del Necaxa

A pesar de que hace unas semanas se desmintieran los rumores sobre una posible venta del Necaxa, el tema volvió a causar ruido.

El portal Sportico informó que un grupo de inversionistas de Estados Unidos estarían interesados en adquirir el 50 por ciento del equipo.

De acuerdo con Sportico Sam Potter, ejecutivo de la franquicia del DC United de la MLS, y el inversionista de bienes raíces, Al Tylis, ya tienen un acuerdo para comprar la mitad del cuadro hidrocálido.

Dentro de este grupo de inversionistas con base en Estados Unidos están el futbolista Mesut Özil, la actriz Eva Longoria, la modelo Kate Upton y el beisbolista de Grandes Ligas, Justin Verlander.

A group led by Al Tylis and Sam Porter, are buying 50% of Mexican soccer team Club Necaxa. The group includes actress Eva Longoria and soccer star Mesut Ozil. https://t.co/VRuVUZVS74