Venados buscará a sumar 4

Los Venados FC Yucatán intentarán mostrar hoy que no fue flor de un día lo logrado ante Atlante en el arranque del Clausura 2022 de la Liga de Expansión. A las 5 de la tarde, los ciervos saltarán a la cancha del Estadio Akrom de Zapopan para enfrentarse al Tapatío, en la conclusión de la fecha 3 del torneo, tras quedarse con jornada de descanso la semana anterior. “Nos vamos con la esperanza e ilusión de que el equipo vuelva a mostrar esa cara que tanto nos gustó ante Atlante”, indicó el técnico astado Carlos Gutiérrez Barriga ayer, en el día de viaje hasta Jalisco. “Fue una pausa larga, por el descanso, pero el equipo se ha preparado bien y va a intentar hacer lo que siempre ha hecho: salir a la cancha a proponer, a buscar atacar y hacer goles. Crear y terminar las jugadas”, destacó el entrenador. El cuadro tapatío marcha en tercer sitio con siete unidades, producto de dos victorias, una de ellas de visitante (ganar en gira otorga cuatro puntos). Los astados son octavos, con solo un partido disputado. “Tapatío ha arrancado bien el torneo, es un equipo dinámico, lleno de jóvenes promesas del fútbol mexicano”, dijo sobre el rival en turno, que es filial directa de las Chivas Rayadas del Guadajara. Los ciervos se estrenaron en el calendario del Clausura derrotando a los campeones Potros del Atlante 1-0 en el Estadio Olímpico “Carlos Iturralde Rivero”, con gol del hondureño Carlos “Muma” Fernández. “Fue un buen inicio de torneo, algo que necesitábamos, abrir bien y más jugando en casa, donde no debemos dejar de ir puntos. Pero es hora de dejar atrás eso y pensar en el futuro”, destacó el entrenador. El técnico capitalino destacó que todos los rivales son complicados y que en el equipo que dirige se preparan para afrontar complejidades en todos los contrincantes. Venados y Tapatío no han podido ganar en sus dos partidos recientes. En el Clausura 2021 empataron 1-1 en el Estadio Akrom, mientras que en el Apertura del mismo año la igualada fue sin goles en el “Carlos Iturralde”. “Insisto: vamos con ilusión de conectarnos desde el primer minuto para llevarnos un buen resultado a casa. Es importante sumar tanto de locales como de visitantes”.