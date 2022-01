Correa cambia de agente y buscaría contrato jugoso

El campocorto estrella agente libre Carlos Correa contrató al agente Scott Boras, dijo el propio jugador a ESPN vía telefónica. En el día 47 del paro patronal de las Grandes Ligas, con transacciones congeladas y Correa aún sin equipo, el pelotero de 27 años se sumó a Boras, el veterano agente que antes del paro laboral negoció 630 millones de dólares en acuerdos para Corey Seager, Marcus Semien y Max Scherzer. Correa, quien en siete temporadas con los Astros de Houston ganó la Serie Mundial de 2017, ingresó este invierno en la cima de los más cotizados agentes libres. Si bien varios equipos expresaron interés en Correa, Seager firmó el megaacuerdo previo al cierre patronal con los Rangers por 325 millones durante 10 años. En un comunicado que Correa le dio a ESPN, dijo: “Tomé la decisión de contratar a Boras Corporation para que me represente en el futuro. Boras Corporation ofrece el más alto nivel de experiencia en béisbol y experiencia comprobada”. Correa dijo que no comentaría más allá de eso. Antes de contratar a Boras, Correa estuvo representado por William Morris Endeavour, cuya empresa matriz, Endeavour, compró nueve equipos de ligas menores en diciembre. La Asociación de Jugadores de la MLB envió recientemente una carta a la compañía con una posible medida disciplinaria sobre la mesa por infringir las regulaciones de los agentes que prohíben la propiedad de equipos de ligas menores, como informó The Athletic por primera vez. La confusión con WME fue el telón de fondo en el que Boras reclutó a Correa. La forma en que se desarrolle el mercado después de que finalice el cierre patronal podría depender de la rapidez con la que se llegue a un acuerdo entre la liga y el sindicato de jugadores. Después de una propuesta de la liga la semana pasada, un contraataque del sindicato podría llegar esta semana. Una vez que termine el paro laboral, el mercado de Correa, y hacia dónde se dirige después de terminar quinto en la votación del Jugador Más Valioso de la Liga Americana la temporada pasada, será quizás la historia más importante del juego. Aunque otros grandes nombres siguen siendo agentes libres, entre ellos Freddie Freeman, Trevor Story, Clayton Kershaw y los representados por Boras, Kris Bryant y Nick Castellanos.