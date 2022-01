Culiacán no baja los brazos en la Serie del Caribe

La serie final de la Liga Mexicana del Pacífico entre los Charros de Jalisco y Tomateros de Culiacán se encuentra igualada con dos victorias por bando. Los de la capital de Sinaloa se encontraban abajo 2-0 en la serie pero han hecho valer su condición de local, teniendo la oportunidad de tomar ventaja en la final y ponerse cerca del tan anhelado tricampeonato. Como es casi una tradición, Benjamín Gil ofreció una rueda de prensa después del Juego 4 donde ganaron por una carrera. El manger aprovechó el momento para asegurar que serán campeones de la LMP, y viajarán a República Dominicana para representar a México en la Serie del Caribe. “Sabemos exactamente donde vamos a estar en 10 días, vamos a estar en Dominicana. Los Charros son un excelente equipo y están peleando, nosotros hicimos ajustes. Nuestra estrategia siempre ha sido atacar. Nuestra intención es siempre ser agresivos y salir por la victoria”, aseguró Gil. Después del compromiso cinco, la serie de campeonato se irá hacía el Estadio Panamericano de los Charros en donde se dará la definición del campeonato. Si bien a los tapatíos les fue mejor de local que de visitante, Benjamín Gil confía en que podrán imponerse. Polémica jugada En la quinta entrada hubo una polémica jugada en home entre el receptor guinda Alexis Wilson y el emergente Missael Rivera que fue marcada out y terminó siendo revocada a safe, a lo que el manager de Tomateros de Culiacán, Benjamín Gil, pidió una explicación para la afición. El abridor José Luis Bravo abrió la quinta entrada dándole pasaporte a Rivera y a José Juan Aguilar. Con dos outs, Esteban Quiroz dio un sencillo al jardín derecho, el jardinero Sebastián Elizalde recogió la pelota y la devolvió inmediatamente con un gran tiro al plato. En primera instancia parecía que el receptor Wilson tocó al corredor antes de que éste pasara su mano por el plato. Pero en la repetición se alcanzan a apreciar varios detalles, como que Wilson no tenía control completo de la pelota, así como que Rivera tocó el guante y no el plato. Después de que la jugada fue revisada en el centro de operaciones de la Liga del Pacífico alrededor de cuatro minutos, la jugada fue revertida a safe. En la conferencia, el manager de los Tomateros aseguró que Wilson estaba plantado en terreno bueno, por lo que no había argumentos para que la jugada fuera marcada bloqueo en home. “Al momento de ir a preguntar al cuerpo de umpires por qué la decisión se había revocado, los jueces simplemente atinaron a contestar ‘no sé’. Le dije ‘Quiero una explicación de qué hizo mal mi catcher para cambiarla (la decisión)’”, dijo Gil. El piloto guinda siguió describiendo su plática con el umpire en la que preguntó “¿quién es la persona que está encargada de la revisión? ‘No sé’. “¿Es umpire? ‘No sé’. ¿Entonces cómo sucede esto? Podría ser alguien que no conoce las reglas. ‘No sé’. La gente que vio a lo mejor sí merece una explicación de la persona que cambió esa jugada. Yo no. Ya no me importa. Ya ganamos el encuentro. Pero hay gente que se merece una explicación de por qué la cambió”, sentenció el manager de Tomateros. “Sí debería haber una explicación porque esa persona pudo haber cambiado el resultado del juego”.